Российский футболист погиб на пляже в Сочи при странных обстоятельствах

Российский футболист и тренер Алексей Лесин скоропостижно скончался на 31-м году жизни. Спортсмена нашли мертвым на побережье Сочи, где он принимал участие во всероссийском турнире. Футболист был полностью одет, как будто не собирался купаться. При этом экспертиза установила, что мужчина захлебнулся. Кроме того, до сих пор не найден рюкзак с вещами и документами Лесина, несмотря на «камеры по всему побережью».

30-летнего российского футболиста Алексея Лесина обнаружили мертвым на берегу Черного моря в Сочи, где он принимал участие во всероссийском футбольном турнире в составе татарстанской команды «Делин».

Отец спортсмена — тренер Сергей Лесин — рассказал, что ночью перед своей гибелью сын развлекался с одноклубниками в караоке-баре Адлера приблизительно до 03:00. После этого футболисты решили отправиться в другое заведение, однако Лесина из-за неподходящей одежды туда не пустили.

По этой причине игрок был вынужден разделиться с командой и отправился проводить время в другой бар, который покинул около 05:00 утра. После этого он решил прогуляться вдоль моря. Спустя три часа его тело обнаружили на берегу муниципального пляжа «Чайка».

Странные обстоятельства смерти

По словам отца футболиста, судебно-медицинская экспертиза установила, что его сын скончался от кислородного голодания. Весьма вероятно, что он захлебнулся водой.

«Алексей умер от асфиксии — захлебнулся. Может, его к берегу прибило. Следователь больше нам ничего не сказал, хотя там есть камеры по всему побережью», — цитирует мужчину «Спорт-экспресс».

Согласно информации kp.ru, футболист был обнаружен полностью одетым, как будто не собирался купаться. На нем были куртка, футболка, шорты и обувь. Кроме того, пока не нашли рюкзак с личными вещами и документами, который Лесин носил при себе.

Похороны футболиста состоятся 12 ноября в Чебоксарах. В этом городе он постоянно проживал, и здесь в шесть лет начал серьезно заниматься футболом в секции, где его тренировал отец, а впоследствии сам стал профессиональным игроком и детским тренером. У спортсмена остались супруга и трехлетняя дочь.

Футбольная карьера Лесина

Лесин играл за такие команды, как «Чебоксары», «Чувашия», «Динамо» (Чебоксары), а также любительские «LAVA», «Крылья» и «Бомик». Но самым известным его клубом стала лучшая на данный момент команда Чувашии «Химик-Август» из поселка Вурнары, выступающая во Втором дивизионе Б чемпионата России и занимающая прямо сейчас второе место в четвертой подгруппе этой лиги.

Сам Лесин в последний раз сыграл за «Химик-Август» в сезоне-2019/20, когда команда еще выступала в так называемом Третьем дивизионе чемпионата страны, где любительские коллективы сражаются в том числе и за путевку во Второй дивизион.

Вместе с «Химик-Августом» Лесин в том сезоне дошел до второго раунда Кубка страны, но против профессиональной ульяновской «Волги» остался в запасе и не поучаствовал в крупном поражении своей команды (1:6).

Был он в запасе коллектива из Вурнар и годом ранее, когда «Химик-Август» играл с той же «Волгой» в Кубке России, вел по ходу встречи со счетом 2:1, но уступил в дополнительное время – 2:3.

В большом футболе Лесин действовал на позиции опорного полузащитника, но мог также сыграть и в центре обороны.

При этом в любительских соревнованиях в Чувашии он продолжал играть и после окончания карьеры, которую официально завершил 1 августа прошлого года. Лесин успевал играть и в формате большого футбола (за команду «Делин»), и в формате мини-футбола (за клуб «LAVA»).

Так, в любительском чемпионате Чебоксар 8х8 Лесин в составе команды ЮККА и в прошлом сезоне отметился 12 забитыми мячами и 11 результативными передачами в 14 встречах.

Выступал он также в формате 5х5, где в Высшей лиге чемпионата Чебоксар в составе «LAVA» забил 36 мячей и сделал 12 голевых передач в 16 играх турнира, став лучшим бомбардиром и самым ценным футболистом чемпионата. И ЮККА в формате 8х8, и «LAVA» в 5х5 выиграли с Лесиным в составе золотые медали.

«Дорогие друзья, с большим прискорбием сообщаем, что сегодня ночью на 31-м году жизни не стало Алексея Лесина, одного из самых ярких игроков последних нескольких сезонов в нашей лиге, выступавшего за команду «LAVA» из Республики Чувашия, — написала пресс-служба Федерации мини-футбола Казани.

— Наши соболезнования родителям и близким Алексея, а также всем, кто с ним был знаком и на футбольном поле, и обычной жизни. Сил вам и здоровья пережить такую утрату. Мы будем помнить Алексея как талантливого и яркого футболиста, как доброго и жизнерадостного человека».