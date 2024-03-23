Люди несут цветы к зданию концертного зала «Крокус Сити Холл», где произошел теракт, 23 марта 2024 года

Украина или ИГИЛ*: кого подозревают в организации теракта в «Крокусе» Путин: на Украине готовили окно для террористов из «Крокуса»

В ФСБ сообщили, что устроившие теракт в «Крокус Сити Холле» имели контакты на украинской стороне. О причастности к инциденту Киева заявили Владимир Путин и депутаты Госдумы. На Украине и в США отрицают существование «украинского следа» в произошедшем. По данным NYT, американские чиновники в марте собрали «разведданные» и предупреждали, что базирующаяся в Афганистане ячейка ИГ готовит нападение. Подробности — в нашем материале.

Украинский след

Машину с террористами остановили в Брянской области. Как написал Telegram-канал Shot, подозреваемые хотели скрыться на Украине — до границы они не доехали 100 километров. Эту информацию позже подтвердили в ФСБ. Ведомство сообщило, что после совершения теракта преступники намеревались перейти границу между странами, имели соответствующие контакты на украинской стороне.

«Они (исполнители теракта. — «Газета.Ru») пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода государственной границы», — заявил Владимир Путин в обращении к россиянам после теракта.

О том, что за организацией теракта в «Крокусе» могла стоять Украина, говорят и в Госдуме.

close Обстановка у здания концертного зала «Крокус Сити Холл», где произошла стрельба и начался пожар, 23 марта 2024 года Здание концертного зала «Крокус Сити Холл», где произошла стрельба и начался пожар, 23 марта 2024 года «Крокус Сити Холл» изнутри после стрельбы и пожара, 23 марта 2024 года «Крокус Сити Холл» изнутри после стрельбы и пожара, 23 марта 2024 года «Крокус Сити Холл» изнутри после стрельбы и пожара, 23 марта 2024 года Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

«Украинский след, конечно, есть..., такие все сегодняшние события — они вольно-невольно связаны с Украиной», — заявил в беседе с РИА Новости депутат Алексей Чепа.

Депутат от Крыма Михаил Шеремет призвал правоохранителей проверить украинский след в организации теракта. По его словам, за произошедшим могли стоять Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки минобороны Украины.

«Исполнителей же просто нашли и купили среди отморозков, которые проживали в нашей стране», — добавил Шеремет.

Реакция Киева

Первым причастность Киева к нападению опроверг Белый дом. В Вашингтоне еще в вечером 22 марта заявили, что не видят признаков участия украинцев в теракте в «Крокус Сити Холле». Следом за американцами высказались и официальные лица Киева — отрицал причастность Украины к теракту советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

Спикер Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов назвал «чушью» сообщение ФСБ об «украинском следе» в теракте.

«Невозможно представить себе, что после более чем двух лет ... террористы направляются в пограничные регионы, наиболее насыщенные сейчас силовиками, спецслужбами и военными», — приводит слова Юсова «Страна.ua».

После информации ФСБ Подоляк еще раз опровергнул причастность Украины к трагедии. В соцсети X он написал, что в Киеве «ожидали версию официальных российских лиц об «украинском следе».

«Любые попытки связать Украину с терактом абсолютно несостоятельны. Украина не имеет ни малейшего отношения к этому инциденту», — подчеркнул чиновник.

Другая версия

Ночью 23 марта агентство Reuters со ссылкой на некий Telegram-канал сообщило, что ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России). Однако позже появилась информация, что данное сообщение может быть фейковым. Пользователи соцсетей писали, что шаблон, который использовали для публикации сообщения, ИГ не использует уже несколько лет.

О причастности ИГИЛ также написала газета The New York Times. Издание утверждает, что ответственность «взяло на себя отделение «Исламского государства», вскоре после этого официальные лица США подтвердили это заявление».

По данным NYT, американские чиновники в марте собрали разведданные и выяснили, что базирующееся в Афганистане «Исламское государство — Хорасан» планирует нападение в Москве. 7 марта ФСБ сообщала РБК, что ликвидировала в Калужской области ячейку запрещенной в России террористической организации «Вилаят Хорасан» (афганское отделение ИГ). В ведомстве отметили, что боевики планировали нападение на синагогу в Москве.

The New York Times пишет, что официальные лица США в частном порядке предупредили чиновников о возможном теракте. Эту информацию подтверждает источник ТАСС в спецслужбе. При этом источник издания отмечает, что данные, переданные американцами, не содержали конкретики.

О причастности к теракту ИГ также сообщал телеканал Al Arabiya, однако официально информация не подтверждена.