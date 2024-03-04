Влюбленный оставил надпись на батарее во Владивостокской крепости. Ему может грозить до 3 лет тюрьмы СК завел уголовное дело из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости

23-летний уроженец Узбекистана нанес из аэрозольного баллончика романтическую надпись Akosh+Sasha на одну из стен Поспеловской батареи Владивостокской крепости. Очевидцы засняли это и разместили в сети. Теперь молодому человеку может грозить штраф 3 млн рублей и до трех лет тюрьмы. В музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, куда относится крепость, рассказали «Газете.Ru», как устроена охрана батареи.

В Приморском крае возбудили уголовное дело по факту повреждения памятника — Поспеловской батареи Владивостокской крепости. Об этом сообщило региональное управление СК.

О преступлении силовики узнали из соцсетей — на одном из выложенных видео запечатлено, как молодой человек пишет краской из аэрозольного баллончика Akosh+Sasha.

«По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников)», — говорится в публикации пресс-службы ведомства.

В пресс-службе заявили, что следователи осмотрели место происшествия и изъяли пустой аэрозольный баллон.

Спустя некоторое время силовики установили личность подозреваемого — им оказался 23-летний гражданин Узбекистана. Его доставили к следователю регионального СК для проведения следственных действий.

«Надпись из баллончика — это доли секунды»»

Батарея Поспеловская расположена на мысе Поспелова на острове Русский, она относится к восточному фронту Южного отдела обороны Владивостокской крепости. Ее сооружали с 1895 по 1901 год, она предназначена для защиты минного заграждения, выставляемого в военное время мысами Новосильского и Назимова. На батарее сохранились два бетонных блока для 57-миллиметровых орудий и четыре бетонные ниши.

Андрей Островский, пресс-секретарь музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева (куда относится крепость), рассказал «Газете.Ru», что это первый случай подобного вандализма в истории учреждения:

«Чтобы у нас из аэрозольных баллончиков раскрашивали крепость — такого раньше не было. Поспеловская батарея располагается на Русском острове. Владивостокская крепость — это большое количество бетонных поверхностей, которые, очевидно, могут провоцировать людей с данными баллончиками. Но еще раз говорю, прежде такого не было.

Было другое — поскольку до недавнего времени большая часть крепостных объектов принадлежала министерству обороны, то на этих объектах были нанесены надписи типа «Вася, ДМБ, Кемерово, 72 год» или что-то подобное. Такое было, да, и встречается до сих пор, к сожалению. Но это метка времени, от которой невозможно отмахнуться, которой невозможно избежать».

Пресс-секретарь музея объяснил, что охраной музейного объекта занимается Росгвардия, однако ее сотрудники лишь патрулируют крепость, проезжая на автомобиле. Поста охраны у Поспеловской батареи нет.

«Объекты крепости находятся под охраной Росгвардии согласно договору. У них очень много объектов. Они разбросаны и по городу, и вокруг города, и на Русском острове. Поэтому на каждом объекте, безусловно, постов Росгвардии нету. Они патрулируют на автомобиле, периодически объезжают объекты — раз в час, раз в полтора часа проезжают, смотрят, чтобы все было в порядке. Однако, как мы понимаем прекрасно, скорость нанесения надписи из аэрозольного баллончика — это доли секунды», — отметил специалист.

До 3 лет тюрьмы

В СУ СК России по Приморскому краю пообещали доложить в центральный аппарат о ходе расследования уголовного дела.

Статья, по которой оно возбуждено, предусматривает штраф в размере до 3 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет; принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Пресс-служба городского управления МВД сообщила, что вместе с подозреваемым была задержана девушка.

«Если уголовное дело возбуждено по ч.1, это значит, что следствие не установило соучастие девушки и она проходит по делу в качестве свидетеля. По ч.1 ст. 243.4 предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Какова практика ее применения не могу сказать, данные преступления сравнительно немногочисленны», — сообщил «Газете.Ru» юрист Леонид Исаев.