Российский футболист погиб на пляже в Сочи при странных обстоятельствах

30-летнего российского футболиста Алексея Лесина обнаружили мертвым на берегу Черного моря в Сочи, где он принимал участие во всероссийском футбольном турнире в составе татарстанской команды «Делин».
Отец спортсмена — тренер Сергей Лесин — рассказал, что ночью перед своей гибелью сын развлекался с одноклубниками в караоке-баре Адлера приблизительно до 03:00. После этого футболисты решили отправиться в другое заведение, однако Лесина из-за неподходящей одежды туда не пустили.
По этой причине игрок был вынужден разделиться с командой и отправился проводить время в другой бар, который покинул около 05:00 утра. После этого он решил прогуляться вдоль моря. Спустя три часа его тело обнаружили на берегу муниципального пляжа «Чайка».
Странные обстоятельства смерти
По словам отца футболиста, судебно-медицинская экспертиза установила, что его сын скончался от кислородного голодания. Весьма вероятно, что он захлебнулся водой.
«Алексей умер от асфиксии — захлебнулся. Может, его к берегу прибило. Следователь больше нам ничего не сказал, хотя там есть камеры по всему побережью», — цитирует мужчину «Спорт-экспресс».
Согласно информации kp.ru, футболист был обнаружен полностью одетым, как будто не собирался купаться. На нем были куртка, футболка, шорты и обувь. Кроме того, пока не нашли рюкзак с личными вещами и документами, который Лесин носил при себе.
Похороны футболиста состоятся 12 ноября в Чебоксарах. В этом городе он постоянно проживал, и здесь в шесть лет начал серьезно заниматься футболом в секции, где его тренировал отец, а впоследствии сам стал профессиональным игроком и детским тренером. У спортсмена остались супруга и трехлетняя дочь.
Футбольная карьера Лесина
Лесин играл за такие команды, как «Чебоксары», «Чувашия», «Динамо» (Чебоксары), а также любительские «LAVA», «Крылья» и «Бомик». Но самым известным его клубом стала лучшая на данный момент команда Чувашии «Химик-Август» из поселка Вурнары, выступающая во Втором дивизионе Б чемпионата России и занимающая прямо сейчас второе место в четвертой подгруппе этой лиги.
Сам Лесин в последний раз сыграл за «Химик-Август» в сезоне-2019/20, когда команда еще выступала в так называемом Третьем дивизионе чемпионата страны, где любительские коллективы сражаются в том числе и за путевку во Второй дивизион.
Вместе с «Химик-Августом» Лесин в том сезоне дошел до второго раунда Кубка страны, но против профессиональной ульяновской «Волги» остался в запасе и не поучаствовал в крупном поражении своей команды (1:6).
Был он в запасе коллектива из Вурнар и годом ранее, когда «Химик-Август» играл с той же «Волгой» в Кубке России, вел по ходу встречи со счетом 2:1, но уступил в дополнительное время – 2:3.
В большом футболе Лесин действовал на позиции опорного полузащитника, но мог также сыграть и в центре обороны.
При этом в любительских соревнованиях в Чувашии он продолжал играть и после окончания карьеры, которую официально завершил 1 августа прошлого года. Лесин успевал играть и в формате большого футбола (за команду «Делин»), и в формате мини-футбола (за клуб «LAVA»).
Так, в любительском чемпионате Чебоксар 8х8 Лесин в составе команды ЮККА и в прошлом сезоне отметился 12 забитыми мячами и 11 результативными передачами в 14 встречах.
Выступал он также в формате 5х5, где в Высшей лиге чемпионата Чебоксар в составе «LAVA» забил 36 мячей и сделал 12 голевых передач в 16 играх турнира, став лучшим бомбардиром и самым ценным футболистом чемпионата. И ЮККА в формате 8х8, и «LAVA» в 5х5 выиграли с Лесиным в составе золотые медали.
«Дорогие друзья, с большим прискорбием сообщаем, что сегодня ночью на 31-м году жизни не стало Алексея Лесина, одного из самых ярких игроков последних нескольких сезонов в нашей лиге, выступавшего за команду «LAVA» из Республики Чувашия, — написала пресс-служба Федерации мини-футбола Казани.
— Наши соболезнования родителям и близким Алексея, а также всем, кто с ним был знаком и на футбольном поле, и обычной жизни. Сил вам и здоровья пережить такую утрату. Мы будем помнить Алексея как талантливого и яркого футболиста, как доброго и жизнерадостного человека».