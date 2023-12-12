Социолог и политолог Борис Кагарлицкий (признан в РФ иностранным агентом) после судебного заседания, 12 декабря 2023 года

«Победа здравого смысла»: cоциолога Кагарлицкого освободили в зале суда Суд в Сыктывкаре назначил Кагарлицкому штраф в 600 тысяч рублей и освободил

Суд в Коми признал виновным социолога Бориса Кагарлицкого по делу об оправдании терроризма, но освободил его, назначив штраф в 600 тыс. рублей. Сам Кагарлицкий назвал приговор «победой здравого смысла», однако все равно собирается его обжаловать, так как не признает свою вину. По словам адвоката, Кагарлицкий никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм.

Социолога и журналиста Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) оштрафовали на 600 тысяч рублей и отпустили из-под стражи. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре признал его виновным по делу об оправдании терроризма, пишет ТАСС.

«Суд постановил признать Кагарлицкого Бориса Юрьевича виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма в Сети» — прим. «Газета.Ru») и назначил наказание в виде штрафа в 800 тыс. рублей <...> Смягчить наказание до 600 тыс. рублей штрафа», — зачитал приговор судья.

Кроме того, Кагарлицкому также запретили на два года заниматься администрированием интернет-сайтов .

Социолога обвиняли в публичных призывах к терроризму, оправдании и пропаганде терроризма с использованием интернета. По данным ТАСС, гособвинитель просил суд назначить Кагарлицкому наказание в виде 5,5 года лишения свободы.

После заседания Кагарлицкий и его адвокат Сергей Ерохов заявили, что удовлетворены приговором.

«Это в любом случае победа и прежде всего победа здравого смысла. Вопрос обжалования [приговора] остается отдельно чисто юридически, потому что все-таки я в любом случае считаю себя невиновным. Это отдельный вопрос, который будем решать с адвокатом. Но я еще раз говорю, что считаю это победой», — подчеркнул Кагарлицкий в беседе с ТАСС.

Ерохов также отметил, что за последние несколько лет это единственный приговор, не связанный с реальным сроком лишения свободы.

Путин про Кагарлицкого

29 июля на встрече с журналистами президент России Владимир Путин впервые прокомментировал арест Кагарлицкого. Глава государства заявил, что социолог, может быть, не заслуживает того, как с ним поступили. При этом он также отметил, что «определенное отношение к тем людям, которые наносят определенный ущерб внутри страны, должно быть», пишет ТАСС.

«Мы должны иметь в виду, что для того, чтобы нам добиваться успехов, в том числе и в зоне боевых действий, нам нужно соблюдать всем определенные правила», — добавил Путин.

5 октября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» к Путину обратилась профессор кафедры политических исследований Университета Манитобы Радика Десаи, сообщает «Интерфакс». Десаи попросила президента России прочитать и обратить внимание на письмо, которое касалось дела Кагарлицкого.

«Я в деталях не знаю, кто такой Кагарлицкий. Я, конечно, возьму вашу бумагу, посмотрю ее, отреагирую. Обещаю», — ответил Путин.

Дело Кагарлицкого

26 июля Федеральная служба безопасности (ФСБ) официально предъявила Кагарлицкому обвинение в призывах к терроризму с использованием интернета, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Ерохов. По словам защитника, поводом для возбуждения уголовного дела стал пост в Telegram-канале Кагарлицкого с видеороликом о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Свою вину социолог не признал.

«В своей деятельности профессор Б. Ю. Кагарлицкий никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм. Цель всех его выступлений — это попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство», — рассказал Ерохов ТАСС.

Адвокат также сообщил, что расследованием дела занимается УФСБ России по Республике Коми, поэтому социолога конвоировали в Сыктывкар. 26 июля Городской суд Сыктывкара арестовал Кагарлицкого до 23 сентября, позже арест продлили.

11 декабря на заседании суда стало известно, что заявителем по делу Кагарлицкого стал депутат совета Ухты Леонид Красноперов, сообщило агентство «Комиинформ». Именно поэтому расследование и суд проходили в Сыктывкаре.

На суде Красноперов выступил свидетелем и заявил, что в видео, которое опубликовал Кагарлицкий, иронизировали на тему гибели людей на Крымском мосту, поэтому после просмотра ролика депутат обратился в органы с просьбой дать ему правовую оценку.