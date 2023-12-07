ФСБ раскрыла дело о теракте на БАМе. Задержан гражданин Белоруссии ФСБ задержала подозреваемого в подрыве поездов на БАМе

ФСБ задержала подозреваемого в подрыве двух поездов на участке БАМа в Бурятии. Им оказался гражданин Белоруссии. На допросе он заявил, что действовал по заданию проживающего в Литве соотечественника, завербованного украинскими спецслужбами. 29 ноября на движущемся по Северомуйскому тоннелю поезде взорвалось четыре устройства, загорелись цистерны с топливом. Телеканал CNN сообщал, что диверсию организовала Служба безопасности Украины, в Киеве на обвинения не ответили.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали подозреваемого в подрыве двух поездов в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии. Об этом сообщили ТАСС и РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Раскрыт террористический акт, подготовленный спецслужбами Украины, направленный на разрушение объектов критической транспортно-энергетической инфраструктуры», — цитирует ТАСС сообщение службы.

Подозреваемым оказался белорус 1971 года рождения. Его задержали в Омской области.

ТАСС и РИА Новости также опубликовали оперативную съемку ФСБ. На видео подозреваемый признается, что действовал по заданию проживающего в Литве соотечественника, который работает на украинские спецслужбы.

«Товарищ поинтересовался, как часто я езжу в Россию. Вернее, езжу ли я в Россию и когда поеду еще раз. И предложил довести посылку. Естественно, за вознаграждение. Я с человеком был знаком несколько лет, он внушал доверие», — рассказал предполагаемый исполнитель теракта.

Из показаний задержанного следует, что взрывные устройства он устанавливал сам.

«Да, потом возникли вопросы: что, чего, почему. И он объяснил, что это магнитные мины, чтобы взорвать какой-нибудь состав и остановить движение на БАМе. Я согласился, доехал до Северобайкальска, установил устройства, что вызвало повреждение двух составов», — рассказал подозреваемый.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что взрыв поездов в Северомуйском тоннеле БАМа (самом длинном в РФ) квалифицирован как теракт.

Что известно про теракт

Инцидент на перегоне Итыкит — Окусикан в Бурятии произошел 29 ноября в 17:20 по московскому времени.

«Во время движения по тоннелю локомотивная бригада грузового поезда заметила задымление одной из цистерн с дизельным топливом», — сообщается в Telegram-канале РЖД.

По информацииTelegram-канала Baza, машинист состава услышал хлопок, после чего в одном из вагонов начался пожар. Машинист и его помощник не пострадали. В результате происшествия были повреждены три вагона-цистерны, один из них выгорел полностью.

Поврежденный состав остановили, к месту происшествия направили два пожарных поезда со станций Окусикан и Новый Уоян. В РЖД заявили, что движение поездов из-за инцидента не прерывалось, был организован объезд. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что в результате ЧП никто не пострадал.

Вскоре Telegram-каналы сообщили, что на обходном пути взорвался еще один состав, загорелись шесть вагонов. Топливо разлилось на площади 150 квадратных метров, также обошлось без пострадавших.

2 декабря движение поездов на перегоне Итыкит — Окусикан было полностью восстановлено.

После инцидента телеканал CNN сообщил, что диверсию в Северомуйском тоннеле организовала Служба безопасности Украины. Официально представители спецслужбы не комментировали инцидент.