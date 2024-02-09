Девушка «потрогала» грудь Родины-матери. Ее задержали, а скульптуру предлагают одеть СК: в аэропорту Москвы задержали девушку за ролик с монументом Родина-мать

В московском аэропорту задержали 23-летнюю Алену Агафонову из Самары, которая в июле прошлого года сняла на видео, как «щекочет» грудь Родины-матери. В действиях девушки следствие усмотрело реабилитацию нацизма. Такое отношение к памятнику не понравилось и мусульманскому активисту Расулу Ахияретдинову. Он записал обращение к Владимиру Путину, в котором заявил, что «наша с вами мать так выглядеть не может», и попросил президента «поскромнее одеть» скульптуру.

В Москве задержали 23-летнюю блогершу из Самары Алену Агафонову по обвинению в надругательстве над монументом Родины-матери в Волгограде, сообщили в СК Волгоградской области.

Девушка 8 февраля вернулась в Россию, ее задержали в одном из московских аэропортов и доставили в Волгоград. Теперь решается вопрос об избрании ей меры пресечения. После задержания СК опубликовал видео, на котором она извиняется за свои действия:

«Я обращаюсь ко всем жителям России и Волгограда и прошу никого не совершать такие поступки, как я совершила прошлым летом. По своей глупости я даже не подумала, что могу задеть чьи-то чувства. Прошу прощения у всех граждан России».

«Пощекотала» Родину-мать

По версии следствия, в июне 2023 года девушка, гуляя по Мамаеву кургану, сняла видео, на котором «осуществляла безнравственные и циничные действия». V1.ru пишет, что Агафонова направила камеру на монумент «Родина-мать зовет!», расположила палец на фоне груди скульптуры и начала ее «щекотать», напевая цирковую мелодию.

Этот ролик девушка опубликовала в сторис в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Блогершу раскритиковали, и она поспешила удалить видео. Однако это не помогло — ролик уже разлетелся по пабликам. Тогда Алена публично извинилась за свой поступок.

«Я ни в коем случае не хотела надругаться над «Родиной-матерью» и бойцами ВОВ. Моя бабушка прошла войну, а мои деды доблестно защищали родину, жертвуя собой ради нашего блага. Мне бы хотелось искренне извиниться за сторис, которыми я точно не хотела посмеяться над историей своей страны, а особенно человеческими жизнями, которые пали ради нашего будущего. <…> Мне очень жаль, что так вышло. Правда сглупила, за что каюсь», — говорила девушка в беседе с «Газетой.Ru».

В отношении блогерши возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма (ч.4 ст. 354.1 УК РФ), максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы.

Расследованием сначала занималась волгоградская полиция, но потом на инцидент обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин. Дело передали в волгоградский Следственный комитет.

Спустя полгода Агафонову задержали. В СК РФ утверждают, что блогерша уехала из России, чтобы скрыться от следствия.

«Одеть слегка поскромнее»

Мусульманскому активисту из Башкирии Расулу Ахияретдинову грудь Родины-матери тоже не дает покоя. Ахияретдинов записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, потребовав, чтобы памятник переделали. Активист считает, что монумент выглядит слишком откровенно из-за обнаженной груди и торчащих сосков.

«Советский Союз сделал немало ошибок и одна из ошибок — эта статуя. Мы братский народ. Владимир Владимирович, наша с вами мать так выглядеть не может. Мы просим вас реконструировать, дать указание на реконструкцию данного памятника», — объяснил Ахияретдинов.

Активист сообщил, что пообщался с мусульманским и православным духовенством и жителями Волгограда, после чего пришел к выводу, что «ни один человек» не доволен внешним видом Родины-матери. Ахияретдинов считает, что «стоит одеть памятник слегка поскромнее».

В обращении активист заявил, что волгоградцы его поддерживают. Однако жители города, наоборот, раскритиковали Ахияретдинова в соцсетях.

«Мне очень обидны его разговоры... Скульптура — святыня советского и российского народа», — написал один из пользователей.

Сам активист признался «Газете.Ru», что после обращения к президенту России на его личных страницах в соцсетях стали появляться негативные комментарии и даже угрозы. Однако, по его словам, Родина-мать принадлежит не только волгоградцам, поэтому мнение жителей города необъективно.

«Я выложил и смотрю — столько негатива. Мне поступают угрозы и звонки: «Мы тебя найдем, убьем». Я защищаю мать, а не порочу ее. Ребята, если вы уж поняли по-другому, я что могу поделать? Я ведь не против того, что она там стоит. Вообще нет никаких претензий, кроме того, что я хотел просто защитить мать как родину», — объяснил Ахияретдинов.

Он также рассказал, что постоянно натыкается в соцсетях на посты, где над памятником издеваются:

«Кто ни приедет туда [к Родине-матери] — все фотографируются. Кто-то палец подставит, кто-то пощекочет. Ну разве такое допустимо?».