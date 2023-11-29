В Турции убили двух россиянок. Тела матери и дочери нашли в кустах на обочине Генконсульство РФ прокомментировало данные об убийстве двух россиянок в Турции

В Турции нашли мертвыми россиянку и ее дочь-подростка. Их тела, завернутые в простыни и связанные веревками, обнаружили на обочине в районе поселка Ичмелер. В убийстве подозревают бывшего мужа россиянки. Раньше он работал телохранителем и проявлял жестокость к жене, у них был общий сын. По версии полиции, мужчина застрелил бывшую жену и ее дочку, похитил сына и сбежал из Турции. Что известно об убийстве и подозреваемом — в материале «Газеты.Ru».

Тела россиянок заметил в районе курортного поселка Ичмелер 28 ноября местный патруль полиции, пишет турецкая ежедневная газета Habertürk. Полицейские увидели на крутом склоне у дороги к бухте Тавшанбурну что-то, завернутое в простыню, и решили проверить.

Они обнаружили два тела: одно — в простыне и перевязанное веревкой, застряло между камнями, а второе лежало рядом в кустах, отмечает турецкое информационное агентство Ege Haber. Для установления точных причин смерти тела отправили на вскрытие.

Погибших опознали как 42-летнюю россиянку Ирину Двизову и ее 15-летнюю дочь Даяну из города Бодрум (находится в той же провинции, где нашли тела), передает бодрумский телеканал Kent Tv. Шесть дней назад Двизова перестала выходить на связь, ее дочь тоже пропала. Родственники заявили в полицию, а сами поехали проверить виллу, которую снимала россиянка.

В доме пропавших их близкие никого не нашли, но увидели кровь на диване. Вдобавок на вилле был беспорядок, разбросаны вещи, пишет со ссылкой на слова соседей Telegram-канал «112». Об увиденном родственники сообщили полицейским, и те усилили поиски. По камерам видеонаблюдения полиция заметила, что от дома отъезжала машина. Она и привела расследование к телам у дороги.

На телах обеих жертв нашли огнестрельные ранения, по информации Telegram-канала SHOT. В убийстве подозревают бывшего мужа Двизовой, 45-летнего гражданина Литвы Андрея Куслевича. Он засветился на камерах видеонаблюдения, пояснила «Газете.Ru» подруга Двизовой, Анна (имя изменено). По версии следствия, подозреваемый убил женщин в их вилле, погрузил тела в машину и отвез их за город. Сейчас мужчину ищут.

«У него [Куслевича] стоял запрет на приближение от турецкой полиции. Он не жил в Турции, они давно в разводе», — рассказала «Газете.Ru» подруга убитой. По ее словам, бывший муж проявлял к Ирине жестокость.

Куслевич был втором мужем убитой, и от него у Двизовой остался пятилетний сын, отмечает SHOT. Ребенок жил на той же вилле, и где находится сейчас — неизвестно. Турецкая полиция предполагает, что Куслевич забрал мальчика и уже уехал из страны. Двизова через суд лишила бывшего мужа родительских прав, пишет РИА Новости со ссылкой на данные из судебной базы. Соответствующее решение суда вступило в силу в июне.

Раньше Куслевич служил наемником во Французском легионе, а также работал телохранителем в Монако, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчина ограбил собственного нанимателя-олигарха, вскрыв его сейф с драгоценностями. Телохранитель украл у него бриллиант, уточняет «112». По запросу властей Монако, Куслевича задержали в московском аэропорту «Шереметьево» (в 2016 году по версии «112» или в 2017-ом по версии SHOT). Суд постановил выдать мужчину Монако, но когда Куслевича перевозили в СИЗО, он сбежал из автозака. С тех пор в России он находится в розыске.

Сама Двизова с дочерью ранее жили в Москве, но переехали в Турцию. Женщина была моделью, но в Турции стала работать риелтором. Ее дочь тоже хотела статью моделью.

Генконсульство России в Анталье сообщило, что проверяет информацию об убийстве двух россиянок на юго-западе Турции и находится в контакте с местными правоохранительными органами.