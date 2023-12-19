На соревнованиях в Первоуральске 14-летний боксер погиб из-за травмы головы 14-летний боксер в Первоуральске умер из-за черепно-мозговой травмы

В Первоуральске 14-летний боксер умер в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время боя, сообщил Shot. Юный спортсмен потерял сознание на ринге и скончался по пути в больницу. После появления в сети видео поединка, возникли вопросы к тому, правильно ли действовал рефери, не помешал ли спасению ребенка шлагбаум на пути «скорой» и было ли мероприятие правильно организовано.

Причиной смерти 14-летнего боксера из Свердловской области стала закрытая черепно-мозговая травма, сообщил Shot со ссылкой на свой источник.

«У парня травмировалась оболочка мозга и повредились мягкие ткани черепа», — отмечается в публикации.

Трагедия произошла 17 декабря 2023 года во время открытого первенства по боксу в первоуральском Центре развития детей и молодежи. Юный спортсмен дошел до финала, однако в ходе последнего поединка пропустил серию ударов от оппонента, рефери остановил бой.

На записи, распространившейся в сети, видно, как во время боя подростка «повело» — он начал заваливаться на канаты, а после вмешательства судьи потерял сознание. Рефери, соперник и подоспевший тренер и уложили мальчика на канвас в углу ринга. По данным портала Е1, на состязаниях дежурил врач, он попытался оказать подростку помощь, а присутствующие вызвали «скорую», однако ребенок скончался по дороге в больницу.

Здоровье было в порядке

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»), сообщила пресс-служба управления СКР по региону.

«В ходе расследования допрашиваются свидетели инцидента, назначены необходимые экспертизы, изучается документация о проверке допуска спортсменов до соревнований», — уточнили в ведомстве.

«По предварительной информации, спортсмен предоставил все необходимые документы и медицинские справки для допуска к состязаниям», — отмечалось в посте местных телеканалов ПТВ и «Евразия» в Telegram.

Что было не так

В интернете активно обсуждается видео, на котором видно, как приехавшая «скорая» останавливается перед закрытым шлагбаумом, а фельдшеру приходится выйти из машины и бежать к пациенту. Комментаторы посчитали, что это стоило драгоценного времени.

«Что касается шлагбаума — это частная территория отеля. Есть у нас подъезд с другой стороны. Скорая помощь выбрала для себя этот подъезд. Если бы они ехали с другой стороны, то это время примерно таким же получилось бы», — пояснила «Газете.Ru» директор первоуральского Центра развития детей и молодежи Анастасия Евдокимова.

Пользователи сети также усомнились в правильности действий рефери, который мог вовремя не заметить состояние подростка.

После инцидента о ситуации высказался президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев:

«Этот турнир не был согласован с областной федерацией бокса. В связи с этим напоминаю и настаиваю на том, чтобы спортсмены не участвовали в таких мероприятиях, устраиваемых левыми организациями с целью личной выгоды, которые не соответствуют и не имеют государственной аккредитации на проведение подобных мероприятий!».

При этом в Свердловской областной федерации бокса заверили, что организаторы выполнили все необходимые условия для проведения соревнования.

«Пахал как не в себя»

Е1 написал, что подросток занимался боксом с восьми лет и делал большие успехи.

Его мать опубликовала пост на своей странице в социальных сетях: «Покойся с миром, наш любимый сын. Наш чемпион. Наша гордость».

«Мы ревели всем залом. Пацан правда хороший, не курил, энергетики не пил. Был с юмором. У него не был талант в боксе, было желание и упорство. Он пахал как не в себя. Мы все запомним его на всю жизнь. Отличный был парень, мы его все любили», — рассказал один из очевидцев.