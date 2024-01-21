«Теперь здесь все в крови»: при ударе ВСУ по рынку в Донецке погибли 27 человек Пушилин: в ДНР 22 января пройдет день траура после удара ВСУ по Донецку

В результате удара ВСУ по Донецку погибли как минимум 27 местных жителей, еще 25 человек пострадали. По словам мэра Алексея Кулемзина, атака произошла в выходной день, когда на рынке собралось много людей. Россия назвала случившееся терактом и созвала экстренное заседание Совбеза ООН. Помимо представителей власти, произошедшее осудила организатор «голой» вечерники Анастасия Ивлеева.

Мэр города Алексей Кулемзин сообщил в Telegram-канале, что ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик, где находятся торговые ряды, магазины и рынок. Снаряды попали в оживленное место, где в выходной день собирается большое количество людей. По меньшей мере 27 человек погибли, еще 25 пострадали.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале уточнил, что среди пострадавших двое детей, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В их числе есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей. Трое из пострадавших, к сожалению, не выжили. Приношу соболезнования родным и близким погибших», — написал чиновник.

Что известно об ударе

Он добавил, что ВСУ нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

По данным Кулемзина, один из снарядов попал в здание магазина бытовой техники «Фокс». При этом было повреждено и здание соседнего магазина «Засядько». В многоквартирных домах на улицах Петровского и Терешковой выбиты стекла, частично разрушены торговые павильоны.

Военный корреспондент Александр Сладков утверждает, что удары наносились в течение 35 минут с перерывами. По словам очевидцев, со стороны Кураховки прилетел коптер и «висел» примерно столько же времени.

Местная жительница рассказала телеканалу «Звезда», что ее от удара «снесло с кровати». Она добавила, что лично знает шестерых погибших, которые, как и многие другие, приезжали в воскресенье на рынок за покупками: «Люди ездили сюда закупаться, теперь здесь все в крови».

Пушилин объявил 22 января днем траура в ДНР.

Заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила экстренное заседание Совбеза организации, центральной темой которого станет обстрел Донецка.

Реакция российской стороны

МИД России заявил, что Следственный комитет начал расследование преступления. По даным ведомства, удалось установить, что атака велась из подконтрольной ВСУ Авдеевки с применением западного оружия.

«Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта. Их молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к еще более кровавым злодеяниям», — отметили в ведомстве.

Глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий считает, что ВСУ нанесли удар по Донецку, чтобы продемонстрировать Западу «хоть какую-то способность сопротивления» российской армии. Он отметил, что личности виновных установят, а на атаку на мирных граждан последует ответ.

Губернатор Крыма Сергей Аксенов, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразили соболезнования родным и близким погибших и пожелали раненым скорейшего выздоровления.

«Вооруженные силы Украины вновь совершили жестокий террористический акт, ударив по рынку в Донецке в воскресный день, когда люди вышли купить продукты», — написал Гладков.

Кроме представителей власти, произошедшее прокомментировала блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева:

«Донецк. Чудовищная трагедия. Нет слов».

После скандальной «голой» вечеринки Ивлеева практически не появляется в соцсетях, хотя раньше она делала публикации регулярно. Общественность была возмущена в том числе тем, что блогер устроила крупное мероприятие в период СВО.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин посоветовал Ивлеевой съездить в зону спецоперации, чтобы искупить вину. Заявлений о подобной поездке от блогера не поступало, однако она осудила в соцсетях удары ВСУ по территории РФ: 30 декабря Ивлеева высказалась о трагедии в Белгороде, а 21 января — о Донецке.