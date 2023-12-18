«Не сдали экзамен»: Латвия намерена выслать более тысячи россиян

Власти Латвии собираются принудительно выслать из страны более тысячи россиян. Это те люди, которые не сдали языковой экзамен или не подали документы на временный ВНЖ. О возможной высылке предупреждали еще летом. В сентябре Сейм Латвии принял смягчающую поправку к Закону об иммиграции. Однако в России его все равно назвали дискриминационным. Владимир Путин заявил, что если латвийские власти продолжат обращаться с русскими по-свински, их ждет ответное отношение.

Латвия планирует выслать из страны более тысячи россиян, которые не подали документы на ВНЖ или не сдали экзамен по латышскому языку. Сделать это нужно было до 30 ноября.

Как пояснила руководитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе в эфире телеканала TV3, около 15,5 тысячи граждан России подали документы на постоянный вид на жительство, еще почти три тысячи человек — на временный.

Примерно 2,2 тысячи россиян не выполнили требования для того, чтобы остаться в Латвии.

«Мы видим, что есть много тех, кто опоздал, кто все еще пытается подать документы на временный ВНЖ. <...> Человек не работал, у него нет семьи, то есть нет ничего, ради чего он мог бы остаться в Латвии», — пояснила Розе.

При этом она также заявила, что управление еще должно проверить, не уехали ли эти люди в Россию.

На выезд у россиян будет 30 дней. При наличии особых обстоятельств или препятствий этот срок могут продлить до года. Информацию о том, как покинуть страну, отправят по последнему месту жительства.

Языковой экзамен

4 августа председатель парламентской комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества Латвии Ингмар Лидака сообщил, что россияне, которые не сдали экзамен по латышскому, получат письма с просьбой покинуть страну. По его оценкам, это приблизительно 5-6 тыс. человек, писала газета «Известия».

«Это люди, которые не проявили никакого желания — ни сдавать экзамен, ни получить временный вид на жительство. То есть те, которые молчат», — пояснил Лидака.

Подобные письма россияне, проживающие в Латвии, действительно получали, сообщал «Интерфакс». В документах говорилось, что гражданам России, которые не сдали тест по языку, придется покинуть страну или подать документы на временный ВНЖ.

Требование по сдаче языкового теста для продления постоянного ВНЖ для россиян и белорусов действует в Латвии с сентября 2022 года. Возможность сдать экзамен появилась в апреле 2023-го.

Предоставить справку о владении латышским россияне с постоянным ВНЖ должны были до 1 сентября.

Тем, кто не смог сдать тест с первой попытки, давали еще одну. Повторно экзамен можно было сдать до 30 ноября.

В случае, если россияне провалили экзамен или решили не сдавать его совсем, постоянный ВНЖ подлежал аннулированию. На то, чтобы покинуть Латвию, гражданам России давалось три месяца.

Однако даже в этом случае была альтернатива. Россияне могли оформить временный ВНЖ сроком на два года. 14 сентября Сейм Латвии принял соответствующую поправку к Закону об иммиграции, писало агентство ТАСС. За эти два года граждане России также должны были сдать тест по языку.

Реакции России

19 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство России в Латвии тщательно отслеживает положение дел, связанных с возможной депортацией россиян. Ее слова передает ТАСС.

«Со стороны российского государства обеспечивается готовность не допустить катастрофического развития ситуации в будущем. Более того, это, естественно, станет предметом самого внимательного анализа со стороны российских правоохранительных органов», — заявила Захарова.

Она также добавила, что Закон об иммиграции носит дискриминационный характер.

Президент России Владимир Путин заявил, что если власти Латвии продолжат по-свински обращаться к русскому населению, то скоро столкнутся с ответным отношением .

«Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, а с ними будут там по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся внутри своих стран», — сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

По данным правительства Латвии, на начало 2022 года на территории страны проживало 454 тысячи русских.