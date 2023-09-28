Власти Латвии запретили радио и телевидению республики вещать на русском языке

Сейм (парламент) Латвии запретил радио и телевидению республики вещать на русском языке, несмотря на возражения Совета по общественным СМИ (SEPLP). Об этом сообщается на сайте сейма.

Данный запрет был включен в проект новой Концепции национальной безопасности Латвии, которую утвердил парламент страны.

«Важнейшим приоритетом национальной безопасности является предотвращение угроз информационному пространству Латвии, которое должно опираться на сильные местные латвийские СМИ и качественное содержание информационной среды на латышском языке. Учитывая, что роль государственного языка усиливается во всех сферах жизни, с 1 января 2026 года контент, создаваемый общественными СМИ, должен быть только на латышском языке или на языке, принадлежащем европейскому культурному пространству. Когда государство прекратит финансирование русскоязычного контента, процесс создания единого информационного пространства будет завершен, а русскоязычный контент продолжит существовать в коммерческих СМИ за частный счет», — сказано в этой концепции.

До этого Госдума приняла проект обращения, в котором осуждается репрессивная политика руководства Эстонии, Латвии и Литвы в отношении русскоязычных граждан.

Ранее в Латвии продлили для россиян отсрочку на сдачу экзамена по латышскому.