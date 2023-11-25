«Поймите, там дети»: мэр Пензы призвал не делать из школ «некрополи» погибших на СВО Мэр Пензы Басенко призвал отложить установку мемориалов участникам СВО в школах

Мэр Пензы Басенко предложил отложить установку досок в память о погибших участниках военной операции на Украине до ее завершения. По его словам, обилие табличек может превратить школу в «некрополь» и навредить психике детей, а власти должны «работать над их патриотическим воспитанием, чтобы они пошли в армию». Несколько депутатов Госдумы поддержали эту позицию, но сам Басенко впоследствии заявил, что его слова были «грубо выдернуты и жульнически скомпонованы».

Мэр Пензы Александр Басенко предложил отложить установку на школах мемориальных досок в память о погибших в ходе военной операции России на Украине до завершения боевых действий. Об этом он заявил на сессии Пензенской городской думы 24 ноября, сообщило агентство PenzaInform.

На заседании депутат гордумы Алексей Иванов раскритиковал директора одной из школ за нежелание устанавливать доску. Он выразил мнение, что директор «саботирует проведение специальной военной операции», с ним нужно «либо поговорить принципиально, либо пора его увольнять».

В ответ мэр города призвал депутата подумать о том, как установка мемориальных досок повлияет на психику детей. Он подчеркнул, что относится к участникам к военной операции «с величайшим уважением» и не выступает против установки досок, однако напомнил, что в школах обучаются дети в возрасте от семи лет.

«Мы просим время, чтобы и почтить память, и не создавать, будем говорить так, некрополи на зданиях школ. Поймите, там дети, у них психика еще не устоявшаяся. А нам работать над их патриотическим воспитанием, чтобы они пошли в армию на срочную службу», – сказал Басенко.

Он предложил решить этот вопрос после окончания военной операции, выразив уверенность, что она «закончится победой». Тогда, по мнению мэра, можно будет установить на школах по одной доске, на которой будут поименно перечислены все погибшие.

В пресс-службе губернатора Пензенской области Олега Мельниченко в разговоре с «Газетой.Ru» не стали комментировать ситуацию с мемориальными табличками, призвав руководствоваться заявлениями главы города и депутатов Госдумы.

В Госдуме согласны...

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Михаил Берулава в разговоре с изданием «Подъем» заявил, что согласен с позицией пензенского мэра. По его словам, директора и советы школы должны учитывать мнения жителей региона.

«В школе должно быть патриотическое воспитание, обязательно память, каждая школа гордится своими выпускниками, а вот превращать ее в мемориал – этого нам не надо», – сказал депутат.

Он подчеркнул, что необходим «взвешенный особый подход» к установке памятных табличек.

Заместитель главы думского комитета по вопросам семьи Виталий Милонов также заявил «Подъему», что решать вопрос об установке досок следует после завершения военной операции.

«Мне все-таки кажется, по итогам СВО в каждой школе обязательно нужно будет делать список и доску становить с именами тех бойцов, которые были выпускниками школы. Сейчас давайте, пока СВО еще идет, мы будем концентрироваться не на этом», – призвал Милонов.

Он выразил мнение, что дань уважения погибшим необходимо будет «каким-то образом привести в соответствие, в единообразие».

...но не все

В свою очередь председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн с заявлением Басенко не согласился.

«Считаю позицию главы Пензы недопустимой и некорректной. Патриотическое воспитание и увековечивание памяти героев является одной из важнейший государственных задач», — написал он в Telegram-канале.

Депутат призвал губернатора области Олега Мельниченко «поправить главу города» и принять необходимые решения, чтобы «справедливость восторжествовала».

Слова «грубо выдернуты и жульнически скомпонованы»

25 ноября Басенко написал в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны из контекста. Он заявил, что доски уже устанавливаются на зданиях школ, а уроки Мужества включены во внеклассную программу.

«Из моего сообщения <...> были грубо выдернуты и жульнически скомпонованы отдельные слова – и распространены падкими на нездоровые сенсации телеграм-каналами. Прошу иметь уважение к нашим бойцам и прекратить эту информационную спекуляцию», – подчеркнул он.

По словам мэра Пензы, власти города планируют создать в каждом учебном заведении мемориальные уголки «в память о бойцах, которые должны стать для наших ребят образцами отваги и героизма». Он добавил, что также рассматривается вопрос об открытии единого мемориала, «где сохранятся имена всех погибших пензенцев, участвующих в специальной военной операции».

Минобороны России в последний раз отчитывалось об общих потерях Вооруженных сил РФ в ходе военной операции в сентябре 2022 года – на тот момент, по словам министра обороны Сергея Шойгу, погибли 5937 российских военнослужащих. После начала контрнаступления Украины в июне 2023 года Шойгу сообщил, что за три дня боев ВС РФ потеряли 71 военного, еще 210 человек получили ранения.