Приоритет для бойцов СВО и пособия по безработице. Что изменилось в законе о занятости Путин подписал закон о приоритетном трудоустройстве участников СВО

Бывшие участники военной операции на Украине получат приоритет при устройстве на работу – это закреплено в новой редакции закона о занятости, которую подписал Владимир Путин. В документе также зафиксировали максимальный размер пособия по безработице и прописали пункты о борьбе с незаконным трудоустройством. В Минтруде в то же время назвали «недопустимым» заключение трудовых договоров с релокантами.

Президент России Владимир Путин подписал новую редакцию закона «О занятости населения». Полный текст документа опубликован на портале правовой информации.

Отдельное внимание в новой редакции уделили вопросу безработицы. По новым правилам, службы занятости будут помогать не только нетрудоспособным гражданам, но и тем, кто хочет улучшить рабочие условия.

Особую поддержку окажут бывшим участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей, сообщает ТАСС. Они получат приоритет по трудоустройству.

«Содействие приоритетному трудоустройству граждан, которые завершили прохождение военной службы по мобилизации или военной службы по контракту <...> либо у которых прекратилось действие заключенного ими контракта о пребывании в добровольческом формировании <...> а также граждан, относящихся к членам их семей», — говорится в документе.

Кроме того, компании, которые возьмут на работу бывших участников СВО, смогут получит статус социальных предприятий и рассчитывать на специальную господдержку.

Что еще закрепили в законе

В новой редакции закона зафиксировали максимальный размер пособия по безработице. В первые три месяца выплаты составят 12 792 рубля, в последующие три месяца — 5 тысяч рублей. Минимальный размер пособия составит 1500 рублей . Выплаты будут индексировать один раз в год, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

В законе также установили новый порядок получения статуса безработного. Для этого надо будет согласовать индивидуальный план — его предложат сотрудники службы занятости при помощи цифрового сервиса «Работа в России». В документе будет отражена информация о подходящей работе, мерах поддержки граждан и их обязанности.

Оператором единой цифровой платформы (ЕПЦ) в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» станет Роструд. Устанавливать порядок функционирования платформы будет правительство. Отдельную главу в законе посвятили противодействию нелегальной занятости — подготовить план и разработать меры по борьбе с ней предстоит правительству.

Основные положения нового закона вступят в силу с 1 января 2024 года.

ГПХ с релокантами

В то же время министерство труда выступило против того, чтобы работодатели заключали трудовой договор с релокантами. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо главы отдела трудовой миграции департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Дмитрия Мыльникова.

Документ опубликован на портале «КонсультантПлюс», один из разделов которого посвящен анонимным вопросам. На них официально отвечают представители профильных ведомств.

Мыльников подготовил ответ на вопрос: «В каких случаях работник должен уведомлять работодателя о выезде за границу?» В своем письме он в том числе затронул тему оформления трудовых отношений с теми россиянами, которые проживают за границей.

«По мнению Минтруда России, заключение трудового договора о дистанционной работе с гражданином для осуществления трудовой деятельности за пределами РФ не допускается», — говорится в документе.

В пресс-службе ведомства «Известиям» пояснили, что в полной мере обеспечивать те права и обязательства, которые предполагают трудовые отношения, можно только на территории страны. Минтруд также отметил, что в других странах могут отличаться нормы налогового законодательства, меры по охране труда и условия социального и медицинского страхования.

Поэтому, как заключили в ведомстве, с соискателями, которые не проживают на территории России, компании могут заключить договоры гражданско-правового характера.

При этом эксперты объясняют, что письмо Мыльникова не имеет юридической силы. Консультант юридической компании «Лемчик, Крупский и Партнеры» Андрей Токарев в беседе с «Известиями» заявил, что Минтруд не может призывать или заставлять работодателей не заключать договоры с уехавшими.

В то же время профессор Финансового университета при Правительстве РФ Юлия Долженкова рассказала, что у компаний действительно возникают проблемы с сотрудниками-релокантами. Трудности могут быть связаны, например, с начислением зарплат, переводом страховых взносов, а также с техникой безопасности.

Некоторые компании, как подчеркнула Долженкова, оформляют трудовые отношения с таким сотрудниками через договоры ГПХ, как посоветовали в Минтруде. Однако в этом случае существует опасность, что при проверке налоговых органов такие отношения будут переквалифицированы в трудовые. Тогда работодателю придется выплатить штраф.