Путин обратился к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле». Что он сказал Путин объявил 24 марта днем общенационального траура

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле». Он сообщил, что все четверо непосредственных участников нападения уже задержаны, а правоохранители занимаются выявлением тех, кто помогал им осуществить теракт. Президент пообещал помочь тем, кого коснулась трагедия, и объявил 24 марта днем общенационального траура.

Владимир Путин обратился к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле». Полное видео опубликовала пресс-служба Кремля.

Президент назвал нападение на людей в «Крокусе» «кровавым, варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей».

«Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ», — сказал глава государства.

В обращении он также поблагодарил сотрудников силовых структур, медиков, спасателей и обычных граждан, которые помогали пострадавшим в «Крокусе» в первые минуты.

24 марта Путин объявил днем общенационального траура.

О террористах

Путин сообщил и предварительные данные о расследовании трагедии.

«Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны», — заявил политик.

По его словам, террористы пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них было готово «окно» для перехода границы. Путин отметил, что всего задержаны 11 человек. Сейчас правоохранители работают над выявлением и вскрытием всей пособнической базы террористов — тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами.

«Уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей. Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей», — сказал Путин.

Он пообещал, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта преступления понесут справедливое и неизбежное наказание:

«Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу».

О мерах поддержки

Глава государства рассказал, что в Москве, Подмосковье и всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. По его словам, главное сейчас — не дать тем, кто стоит за терактом, совершить новое преступление. Президент заверил, что государство поможет всем, кого коснулась трагедия в «Крокусе».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что вместе с правительством Москвы принял решение о выплатах семьям погибших и пострадавших в теракте:

по 3 млн руб. получат семьи жертв нападения;

по 1 млн руб. — пострадавшие, которые находятся в больницах;

людям, которых отпустили на амбулаторное лечение, выплатят по 500 тыс. руб.;

ежемесячные выплаты также буду получать дети, зарегистрированные в Подмосковье, если один из их родителей погиб в «Крокус Сити Холле».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица вместе с Московской областью возьмет на себя организацию похорон погибших в трагедии.

Данные о жертвах и пострадавших

Следственный комитет РФ сообщил, что число погибших в результате теракта в «Крокусе» возросло до 133. Спасатели продолжают разбирать завалы в зрительном зале, где из-за пожара обрушилась крыша.

По последним данным, в больницах остаются 107 человек, трое из них — дети. Как рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое — в тяжелом. Среди взрослых 15 человек также находятся в состояние крайней тяжести, 42 — в тяжелом состоянии.

Всем пострадавшим оказывается соответствующая помощь. Голикова подчеркнула, что медикаментов и крови достаточно. Однако несмотря на это, москвичи и жители Подмосковья с утра стоят в очередях, чтобы стать донорами. В ФМБА рассказали, что более 700 человек уже сдали биоматериалы для пострадавших в «Крокусе», но поток из желающих не иссякает.

Мировая реакция

По всему миру люди несут цветы, свечи и игрушки к российским посольствам. Стихийные мемориалы появились у дипмиссий в Париже, Лондоне, Таллине, Стокгольме, Женеве, Берне, Анкаре, Алма-Ате и в других городах.

Теракт в «Крокусе» осудили в ООН, НАТО и ЕС. Свои соболезнования выразили власти десятков стран. Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток заявил, что организация готова оказать поддержку российским властям в расследовании нападения.

В Кремле сообщили, что Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидер республики выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами теракта в «Крокусе» и подчеркнул, что решительно осуждает это варварское преступление, попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших. Путин и Токаев подтвердили намерение активизировать антитеррористическое сотрудничество.

Аналогичный разговор президент РФ провел с главой Белоруссии Александром Лукашенко — стороны также выразили готовность к продолжению тесного взаимодействия в борьбе с терроризмом.

Путин в своем обращении подчеркнул, что Россия рассчитывает на взаимодействие со всеми государствами, которые искренне разделяют «нашу боль и готовы на деле реально объединять усилия в борьбе с общим врагом, международным терроризмом, со всеми его проявлениями».