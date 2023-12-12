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Стало известно, почему россиянам-релокантам отказывают в работе

В России релокантам отказывают в работе из-за их низкой квалификации

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Основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров в эфире «Радио 1» прокомментировал инициативу Минтруда РФ о запрете найма на работу россиян, уехавших за границу. По его словам, несмотря на отсутствие в Трудовом кодексе ограничений на трудоустройство релокантов, им все же часто отказывают. Однако причина вовсе не в том, что они находятся в зарубежных странах.

«Сейчас не отказывают релокантам, потому что они релоканты. Ведь их сначала приглашают на собеседования, уже зная, что они не в России, работодатель тратит свое время. Поэтому если кто-то думает, что ему отказали, потому что он не в России, то он ошибается. Скорее всего, ему отказали по какой-то другой причине, например, квалификации недостаточно», — отметил Захаров.

Он добавил, что часто работодатель не озвучивает реальную причину отказа в трудоустройстве, чтобы не обидеть соискателя. Нахождение кандидата за пределами России может быть лишь отговоркой, заключил эксперт.

12 декабря представитель Минтруда Дмитрий Мыльников заявил, что ведомство считает недопустимым заключение трудового договора с работниками из-за границы. Сотрудничество с лицами, находящимися в зарубежных странах, по его словам, может осуществляться в рамках гражданско-правовых отношений.

Ранее эксперт рынка труда заявил, что в Россию вернулись 90% «синих воротничков».

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