Импортные яйца скоро приедут в Россию, но проблема с ценами на них может остаться Патрушев: яйца без пошлины поступят из Турции через 2-3 недели

Россия скоро получит «беспошлинные яйца» из Турции и Азербайджана, которые, по задумке властей, должны сбить высокие цены. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он также заявил, что после замечания Владимира Путина в свой адрес по поводу ситуации с продуктом «почувствовал, что работать надо лучше». При этом на фоне продолжающегося роста цен на яйца некоторые эксперты сомневаются в эффективности их импорта.

В ближайшие несколько недель Россия получит «беспошлинные яйца» из Турции и Азербайджана, которые помогут сбить цены, рассказал в кулуарах съезда «Единой России» министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, передает РИА Новости.

«В ближайшее время, уже на этой неделе, должны приехать яйца из Азербайджана. Буквально, думаю, недели через две-три пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены» — сказал он.

Министр добавил, что надеется на снижение цен после Нового года, поскольку в преддверии новогодних праздников яйца в стране всегда дорожают.

Как министр не справился с «яичным сбоем»

Патрушев также оценил недавнее замечание Владимира Путина в свой адрес. Во время прямой линии 14 декабря президент рассказал, что интересовался у министра сельского хозяйства ситуацией с яйцами.

«Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Они [в Минсельхозе] говорят, что у них все в порядке. На что я ему ответил <…>: а вот у граждан наших как-то есть проблемы», — сообщил глава государства.

Он также извинился перед россиянами за подорожание яиц и назвал происходящее «сбоем в работе правительства».

По словам Патрушева, реплика президента дала ему почувствовать, что надо лучше работать.

«Почувствовал, что работать надо лучше, все-таки, наверное, не до конца справился с поставленной задачей. Но тем не менее, я думаю, что президент даст еще один шанс, чтобы эту цену [на яйца] исправили», — прокомментировал министр.

Как власти борются с ростом цен на яйца

Правительство 13 декабря одобрило обнуление ввозной таможенной пошлины на куриные яйца из дружественных стран . Сейчас размер импортной пошлины на пищевое яйцо составляет 15% от стоимости продукции. Послабление будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. За это время в страну, по подсчетам властей, смогут ввезти без пошлины 1,2 млрд яиц.

О необходимости их импорта для снижения цен упомянул 14 декабря Путин:

«Я думаю, что [подорожание яиц], хоть и говорят, что это не так, но мне кажется так, связано с тем, что вовремя не открыли импорт пошире, потому что, видимо, рассчитывали на то, что побольше заработают. Обещают, что в ближайшее время ситуация будет исправлена».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила четыре предприятия в картельном сговоре, который вызвал взлет цен на яйца . Служба возбудила административные дела против крымских компаний «Партизан» и «Октябрьское», а также кировских производителей «Советская Агрофирма» и «Вятско-Полянская Птицефабрика». Им грозят штрафы по ст. 14.32 КоАП.

Минсельхоз назвал обнуление пошлин оперативной мерой. С ее помощью получится наполнить внутренний рынок и «стабилизировать ценовую динамику уже в ближайший месяц».

Турецкие и азербайджанские яйца не станут главной и единственной мерой для регулирования цен , пообещал председатель комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев. По его словам, основную ставку власти сделают на инвестирование в российское производство. Сейчас в России наблюдается «небольшое недопроизводство» яиц, считает депутат.

«В обычных условиях оно бы никак не сказалось ни на доступности яйца, ни на его стоимости. Но поскольку на него еще и наложился ажиотажный спрос, возникли вот такие сложности», — пояснил парламентарий.

Почему с импортом яиц не все ясно

«Помогут ли импортные поставки яиц насытить внутренний рынок — пока вопрос. Неясно, как быстро начнут ввозить первые объемы этой продукции, по какой стоимости с учетом дорогой логистики», — отметил глава Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

В новой мере усомнился и зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский:

«Если их и привезут, то достаточно небольшой объем. Никто не производит яйцо «на склад». Ведь оно хранится максимум три месяца. А по-хорошему диетическое яйцо с самыми полезными веществами — это хранение неделю».

Гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева также обратила внимание на то, что турецкие яйца дороже отечественных, поэтому отмена пошлин вряд ли окажется эффективной.

«С учетом наценки розничными продавцами, не стоит ожидать турецкие яйца дешевле 90 рублей за десяток. Конечно, это ниже текущих значений, но выше показателей начала года», — уточнила «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

В то же время зампредседателя общественного совета при Минсельхозе, председатель ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота и президент Агропродовольственного фонда «Свое» Андрей Даниленко положительно оценили нововведение.

«Оно позволит выровнять цену на яйца и быстро купировать возникший спекулятивный ажиотаж на данный продукт. <...> У нас образовался дисбаланс на рынке. Мы видим какие-то настоящие «свистопляски» с этим продуктом», — заявил «Газете.Ru» Сирота.

«Золотые яйца»

Прокуратура 8 декабря сообщила, что яйца за год подорожали в розницу в среднем больше, чем на 40%. По оценке Росстата, на минувшей неделе стоимость яиц по России в среднем выросла еще на 4,6%. Среди регионов с самыми высокими ценами на этот продукт в декабре — Чукотский автономный округ (тут просят в среднем 221 рубль за десяток яиц), Магаданская (157 рублей) и Сахалинская (156 рублей) области. В Москве десяток яиц стоит в среднем 109 рублей.

На фоне резкого подорожания магазины начали продавать яйца поштучно, введя новую «третью» категорию продукта. Такое предложение появилось, в том числе, в подмосковном Чехове и Москве, где сеть «Верный» предлагает яйца по 8,99 рублей за единицу. Компания сообщила, что минимальная масса категории яиц С3 должна быть 34–45 г.

«Пока это временная мера, введенная из-за дефицита на рынке и неоправданно резкого роста закупочной стоимости, — пояснили в «Верном».

Поштучная продажа яиц также действует в магазинах сети «Монетка» в Тюменской области. Кроме того, в Крыму «яйцо отборное» продается за 20 рублей, а в Оренбурге одно яйцо предлагают за 11,5 рубля.