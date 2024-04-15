16 типов личности по MBTI: какие они бывают и стоит ли доверять тесту Майерс-Бриггс 16 типов личности по MBTI: подробный разбор теста, описание типологии и критика метода

Стремление заглянуть в свой внутренний мир, открыть себя с неожиданной стороны и ответить на вопрос: «Какой же я на самом деле?» свойственно большинству людей. Чтобы помочь удовлетворить этот запрос, психологи и психотерапевты создали множество тестов, помогающих определить особенности личности. В XX веке была предложена MBTI-типология, которая делит человечество на 16 основных типов. Что это за классификация, какие типы личности она выделяет, и стоит ли верить результатам MBTI-тестов, разобралась «Газета.Ru».

Что такое MBTI-типология и кто ее придумал

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator, или типология Майерс-Бриггс) — это инструмент для определения типа личности. Его основная задача — выделить психологические особенности человека в том, как он воспринимает мир и принимает решения, и использовать их ему во благо.

Основой для MBTI послужила книга швейцарского психиатра и психоаналитика Карла Юнга «Психологические типы», опубликованная в 1921 году. В этой работе он предложил теорию, согласно которой различия в поведении людей могут быть систематизированы по их психологическим установкам.

История создания типологии

Юнг выделил два основных типа ориентации личности: экстраверсию и интроверсию. А также ввел психические функции, которые помогают организовать опыт: мышление, чувства, ощущения и интуиция. Психоаналитик полагал, что каждый человек использует все четыре функции, но предпочитает одну, которая становится доминирующей.

Юнг предлагал использовать комбинации и оттенки этих характеристик. Он поместил их в «тригонометрическую сетку» — инструмент, который можно эффективно применять в психологии для определения наилучших методов работы с клиентом. Его изображают как пространство координат, в котором отмечают опыт человека.

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Позднее, в 1934 году Юнг начал подчеркивать, что его метод применим только для индивидуальной работы с конкретным человеком и не подходит для обобщений и классификации больших групп. Эту идею потом возьмут за основу многие критики MBTI.

Последователи швейцарского психоаналитика начали развивать его теорию и предлагать варианты ее применения. Появился специализированный опросник «Индекс юнговских типов» (Jungian Type Index, JTI), созданный норвежскими психологами Тором Одегордом и Хальвардом Рингстадом. Сегодня JTI в некоторых странах — Дании, Норвегии и Швеции — считают качественнее MBTI. Еще одно неоспоримое его преимущество — лицензия стоит дешевле.

Развитие идей Юнга, появление типологии Майерс-Бриггс

В 1940-х годах вдохновленные идеями Юнга, мать и дочь из США — Кэтрин Кукс Бриггс и Изабель Бриггс Майерс — начали разработку собственной типологии. Их целью было сделать теорию доступной и понятной для широкой публики, а также применить ее для помощи людям в понимании себя и других.

При этом ни у Бриггс, ни у Майерс не было психологического образования: в те годы все еще остро стоял вопрос обучения женщин в высших учебных заведениях даже в прогрессивных странах.

Увлекавшаяся психологией Бриггс изучала биографии известных людей и пыталась их как-то квалифицировать, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» психотерапевт Анастасия Валуева. Прочитав переведенную на английский язык книгу Юнга «Психологические типы», она поняла, что наконец-то нашла ответ на свой вопрос. Она продолжила углубляться в тему вместе со своей дочерью. Свою методику Бриггс и Майерс начали разрабатывать в период Второй мировой войны как инструмент, помогающий женщинам в выборе наиболее подходящей работы. Затем они предположили, что она применима и для устройства личной жизни.

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«Ими обеими двигало желание помочь женщинам выбирать себе подходящих мужей, поэтому было очень важно найти способ определения типа личности конкретного человека. Однако у Юнга не было ответа на этот вопрос, и тогда Кэтрин и Изабель вместе предположили, что люди по-разному реагируют на те или иные понятия», — уточнила психотерапевт.

Основные категории по MBTI-тексту

В результате Бриггс и Майерс создали опросник из 172 вопросов, который измерял предпочтения в четырех категориях, опираясь на концепции Юнга и добавляя свою дихотомию — суждение/восприятие. Этот опросник и стал базой для MBTI.

Первая категория — E/I (экстраверсия и интроверсия) описывает, как индивид взаимодействует с миром и откуда черпает энергию. Экстраверты активно общаются, предпочитают большие компании, им нравится быть в центре внимания. Они находят вдохновение в общении. Интроверты, напротив, ценят уединение, осторожно относятся к своему личному пространству и быстро утомляются от социальных контактов. Они любят восстанавливать энергию в одиночестве.

Вторая категория — S/N (ощущение и интуиция) говорит о способах восприятия информации. Люди ощущающего типа полагаются на четкие данные и факты и предпочитают взаимодействовать с миром непосредственно через органы чувств. Интуитивные люди склонны к абстрактному мышлению, но могут испытывать затруднения при необходимости следовать конкретным указаниям.

Третья категория — T/F (мышление и чувство) указывает на основание принятия решений. Люди мыслящего типа руководствуются логикой и объективностью, в то время как чувствующие принимают решения, исходя из эмоций.

Четвертая категория — J/P (суждение и восприятие) отражает подход к планированию и организации своей жизни. Люди с доминированием суждения предпочитают четко спланированный и организованный подход, в то время как представители воспринимающего типа легки на подъем, гибки и открыты к переменам.

Первую версию теста выпустили в 1942 году, а первое руководство по использованию — в 1944-м. Спустя более 10 лет тест попал в базу Службы образовательного тестирования США.

С тех пор MBTI претерпел множество изменений и улучшений, включая стандартизацию и валидацию процедур. На сегодняшний день он остается одним из наиболее популярных инструментов для понимания личности, хотя и вызывает споры и критику у научного сообщества.

Для определения своего типа по этой классификации можно пройти тест на базе MBTI.

16 типов личности по MBTI

MBTI-типология выделяет четыре основные категории: аналитики, дипломаты, хранители, искатели. Каждая из них разделена на четыре подтипа. Таким образом, тест относит человека к одному из 16-ти типов личности.

Аналитики

Стратег — INTJ

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Основные черты: стратеги и планировщики, обладающие ярко выраженной интуицией. Предпочитают работать над сложными проектами, имея четкую цель или видение.

Профессиональные предпочтения: часто находят успех в областях, требующих аналитических способностей и стратегического планирования, — инженерия, научные исследования, программирование.

Это личности-новаторы, стремящиеся к совершенству, которые чувствуют себя наиболее уютно в уединении. Они превосходно справляются с задачами в одиночку, не ощущая потребности в командной работе. Их отличает высокая степень самодисциплины и чувство личной ответственности. Они легко претворяют в жизнь свои идеи, благодаря сочетанию интуитивного и логического подходов к решению проблем.

Пример такой личности — Уолтер Уайт, главный герой сериала «Во все тяжкие».

Ученый — INTP

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Основные черты: любознательные и склонные к анализу, с любовью к теории и абстрактным идеям. Предпочитают работать над сложными проблемами в одиночку.

Профессиональные предпочтения: преуспевают в сферах, предполагающих глубокого аналитического мышления и инноваций, — наука, технологии, философия.

Этот тип предпочитает следовать четким алгоритмам и эффективно устранять проблемы. Обладает зорким глазом, что позволяет ему быстро находить ошибки и несоответствия. Такие люди превосходно себя ощущают в условиях изоляции и проявляют высокую продуктивность, работая в одиночку.

Пример такой личности — Альберт Эйнштейн.

Командир — ENTJ

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Основные черты: амбициозные, любящие анализировать и сильные лидеры. Стремятся к эффективности и достижению целей, любят принимать сложные решения.

Профессиональные предпочтения: преуспевают в сферах, где могут руководить и принимать стратегические решения — бизнес-менеджмент, предпринимательство, консультирование.

Это — организованный инноватор, предпочитающий разрабатывать стратегии и преодолевать препятствия на пути к цели. Он высоко ценит эффективность и профессионализм, акцентирует внимание на четком планировании. Обладая харизмой и самоуверенностью, вдохновляет коллег и подчиненных работать на общий результат. Стремится к инновациям и не боится бросать вызов устоявшимся нормам и стандартам.

Пример такого типа личности — основатель Apple Стив Джобс.

Полемист — ENTP

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Основные черты: изобретательные, умные и полные энергии. Любят дебаты и обсуждения, стремятся к новым знаниям и пониманию мира.

Профессиональные предпочтения: преуспевают в областях, где могут решать сложные проблемы и работать над инновациями — инженерия, предпринимательство, научные исследования.

Это харизматичный умник, который отличается своей способностью управлять ситуацией. Такой тип личности обычно связывают с руководящими должностями. Они обладают логическим складом ума, рациональностью и объективностью. Однако их потребность в интеллектуальном развитии делает их противниками однообразия. Эти лидеры склонны концентрироваться на грандиозных проектах и стремятся избегать повседневной рутины.

Пример такого типа — главный герой кинофраншизы «Пираты Карибского моря» капитан Джек Воробей.

Дипломаты

Активист — INFJ

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Основные черты: интуитивные и чувствительные, с глубокими убеждениями относительно значимости вещей. Умеют понимать сложные человеческие отношения и стремятся помогать другим.

Профессиональные предпочтения: их часто привлекает карьера, где они могут выражать свою креативность и помогать другим, — психология, консультирование, искусство.

Непреклонный и творческий, этот тип личности последовательно идет по жизни. Обладая эмпатическими способностями, он тонко чувствует мотивы и эмоции окружающих и проявляет глубокое понимание и участие. Это глубокомысленный человек, в уме которого всегда кипит работа над сотней разнообразных идей.

Пример такого типа — общественный деятель и борец за права чернокожих Мартин Лютер Кинг.

Посредник — INFP

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Основные черты: идеалисты и мечтатели, которые стремятся к поиску смысла и ценностей. Выражают себя через творчество и являются отличными слушателями.

Профессиональные предпочтения: находят удовлетворение в профессиях, где могут проявляться в том, что они ценят, — писательство, искусство, психология.

Сбалансированный, обладающий глубоко проработанной системой ценностей, этот тип человека остается верен своим мечтам и идеалам. Он предстает перед людьми как настоящий идеалист, способный сохранять доброжелательность и открытость даже в самых напряженных ситуациях.

Пример такого типа личности — персонаж «Властелина колец» Фродо Бэггинс.

Тренер — ENFJ

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Основные черты: харизматичные, вдохновляющие и обладающие сильными лидерскими качествами. Стремятся помочь другим реализовать их потенциал и достичь личностного роста.

Профессиональные предпочтения: преуспевают в ролях, где могут вдохновлять и мотивировать других, — образование, психология, управление.

Тренер по типу личности — это человек, обладающий врожденной жилкой лидера. Он руководствуется интуицией и эмоциями и отлично справляется с ролью менеджера, вдохновляя команду. Отличительной чертой такого человека является его чуткость к потребностям и чувствам окружающих. Он стремится к достижению целей, но при этом остается внимательным и отзывчивым к людям.

Пример такого типа личности — американская телеведущая Опра Уинфри.

Борец — ENFP

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Основные черты: инициативные, творческие и социально ориентированные. Любят исследовать новые идеи и возможности, стремясь понять себя и окружающий мир.

Профессиональные предпочтения: гармонично вписываются в профессии, позволяющие им выражать креативность и помогать другим, — маркетинг, консультирование, образование.

Это — интуитивный экспериментатор, который отличается глубокой проницательностью и любовью к новому. Он получает удовольствие от общения с окружающими и руководствуется в своих действиях эмоциями, а не строгой логикой. Для него важны оригинальность мышления и неприкосновенность личного пространства.

Пример такого типа личности — кинорежиссер Квентин Тарантино.

Хранители

Администратор — ISTJ

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Основные черты: организованные, практичные, надежные. Они ценят порядок и традиции, предпочитая следовать проверенным методам.

Профессиональные предпочтения: часто находят себя в сферах, требующих внимания к деталям и организованности, — бухгалтерия, правоохранительные органы и административная работа.

Такой человек демонстрирует высокую степень дисциплинированности и стремление к упорядоченному выполнению задач. Он ценит четкость и организованность, превыше всего ставя принципы — честь, усердие и общественную ответственность. Его поведение отличается максимальной сдержанностью.

Пример такого типа личности — экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

Защитник — ISFJ

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Основные черты: теплые, заботливые, обладают сильным чувством обязанности перед другими и всегда остаются преданными. Предпочитают жить в тесном взаимодействии с другими, чтобы помогать и поддерживать их.

Профессиональные предпочтения: часто находятся себя в профессиях, связанных с заботой о людях, — медсестры, учителя и социальные работники.

Считается наиболее экстравертированным среди интровертов типом. Они выделяются этичностью и профессионализмом. Этот тип внимательно относится к чувствам и предпочтениям коллег, обладает навыками в области управления и способен поддерживать дух команды.

Пример такого типа личности — британская королева Елизавета II.

Менеджер — ESTJ

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Основные черты: организованные, решительные и прагматичные. Любят порядок и эффективность, стремятся к лидерству и управлению.

Профессиональные предпочтения: преуспевают в должностях, которые связаны с управлением и организацией, — управление проектами, бизнес-администрирование.

Это способный эффективно справляться с ежедневными обязанностями индивидуум. Такой человек отличается усердием, преданностью и методичностью в работе. Эти люди верят в закон и порядок. Кроме того, они придерживаются идеи, что авторитет нужно заслужить. Такие люди ценят прилежность, целеустремленность и честность. Больше всего ненавидят — лень и недобропорядочность, особенно в работе.

Пример такого типа личности — персонаж сериала «Остаться в живых» Ана-Люсия Кортес.

Консул — ESFJ

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Основные черты: дружелюбные, внимательные к деталям и ориентированные на гармонию в группе. Ценят стабильность и безопасность, стремятся к поддержанию порядка и традиций.

Профессиональные предпочтения: находят себя в работе, где могут заботиться о других и поддерживать социальные структуры, — образование, здравоохранение, администрация.

Этот тип отличается высокой общительностью и внимательностью к окружающим. Он склонен ставить коллективные интересы выше собственных и любит общаться на неформальные темы. Благодаря умению устанавливать связь такие люди часто выступают островком безопасности, который вдохновляет и поддерживает других.

Пример такого типа личности — одна из главных героинь сериала «Друзья» Моника Геллер.

Искатели

Виртуоз — ISTP

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Основные черты: гибкие и умные, с хорошо развитым чувством практичности. Любят исследовать и понимать, как устроены вещи.

Профессиональные предпочтения: часто находят себя в сфере, где они могут использовать свои технические навыки и адаптивность, — механика, инженерия, программирование.

Виртуоз выступает как человек, который ценит прямолинейность и последовательность в действиях. Он проявляет лояльность к своим коллегам, однако не всегда строго придерживается установленных правил. Этот тип отличается высокой степенью непредсказуемости: в один момент может действовать логично и рационально, в другой — допускать спонтанные поступки.

Пример такого типа личности — персонаж Индиана Джонс из одноименной серии фильмов.

Артист — ISFP

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Основные черты: творческие, любопытные и страстные. Любят эстетику и ценят гармонию и красоту в своем окружении.

Профессиональные предпочтения: часто находят себя в креативных или профессиях искусства — графический дизайн, музыка, фотография.

Этот человек отличается высокой чуткостью и активной альтруистичной позицией. Он приветлив и дружелюбен, поэтому старается избегать конфликтов. Артист в душе истинно творческая личность, способная вдохновлять и создавать уникальные предметы искусства. Он всегда немного отличается от других — одеждой, мышлением, взглядами на мир.

Пример такого типа личности — мексиканская художница Фрида Кало.

Делец — ESTP

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Основные черты: энергичные, веселые и решительные. Любят жить на полную катушку, наслаждаясь моментом и находя выход из лабиринтов на ходу.

Профессиональные предпочтения: часто примеряют на себя роли, в которых они могут быть в центре внимания и реагировать на изменения в реальном времени, — продажи, спорт, предпринимательство.

Этот человек полон азарта и постоянно чем-то увлекается. Он отличается любовью к риску и способен на мгновенное решение сложных задач. Делец проявляет себя наиболее эффективно в условиях, требующих экстремальных решений и скорости действий. Такой человек идеален для проектов, где необходима решительность и способность быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам.

Пример такого типа личности — д'Артаньян из романа Александра Дюма «Три мушкетера».

Развлекатель — ESFP

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Основные черты: социальные, жизнерадостные и обаятельные. Любят быть в центре внимания и делать жизнь веселее для всех вокруг.

Профессиональные предпочтения: преуспевают в работе, где могут взаимодействовать с другими и развлекать их, — актерство, музыка, гостиничный бизнес.

Этот человек всегда в центре коллектива благодаря харизме артиста и таланту оратора. Его отличает от других энергичность и творческий подход. Он неутомим в генерации новых идей и всегда готов делиться своими эмоциями. Такой тип личности никогда не забывает о щедрости и готовности помочь коллегам. Буквально фонтанирует хорошим настроением и заряжает людей.

Пример такого типа личности — музыкант и певец Элтон Джон.

Где используется тест Майерс-Бриггс

Тест Майерс-Бриггс адаптировали под более чем 30 языков, в том числе русский. Он получил большую популярность по всему миру — каждый год его проходят более двух миллионов человек.

В Соединенных Штатах примерно 70% выпускников образовательных учреждений определяют с помощью этого теста свои сильные стороны и выбирают подходящую профессию. Кроме того, многие компании на Западе применяют тест Майерс-Бриггс для отбора кандидатов при найме на работу.

Основные прикладные области применения типологии Майерс-Бриггс следующие — это самопознание и личностный рост, карьерный рост, профориентация, развитие организаций, тренинги управления, лидерство, решение проблем, семейная консультация, образование, составление учебного плана и научная работа. Анастасия Валуева Психотерапевт

Применение теста в профессиональной сфере

Развитие карьеры. Помогает людям понять свои сильные стороны и предпочтения, что может способствовать выбору профессии или направления развития карьеры.

Управление персоналом и командная работа. Организации применяют его для улучшения коммуникации и взаимодействия внутри команд, а также для повышения эффективности работы через понимание различных типов личности и их взаимодействие.

Лидерство. Помогает руководителям лучше узнать себя и своих подчиненных. Благодаря тесту можно адаптировать стиль управления и развивать лидерские качества сотрудников, соответствующие типу личности.

Применение теста в образовании и саморазвитии

Личностный рост. Тест предлагает инструменты для самопознания и саморазвития. Так, людям удается понять свои естественные предпочтения, способности к обучению и способы взаимодействия с окружающим миром.

Образовательное планирование. Типология помогает студентам при выборе направления обучения и профессионального пути. В зависимости от их предпочтений и сильных сторон они могут принимать важное решение.

Применение теста в межличностных отношениях

Межличностные отношения. MBTI помогает улучшить взаимопонимание между партнерами, друзьями и членами семьи, разобраться в причинах различий в предпочтениях и стиле общения.

Психологическое консультирование и терапия. Психотерапевты и консультанты часто используют тестирование для лучшего понимания своих клиентов и адаптации методов лечения и поддержки к их индивидуальным особенностям.

Применение теста в проектном управлении

Формирование команд. Руководитель соберет более эффективную команду, понимая, что за человек перед ним. Тест поможет сбалансировать различные типы личностей в коллективе для лучшей синергии и производительности.

Управление проектами. В компаниях тест используется для адаптации стратегий управления проектами, учитывая сильные и слабые стороны членов команды и способствуя лучшему планированию и разделению обязанностей.

Критика типологии MBTI

Некоторые исследования показывают, что результаты MBTI могут значительно изменяться при повторном прохождении теста через короткие промежутки времени, что ставит под сомнение его надежность. Критики часто высказывают сомнения относительно валидности MBTI как инструмента точного измерения психологических типов.

Эксперты также указывают на то, что многие утверждения и теории, лежащие в основе MBTI, не подкреплены достаточными научными доказательствами . Кроме того, MBTI делит людей на строгие категории по каждому из четырех измерений, не учитывая, что личностные черты могут проявляться в большей степени хаотично, непредсказуемо и нелинейно, а не как строгое «это или то». Все это сводит тест к упрощенным категориям.

Не стоит забывать, что некоторые люди, которые проходят тест, могут кривить душой, отвечая на ответы . Порой человек приукрашивает свои качества, что произвести впечатление и показать себя в более выгодным свете.

MBTI широко используется в бизнесе и образовании, иногда без должного критического анализа его научной основы или потенциальных ограничений. Стоит брать во внимание, что компания, владеющая правами на MBTI, получает значительную прибыль от лицензирования теста и материалов. На фоне этого возникают вопросы, не коммерцизированная ли это история .