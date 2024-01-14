«Время играет критическую роль»: в Давосе обсудят новую пандемию «болезни X» Роспотребнадзор: у обсуждений «болезни Х» могут быть экономические мотивы

На приближающемся международном форуме в Давосе обсудят, что делать, если (или когда) человечество столкнется с новой пандемией. ВОЗ заранее рассчитывает, что пока неизвестное заболевание способно оказаться в 20 раз опаснее коронавируса, унесшего миллионы жизней по всему миру. Среди наиболее вероятных кандидатов на пандемию будущего птичий грипп, геморрагические лихорадки, вирусы Зика и Нипа.

На Всемирном экономическом форуме в швейцарском городе Давос обсудят, как можно справиться с потенциальной болезнью X, которая окажется смертельнее коронавируса в 20 раз. Соответствующая встреча есть в расписании форума — она состоится 17 января.

«С учетом новых предупреждений Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что неизвестная «болезнь X» может привести к в 20 раз большему количеству жертв, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия необходимы, чтобы подготовить системы здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам?» — говорится в описании встречи.

От коронавируса, по данным ВОЗ, по всему миру умерли более 6,9 млн человек.

На встрече в Давосе выступят гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, министр здравоохранения Бразилии Нисия Триндаде, председатель правления AstraZeneca (британо-шведская фармацевтическая компания, разработала одну из вакцин от коронавируса) Мишель Демаре, президент и главный исполнительный директор Royal Philips (нидерландская технологическая корпорация) Рой Джейкобс.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая уже обвинила в потенциальной всемирной болезни США. Она заявила, что «ответы на причины новых пандемий и биологических угроз надо искать, прежде всего, внутри опасного военного биопроекта Пентагона». Как утверждает вице-спикер, эту мысль подтвердило расследование парламента об «американских военных биолабораториях на Украине».

«Эта информация [об обсуждении в Давосе «болезни Х»] является настораживающей и заслуживает серьезного внимания. Мы соотнесем ее с установленными в ходе парламентского расследования фактами и выводами», — подчеркнула Яровая.

Болезни X нет в прямом смысле слова, так ученые называют потенциальную угрозу, чтобы заранее продумать план действий, пояснил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

«Болезнь X — это некая модель, а не реальная болезнь или опасность. Иначе бы она не называлась просто Х, современными методами уже давно бы разобрались, какой агент вызывает болезнь <...> Это модель, которая просчитывает, что могло бы быть, если бы появилась такая болезнь. Пока это некая абстракция, люди готовятся к тому, что может быть или не быть, а не к тому, что уже есть», — указал эксперт.

Тем временем Роспотребнадзор считает, что болезнь X могут обсуждать в Давосе не ради благих научных целей, а просто, чтобы фармацевтические гиганты могли показать якобы «свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии». Ведомство также обратило внимание, что на форум приедет «финансово заинтересованный» участник, поэтому разговор, скорее всего, «будет вращаться вокруг увеличения инвестиций».

»Россия в свою очередь обладает всем необходимым потенциалом для противодействия биологическим угрозам любого характера, в том числе «болезни Х» и своевременного и адекватного реагирования на них», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Глава ВОЗ уже просил в мае 2023 года все страны подготовиться к возможной новой пандемии. Несколькими неделями ранее ВОЗ официально сняла режим глобального ЧС в области здравоохранения из-за COVID. Однако Гебрейесус предостерег мир от столкновения с еще более опасными инфекциями. По его словам, коронавирус показал, что «практически каждый человек на планете» нуждается в лучшей защите от болезней.

«Если мы не внесем изменения, которые должны быть сделаны, то кто это сделает? А если мы не внесем их сейчас, то когда? Когда придет следующая пандемия — а это произойдет — мы должны быть готовы ответить решительно, коллективно и справедливо», — подчеркнул директор.

По мнению руководителя ВОЗ, для борьбы с пандемиями нужно международное сотрудничество, а не «паника и пренебрежение», которые сделали наш мир столь уязвимым перед массовыми заболеваниями.

Сейчас известны несколько десятков инфекций, которые «обладают пандемическим потенциалом», хотя раньше пандемии не вызывали, отметил иммунолог Николай Крючков. По его словам, заблаговременная подготовка общества к болезни X позволит главное — выиграть время.

«Существует перечень патогенов, которые в перспективе могут вызвать пандемию. <...> Это, например, коронавирусы, геморрагические лихорадки, вирус Зика, вирус Нипах и ряд других. <...> Время играет критическую роль. ... Если успеть купировать эту ситуацию на ранних подступах, то можно вообще избежать пандемии, например ограничиться вспышкой инфекции среди людей или вообще животных», — пояснил эксперт.

В то же время он допустил, что есть и потенциально опасные болезни, о которых ученые пока не знают.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов призвал в разговоре с «Газетой.Ru» не бояться болезни Х.

«Это модельные заболевания, которых бояться не стоит. То, что это рассматривают на высоком уровне, в Давосе, говорит о том, что человечество осознал опасность таких вот пандемий, как коронавируса, и готовятся. Поскольку в природе это невозможно создать, создают компьютерные модели. Это один из способов выработки защитных мер, поэтому тут все хорошо, бояться ничего не надо,» — заявил специалист.

Весной 2023-го эпидемиолог ВОЗ Ричард Пибоди предупреждал о возможной пандемии птичьего гриппа. Он призвал заранее подготовиться к тому, что грипп сможет передаваться человеку.

Вирус птичьего гриппа H5N1 считается наиболее вероятным кандидатом на роль «болезни Х», то есть следующей глобальной пандемии, заявил KP.ru вирусолог института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков.

«Этот вариант птичьего гриппа наиболее летальный, и есть угроза того, что он рано или поздно научится хорошо передаваться от человека к человеку. Чтобы это произошло, должна состыковаться целая цепочка маловероятных, но не невозможных событий. <...> В природе — это длительный процесс. Кроме того, мы с гриппом все-таки уже привыкли бороться, есть целая индустрия и технологии, которые позволяют создавать эффективные вакцины против гриппа», — успокоил специалист.