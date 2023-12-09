Суд по делу гражданина Белоруссии Еремеева, обвиняемого в теракте на железной дороге в Бурятии, Омск, 9 декабря 2023 года

«Взрывчатку получил в Белоруссии»: в Омске арестовали обвиняемого в терактах на БАМе Суд в Омске отправил под арест обвиняемого в терактах на БАМе

Суд в Омске арестовал белоруса, которого обвиняют в терактах на БАМе в Бурятии. Мужчина совершил подрыв по указанию соотечественника, который работает на украинские спецслужбы. Это не первый раз, когда СБУ вербует белорусов. В сентябре 2023-го КГБ Белоруссии сообщил о задержании членов трех боевых ячеек, среди которых был украинский агент. Задержанные планировали теракты на железных дорогах как в Белоруссии, так и в России. Как и зачем СБУ вербует белорусов — в материале «Газеты.Ru».

Центральный районный суд Омска арестовал до 30 января 2024 года Сергея Еремеева, которого обвиняют в подрыве двух поездов в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании суда гражданин Белоруссии признался, что хотел парализовать движение на железной дороге, чтобы приостановить перевозку военных грузов.

«Я написал в объяснении, что через БАМ сейчас везут боеприпасы <…>. Главная цель была — воспрепятствовать движению», — рассказал обвиняемый на суде.

29 и 30 ноября 52-летний белорус подорвал два состава с нефтепродуктами. Поезда следовали по маршрутам «Тайшет-Тында» и «Тайшет-Нерюнгри». Взрывные устройства Еремеев забрал из тайника и установил по указанию соотечественника, который живет в Литве и работает на украинские спецслужбы.

Что известно о Сергее Еремееве

Согласно материалам дела, Еремеев — гражданин Белоруссии, ему 52 года. Занимается индивидуальным предпринимательством, воспитывает двух малолетних детей. В России не имеет постоянного места регистрации, пишет ТАСС.

Взрывчатку Еремеев получил у себя на родине — в Белоруссии. В октябре и ноябре 2023 года участники организованной преступной группы передали ему не менее семи взрывных устройств. Еремеев привез их в Россию через Дальний Восток, за что получил деньги.

За подрывы составов 29 и 30 ноября в Бурятии он также успел получить денежное вознаграждения. Сколько ему заплатили, не уточняется.

Боевые ячейки и украинский агент

Служба безопасности Украины (СБУ) не впервые вербует белорусов для совершения терактов. В сентябре 2023-го Комитет госбезопасности Белоруссии задержал членов трех боевых ячеек, которые планировали террористические акты на железной дороге. Среди них также был украинский агент. Об этом сообщало агентство БелТА.

Члены ячеек, по данным КГБ, планировали взрывы в Столбцовском (Минская область) и Толочинском (Витебская область) районах республики. Подозреваемый из Минской области Павел Вабищевич сам вышел на связь с СБУ, для подготовки теракта привлек еще и своего коллегу. Вместе они собиралась взорвать ж/д пути во время движения пассажирского поезда, писало издание «СБ. Беларусь сегодня».

Предотвратить взрыв помог случайный прохожий. 10 июня он заметил на вокзале в Орше подозрительного человека и сообщил о нем в Telegram-бот КГБ Белоруссии.

«Я наблюдал за ним больше получаса, он два раза прошел вдоль путей, рассматривал станцию и пытался незаметно фотографировать обстановку. Вид у него был взволнованный», — написал прохожий.

Вабищевича задержали спустя два месяца. 26 августа ночью он пытался установить взрывное устройство на железной дороге, его поймали на месте.

1 сентября в Гомельской области белорусские пограничники задержали человека, который незаконно пересек границу Белоруссии со стороны Украины. Этим человеком оказался агент военной разведки и СБУ Вячеслав Бородий с позывным «Мангуст», пишет «СБ. Беларусь сегодня».

С марта 2023 года Мангуст был агентом СБУ в Белоруссии. Через него украинские спецслужбы доставляли в республику взрывчатку и другое оружие, которое планировали использовать для организации терактов как в самой Белоруссии, так и в России.

На допросе Бородий рассказал, что должен был перейти границу, изучить местность и спрятать в тайнике два автомата Калашникова, БПЛА и взрывные устройства.

Как СБУ вербует белорусов

После операции по задержанию готовивших теракты замначальника КГБ Беларуси Константин Бычек рассказал, что СБУ ведет на территории республики активную вербовочную деятельность. Белорусов привлекают «как для проведения разведдеятельности, так и для совершения актов терроризма».

«Как правило, объектами вербовки становятся лица, которые склонны к получению легкой наживы и готовы даже за скромные деньги пойти в том числе на тяжкие преступления», — пояснил Бычек изданию «СБ. Беларусь сегодня».

Вербовка обычно происходит дистанционно. Все начинается с легких заказов — просят что-то снять на видео или сфотографировать. Потом переходят к «тайниковым» операциям, после этого привлекают уже к серьезным заданиям — подрывам и диверсиям.