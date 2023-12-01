Источник в СБУ признался в причастности службы к взрыву в самом длинном тоннеле России CNN: диверсию в Северомуйском тоннеле в Бурятии устроила СБУ

29 ноября на движущемся по Северомуйскому тоннелю поезде взорвалось четыре устройства, загорелись цистерны с топливом. Диверсию, по словам украинского источника CNN, организовала Служба безопасности Украины. При этом официально СБУ не брала на себя ответственность за подрыв. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Служба безопасности Украины (СБУ) устроила диверсию на поезде, следовавшем в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали 29 ноября. Об этом говорится в публикации CNN.

«Взрыв является еще одной успешной спецоперацией СБУ», — приводит телеканал слова источника.

По его данным, во время движения грузового состава были приведены в действие четыре взрывных устройства.

В публикации CNN источник назвал Северомуйский тоннель «единственным крупным железнодорожным маршрутом между Россией и Китаем».

Официально СБУ не брала на себя ответственность за подрыв.

По факту взрыва и возгорания поезда в Северомуйском тоннеле возбудили уголовное дело о теракте . Как сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия, дело возбуждено следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте в отношении «неустановленных лиц».

«Предварительно установлено, что возгорание цистерны с топливом стало следствием подрыва неустановленного взрывного устройства, находящегося, предположительно, под вагоном», — заявил источник.

Что случилось с поездом

Инцидент на перегоне Итыкит — Окусикан в Бурятии произошел 29 ноября в 17:20 по московскому времени.

«Во время движения по тоннелю локомотивная бригада грузового поезда заметила задымление одной из цистерн с дизельным топливом», — сообщается в Telegram-канале «Телеграмма РЖД» (официальный новостной канал РЖД).

«Машинист услышал хлопок. В одном из вагонов начался пожар. Машинист состава и его помощник не пострадали. В результате происшествия были повреждены три вагона-цистерны — один из них выгорел полностью», — так описывает случившееся Telegram-канал Baza.

Поврежденный состав был остановлен, к месту происшествия направлены два пожарных поезда со станций Окусикан и Новый Уоян.

По данным Shot, атакованный состав состоял из 50 вагонов. Из них 44 цистерны были с топливом (41 — с дизельным, три — с авиационным), еще шесть вагонов перевозили черный металл. В результате взрыва одна цистерна выгорела, у двух обнаружены пробоины. На одном из участков пути выгорело двести метров кабельной линии.

«Движение поездов не прерывалось, оно организовано по обходному участку с незначительным увеличением времени в пути», — сообщили в РЖД.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что в результате ЧП никто не пострадал.

Позже Baza сообщила о взрыве еще одного состава.

«Грузовой поезд ехал по объездному пути, когда сдетонировали цистерны с дизтопливом и загорелись шесть вагонов», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Топливо разлилось на площади 150 квадратных метров. И в этот раз обошлось без пострадавших.

Самый длинный тоннель РФ построили 20 лет назад

Северомуйский тоннель — самый длинный в России. Его протяженность составляет 15 343 метра. Первые работы по строительству тоннеля начались в 1977 году, а открыли его только 26 лет спустя — 5 декабря 2003 года. Во вторник ему исполнится 20 лет.

С начала спецоперации на Украине в России регулярно происходят диверсии на железных дорогах. За исполнение подобных преступлений часто задерживают молодых людей и подростков.