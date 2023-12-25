Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время саммита ЕАЭС, 25 декабря 2023 года

«Не жадничайте»: Путин попросил у Лукашенко «немного» яиц Путин в шутку попросил Лукашенко не жадничать и поставить России яйца

Президент Владимир Путин в шутку попросил Белоруссию поделиться яйцами с Россией. Тем временем РФ приняла уже третью поставку яиц из Азербайджана и ждет ввоза яиц из Турции. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что стоимость этого продукта взлетела из-за отставания производства от спроса. В Минсельхозе обещают «догнать» потребность в яйцах в 2024 году и ожидают, что цены на них начнут снижаться после праздников.

Путин попросил Белоруссию о поставке яиц после того, как президент республики Александр Лукашенко во время саммита ЕАЭС похвалился успехами страны в производстве продуктов. Момент с шуткой Путина опубликован в Telegram-канале кремлевского пула журналистов.

Лукашенко, выступая на саммите, рассказал, что Белоруссия сама обеспечивает себя продуктами. Он начал отдельно перечислять, на какие товары республика самостоятельно покрывает внутренний спрос. Рассказав о зерне, мясе, молоке и прочем Лукашенко сделал паузу, посмотрел на Путина и упомянул «яйцо куриное», а после рассмеялся.

«Поставьте нам немножко! Не жадничайте», — со смехом ответил Путин.

Ввоз из-за рубежа

25 декабря в Россию прибыла третья партия яиц без ввозной пошлины из Азербайджана. Россельхознадзор сообщил, что в страну доставили 306 тыс. яиц. Первая партия была 19 декабря, вторая — 23-го, Азербайджан в общей сложности передал России больше миллиона яиц .

Скоро должны поступить и яйца из Турции, также необлагаемые пошлиной. Их ожидают через две-три недели, говорил 17 декабря министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. По задумке властей, импортные яйца помогут сбить рекордные цены на этот продукт в российских магазинах, хотя некоторые эксперты сомневались в этом.

Патрушев 25 декабря пообещал, что в следующем году российское производство «догонит возросшие потребности» россиян в яйцах и курятине.

«Мы это обязательно сделаем. Со всеми основными предприятиями уже проработаны планы увеличения производства и мяса кур, и яиц», — сказал министр.

Глава Минсельхоза подчеркнул, что ведомство провело «большую работу над ошибками». Чтобы в будущем рост спроса на какие-то позиции не привел к такому же взлету цен, власти улучшат систему мониторинга по всем ключевым продуктам питания.

Патрушев также признал, что в этом году Россия пережила несколько вспышек куриного гриппа на крупных птицефабриках. Это сыграло свою роль в росте цен на курятину и яйца. Гендиректор ЗАО «Птицефабрика Чайковская» Петр Бельков уточнял, что из-за гриппа поголовье куриц сократилось на 16 млн.

«Опыт показывает, что основная проблема — несоблюдение на предприятиях требований к биологической защищенности. Поэтому будем поддерживать их реконструкцию и модернизацию, а также совершенствовать законодательство», — резюмировал Патрушев.

Цены на яйца 25 декабря прокомментировала и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она подтвердила, что этот продукт подорожал не только из-за общей инфляции.

«Когда темп роста цен высокий, у нас постоянно что-нибудь выстреливает. Я вспоминаю 2021 год — то один тип товаров [резко дорожал], то другой. <...> Есть общие причины. Прежде всего в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения», — указала глава ЦБ.

Патрушев заявил, что яйца должны начать дешеветь после Нового года. По данным Росстата, с 12 по 18 декабря они в среднем подорожали на 4,62%. Всего же с начала года по 18 декабря цены на яйца выросли на 52,94%.