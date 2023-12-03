В Стамбуле поймали главаря российской ОПГ. Что о нем известно Власти Турции сообщили о задержании главаря российской ОПГ Шамиля Амирова

В Турции задержали одного из главарей российской ОПГ Шамиля Амирова. По заявлению местных властей, его разыскивали российская полиция и Интерпол. Амиров связан с громким делом против турецких блогеров-миллионников, которых обвиняют в отмывании денег.

Российского криминального авторитета Шамиля Амирова задержали по месту его проживания в районе Сарыер в Стамбуле, написал в соцсети X (бывший Twitter) глава МВД Турции Али Ерликая.

«Поздравляем наших полицейских, которые блестяще осуществили операцию. Мы обязуемся очистить нашу страну от международных и национальных организованных преступных организаций. Мы будем ловить их представителей одного за другим и всех привлечем к ответственности», — подчеркнул Ерликая.

Глава МВД уточнил, что Амирова поймали в рамках операции Kafes-15 («Клетка-15»). По словам Ерликая, он является «одним из руководителей ОПГ Thieves in Law («Воры в законе») и действовал в России. Министр добавил, что мужчина находится в розыске Интерпола по обвинению в мошенничестве. Как добавил Ерликая, Международная уголовная полиция выдала на Амирова «синее» уведомление (Синий цвет означает, что Интерпол запрашивает дополнительную информацию о человеке, который связан с уголовным делом. Базы синих уведомлений нет в публичном доступе).

«Ворами в законе» в постсоветских странах называют лидеров криминального мира, которые занимают высшую ступень в преступной иерархии. В 2013 году МВД неофициально насчитало 500 воров в законе, который действовали как в России, так и за рубежом. С 2019 года одного факта того, что кто-то является вором в законе, в России достаточно для уголовного преследования по ст. 210.1 УК («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Задержанный Амиров родился в России в 1978 году, сейчас ему 45 лет, пишет турецкое издание Haberport. СМИ утверждает, что мужчину разыскивали в России за членство в ОПГ и мошенничество. В электронной базе розыска российского МВД человека с такой фамилией нет.

Турецкая полиция заинтересовалась Амировым в связи с делом популярных местных блогеров-миллионников Дилана и Энгин Полат, указывает Haberport. Пару арестовали в ноябре по обвинению в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и преступлениях, связанных с азартными играми. Изначально блогеры вызвали подозрение у правоохранителей из-за публикаций в соцсетях своей роскошной жизни: они часто постили снимки шикарного особняка, дорогих украшений и машин, заграничных путешествий. В рамках расследования все фотографии стали внимательно изучать правоохранители, и это навело их на связь с Амировым, отмечает Haberport. Был ли Амиров лично на какой-то из фотографий, издание не уточняет.