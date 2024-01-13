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Ученые выяснили, как гены диабета и Альцгеймера распространились в Европе бронзового века

Nature: анализ 5 тыс. древних геномов показал пути миграции болезней в Евразии

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Carolina Bertilsson/University of Gothenburg

Международная группа ученых завершила анализ крупнейшего в мире набора данных 5 тыс. геномов древних жителей Европы и Азии. Исследование раскрыло доисторические человеческие генофонды Западной Евразии с беспрецедентной детализацией. Четыре статьи с основными выводами о проделанной работе опубликованы в научном журнале Nature.

В масштабном проекте участвовали 175 исследователей из университетов и музеев Великобритании, США, Германии, Австралии, Швеции, Дании, Норвегии, Франции, Польши, Швейцарии, Армении, Украины, России, Казахстана и Италии. Они работали под руководством экспертов из Копенгагенского университета. Инициатива объединила специалистов по археологии, эволюционной биологии, медицине, исследованию древней ДНК, изучению инфекционных заболеваний и эпидемиологии.

В частности, ученым удалось картировать перемещение генов некоторых заболеваний, включая диабет второго типа и болезнь Альцгеймера в результате миграций населения Евразии более 5 тыс. лет назад.

Также исследователи получили новые научные доказательства, объясняющие, почему в результате переселения людей распространенность рассеянного склероза в Скандинавии оказалась вдвое выше, чем в Южной Европе.

Набор данных древних евразийцев был реконструирован с помощью анализа костей и зубов. Возраст образцов варьировался от мезолита до бронзового и железного веков, периода викингов и средневековья.

По словам участников работы, собранная генетическая информация по мере обработки станет доступной для всех ученых и послужит новым открытиям.

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