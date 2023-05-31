Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Новый президент Латвии призвал к «латышизации» страны вместо русификации

Новый президент Латвии Ринкевич заявил, что готов общаться на русском языке

close
100%
Global Look Press

Избранный президент Латвии, глава МИД республики Эдгар Ринкевич рассказал, каким видит свое президентство, которое должно стартовать после инаугурации 8 июля, передает Delfi. По его словам, в первую очередь он будет занимать политический нейтралитет в качестве главы государства и покинет правящую партию «Новое единство».

Как отметил Ринкевич, до вступления в должность он продолжит выполнять обязанности главы МИД Латвии. Он также добавил, что в качестве президенте будет противодействовать «российской пропаганде» и работать над устранением раскола в обществе из-за конфликта на Украине.

«Диалог, разговор, максимальный позитивизм в отношении того, как обращаться к сбитым с толку людям или тем, кто еще не понял, к какому миру они принадлежат», — пояснил Ринкевич.

Отвечая на вопрос о русскоязычных гражданах Латвии он указал, что готов при необходимости общаться на русском языке. Однако, Ринкевич отдельно отметил, что не поддерживает призывов к русификации государства.

«Это не означает умаление важности государственного языка. Что касается языковых требований в Латвии, то мы на правильном пути, настаивая на том, что при приеме на работу человека нельзя требовать знания русского языка. Когда я иногда слышу призыв к русификации Латвии, я призываю к латышизации», — подчеркнул Ринкевич.

Ранее сообщалось, что Сейм Латвии с третьей попытки избрал Ринкевича президентом республики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях