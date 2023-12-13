Бойцы СВО обвинили директора школы в отказе повесить мемориальную доску. Она пожаловалась в полицию Директора омской школы обвинили в отказе установить доску с именем ветерана СВО

Участники военной операции обвинили директора школы в Омске в отказе повесить табличку в память об их сослуживце. Они обратились к мэру Сергею Шелесту и призвали депортировать главу школы «к родственникам на Украину». В мэрии сообщили, что директор учебного заведения пожаловалась на военных в полицию. Сам Шелест объяснил, что решение об установке досок принимает не руководство школ, а специальная комиссия, и пообещал «обязательно отдать дань памяти» бойцу.

Директора омской школы №87 Марину Коваленко обвинили в отказе установить памятную доску в честь бывшего ученика Алексея Ямщикова, погибшего в ходе военной операции на Украине.

Сослуживцы мужчины записали видеообращение к мэру города Сергею Шелесту, которое позже опубликовал Telegram-канал «Русская община ZOV». В ролике они заявили, что согласовали инициативу установить доску с местными властями и военкоматом, но получили отказ непосредственно от администрации учебного заведения.

«Если мы будем всех развешивать — стен не хватит, здесь вам не кладбище», — процитировали военные ответ Коваленко.

Они добавили, что погибший награжден медалью «За отвагу».

«Мы считаем, что такие идейные враги нашей родины, как директор школы Коваленко, не должны руководить образовательными процессами и должны отвечать за свои слова. Ее нужно депортировать к родственникам на Украину», — заключили военнослужащие.

Директор пожаловалась в полицию

В мэрии Омска сообщили NGS55.ru, что Шелест уже рассмотрел обращение военнослужащих и поручил департаменту образования и администрации Ленинского округа провести проверку. Чиновники сообщили, что бойцы действительно приходили к директору школы с просьбой установить доску, но еще не запускали процедуру ее оформления.

Кроме того, в омской администрации подчеркнули, что директор школы не отказывала в установке и лишь разъяснила, что необходимо собрать пакет документов и утвердить решение в горсовете. В учебном заведении комментировать ситуацию отказались. При этом пресс-секретарь главы города Галина Назарова сообщила «Ъ-Сибирь», что директор школы написала заявление в полицию на авторов видеообращения к мэру.

«Обязательно отдадим дань памяти»

В свою очередь Шелест сообщил, что решение об установке памятных табличек принимает топонимическая комиссия города.

«Ни один директор школы, ни какой-либо другой руководитель любого из наших учреждений не принимают решений о размещении мемориальных досок на вверенных им зданиях», — написал он в Telegram-канале.

Градоначальник добавил, что с начала военной операции комиссия «не приняла ни одного отрицательного решения по поводу увековечивания памяти погибших».

Он заявил, что родственники участников СВО и инициативные группы могут обращаться за помощью со сбором документов к нему лично, а также к депутатам горсовета и окружным администрациям. Кроме того, Шелест сообщил, что уже поручил главе Ленинского округа помочь товарищам погибшего с подготовкой к комиссии.

«Мы обязательно отдадим дань памяти этому парню, как и другим омичам, погибшим за будущее нашей страны, наших детей и внуков. Считаю это нашим святым долгом», — подчеркнул мэр.

Кладбища из школ

В ноябре мэр Пензы Александр Басенко предложил отложить установку досок в память о погибших участниках военной операции на Украине до ее завершения. Обилие табличек может превратить школу в «некрополь» и навредить психике детей, уверен он.

«Мы просим время, чтобы и почтить память, и не создавать, будем говорить так, некрополи на зданиях школ. Поймите, там дети, у них психика еще не устоявшаяся. А нам работать над их патриотическим воспитанием, чтобы они пошли в армию на срочную службу», — отметил он.

С Басенко согласились первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Михаил Берулава и заместитель главы думского комитета по вопросам семьи Виталий Милонов. «По итогам СВО в каждой школе обязательно нужно будет делать список и доску установить с именами тех бойцов, которые были выпускниками школы. Сейчас давайте, пока СВО еще идет, мы будем концентрироваться не на этом», — указал последний.

При этом депутат Александр Хинштейн назвал высказывание пензенского мэра «недопустимым и некорректным». Сам Басенко впоследствии заявил, что его слова были «грубо выдернуты и жульнически скомпонованы». Он заверил, что власти города планируют создать мемориальные уголки в память о бойцах СВО в каждом учебном заведении, а также рассматривают возможность открытия единого мемориала.

В сентябре 2022 года Минобороны России объявило, что в ходе СВО погибли 5937 российских военнослужащих. После начала контрнаступления Украины в июне 2023 года Шойгу сообщил, что за три дня боев ВС РФ потеряли 71 военного, еще 210 человек получили ранения. Других официальных сообщений о потерях не было.