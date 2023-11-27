«2694 кг ценностей»: «скифское золото» привезли на Украину

Грузовик со скифским золотом прибыл на Украину. Экспонаты, переданные из Крыма в нидерландский музей до присоединения полуострова к России, уже привезли в Киев. Москва оспаривала решение о передаче артефактов, но не смогла выиграть суд. В Госдуме пообещали вернуть реликвии «силовым путем».

Таможенная служба Украины приступила к оформлению скифского золота, которое приехало в страну из Нидерландов. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Прямо сейчас грузовик с 2694 кг культурных ценностей, известных под общим названием «скифское золото», въехал на территорию Киево-Печерской Лавры, где в сокровищнице Национального музея Украины киевские таможенники произведут идентификацию сокровищ», — говорится в сообщении.

Таможня опубликовала видео, на котором показано, как белая фура въезжает на территорию лавры.

Пресс-служба музея Алларда Пирсона в Амстердаме, где несколько лет хранилась коллекция скифского золота, подтвердила

РИА Новости, что ценности передали Украине.

«Все оставшиеся артефакты с выставки «Крым — золото и тайны Черного моря» музей Алларда Пирсона перевез на Украину — в Национальный музей истории Украины в Киеве», — говорится в заявлении.

Университет Амстердама добавил, что в октябре коллекция прошла независимую проверку. После этого экспонаты аккуратно упаковали в соответствии со всеми правилами и отправили на Украину, куда ценности прибыли 26 ноября.

Реакция России

Передачу скифского золота Украине прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Он отметил, что и Западу, и Киеву «плевать» на юридические нормы, поэтому на возвращение ценностей в Крым не стоило надеяться.

«Пора прекратить сожаления по этому поводу, посыпание головы пеплом и так далее. Очевидно, что они будут реагировать только на силу, только на решительные действия, причем такие, которые ведутся на опережение. Если скифское золото отдадут Украине, то ничего хорошего этой коллекции не светит, подобные ценности там всегда попадали в частные руки. Поэтому все будет решено только в результате достижения целей СВО, поставленных президентом», — добавил Аксенов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что скифское золото принадлежит полуострову: «Оно принадлежит Крыму. Должно быть там».

Как скифское золото оказалось в Европе

В 2013 году Германия и Нидерланды договорились с четырьмя крымскими музеями о временной передаче им коллекции из двух тысяч экспонатов для выставки, которая открылась 7 февраля 2014 года. Среди ценностей были золотой шлем, меч, ножны и алтарь скифского царя Скилура, статуя змееногой богини скифов, китайские лаковые шкатулки из Усть-Альминского могильника и разные украшения. 1 июня того же года экспонаты должны были вернуть в крымские музеи.

В марте 2014-го Крым стал частью России. Украина заявила, что ценности являются ее собственностью. Крымские власти с этим не согласились, так как золото нашли на территории полуострова. Руководство голландского музея решило никому не отдавать ценности и дождаться решения суда.

В 2016 году окружной суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине, но с условием, что страна выплатит около €111 тыс. за использование музейного хранилища. Такое решение было принято в связи с тем, что Нидерланды не признали присоединения Крыма к России. Крымские музеи подали апелляцию, Россия несколько нет пыталась оспорить решение, однако в 2021 году суд вновь постановил передать золото Украине. 22 ноября 2023 года Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что музей отправит артефакты в Киев, не потребовав компенсации за хранение.

Член Комитета Госдумы по международным делам, депутат фракции «Единая Россия» от Крыма Дмитрий Белик в беседе с «Дума ТВ» заявил, что скифское золото можно вернуть только «силовым путем»:

«Когда мы дойдем до Киева, мы вернем и наше скифское золото, которое исключительно наше, которое было вывезено из Крыма и которое никакого отношения к Украине не имеет. Мы вернем свои земли, мы вернем свои территории, мы вернем свою историю, свой язык и золото свое тоже вернем».