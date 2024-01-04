«Самая массированная атака за последнее время»: над Крымом сбили 10 ракет Минобороны РФ: средства ПВО сбили над Крымским полуостровом 10 ракет

ВСУ обстреляли Крым. В Минобороны России рассказали, что над территорией полуострова средства ПВО сбили 10 украинских ракет. Осколки сбитых снарядов упали на улицы Севастополя. Известно как минимум об одном пострадавшем. Жители города также рассказали, что одна из ракет упала в частом секторе и не взорвалась. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев назвал атаку «самой массированной за последнее время».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь. В 16:40 мск губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога. После этого военные применили табельные средства маскировки.

Позже глава города сообщил, что ВС РФ отражают атаку украинской армии.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах <…> Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей», — написал Развозжаев.

Минобороны России в Telegram-канале уточнило, что средства ПВО уничтожили над Крымским полуостровом 10 украинских ракет.

Михаил Развозжаев заявил, что эта атака на Севастополь была «самой массированной за последнее время».

Осколки от сбитых ракет упали на улицы города. Один из обломков, по словам губернатора, попал в дом на улице Глухова. Там пострадал один человек, его госпитализировали. В районе Песочной бухты осколки ракеты упали рядом с жилыми домами. Также обломки упали на улице Генерала Жидилова и набережной Учкуевки. О пострадавших в этих районах не сообщалось.

Жители Севастополя также рассказали, что одна из ракет упала в частном секторе за Севастопольским государственным университетом (СевГУ). Туда, по словам Развозжаева, выехали спецслужбы для проверки информации.

Атаки на Крым

За последний месяц ВСУ предприняли несколько попыток атаковать Крым. 15 декабря, по данным Минобороны России, российские средства ПВО сбили над территорией республики 26 беспилотников.

Ночью 26 декабря ВСУ нанесли удар по порту в Феодосии. В результате этой атаки в порту начался пожар, жителей близлежащих домов эвакуировали в пункты временного размещения. Telegram-канал Baza писал, что из районов, прилегающих к порту, вывезли 350 человек.

В Минобороны РФ сообщили, что в результате отражения этой атаки повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск».

3 января над Севастополем также сбили ракету. Глава города сообщил, что никаких повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.

Обстрелы приграничных регионов

ВСУ также продолжают обстреливать Белгород и приграничные села. За сутки 2 января по территории Белгородской области выпустили больше 50 снарядов. Только над Белгородом средства ПВО сбили 24 ракеты «Ольха» и две «Точки-У». 3 января украинская армия обстреляла город 12 ракетами.

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, ситуация в Белгороде после обстрелов остается напряженной. В городе и многих муниципалитетах в связи с обстановкой каникулы школьникам и студентам продлили до 19 января.

1 января ВСУ атаковали село Троицкое в Курской области. Обошлось без пострадавших, сильные повреждения получили два жилых дома и несколько автомобилей. 3 января обстреляли Железногорский район, в результате чего в Железногорске прорвало теплотрассу. Без отопления остались 17 многоквартирных домов. Подачу тепла восстановили к полуночи.

В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по Донецку. Сразу после боя курантов по центру города выпустили 15 ракет из РСЗО.