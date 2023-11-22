Киев договорился о возращении скифского золота из Нидерландов на Украину

Украинский Минкульт сообщил о договоренности с Нидерландами о возвращении скандального скифского золота, которое включает предметы четырех крымских музеев. Полуостров одолжил их для выставки в Амстердаме почти 10 лет назад, а затем произошло его присоединение к России. С тех пор Москва и Киев боролись за коллекцию в суде, в итоге голландский суд встал на сторону Украины. В Госдуме уже заявили о намерении вернуть реликвии «силовым путем».

Украина заключила «официальные договоренности» о передаче скифского золота, сообщило украинское министерство культуры и информационной политики (МКИП). Ценные экспонаты уже около девяти лет хранятся в археологическом музее Амстердамского университета, который последним выставлял коллекцию.

По итогам переговоров, музей не будет требовать с Киева денег за долгое хранение собрания, отметил МКИП. В коллекцию входят более 2 тыс. различных предметов, и в 2016 году голландский суд обязал Украину выплатить около €111 тыс. за использование музейного хранилища.

«Это позиция Нидерландов, которую мы считаем благородным и достойным поступком страны-партнера», - прокомментировала украинская сторона.

И.о. главы Минкульта Украины Ростислав Карандеев назвал решение о передаче коллекции «знаковым» и «многогранным» процессом.

Россия не согласна с происходящим. «Исключительно нашим» на фоне последних новостей назвал золото член Комитета Госдумы по международным делам, депутат «Единой России» от Крыма Дмитрий Белик:

«Реликвии мы можем возвратить только силовым путем. Когда мы дойдем до Киева, мы вернем и наше скифское золото, которое исключительно наше, которое было вывезено из Крыма и которое никакого отношения к Украине не имеет».

Борьба за скифское золото

Спорная коллекция собрана из предметов сразу четырех крымских музеев. Они передали свои уникальные экспонаты за границу в 2013 году, для демонстрации в Германии, а затем в Нидерландах. В Амстердаме скифские драгоценности привезли на выставку «Крым — золотой остров в Черном море». Экспозиция открылась 7 февраля 2014 года .

По условиям контракта, выставка должна была продлиться до конца мая и уже к 1 июня все экспонаты планировалось вернуть домой. Однако в марте Крым по итогам референдума вошел в состав России.

В Киеве заявили, что ценности скифов принадлежат Украине. После этого власти Крыма заявили о «попытке рейдерского захвата» золота и подчеркнули, что его нашли на крымской земле. Голландский музей оказался в двойственной ситуации, так как имел обязательства по возвращению золота одновременно перед Минкультом Украины и перед крымскими музеями. В итоге руководство музея решило, что не отдаст экспонаты никому, пока дело не решит суд.

Слушания о принадлежности золота начались в Амстердаме только осенью 2016 года . В декабре того же года окружной суд города постановил передать коллекцию Украине и оплатить ее хранение в голландских запасниках. В своем решении суд сослался на то, что по правилам ЮНЕСКО культурное наследие должно принадлежать «суверенному государству», а Крым таковым не является. Присоединение полуострова к России Нидерланды официально не признают.

close 100% Скифский золотой шлем IV ст. до н. э. Wikimedia Commons

Крымские музеи попытались опротестовать решение. Апелляционный суд Амстердама в 2019 году постановил, что позиция ЮНЕСКО не может быть использована в этом случае, но окончательное разрешение вопроса постоянно откладывалось.

Ситуацию осложнило снятие из-за украинской жалобы судьи Дуко Оранье. Киев посчитал его предвзятым, потому что ранее судья представлял интересы российской компании «Промнефтьстрой» в деле ЮКОСа и работал с теми же адвокатами, которых наняли крымские музеи. Посол России в Нидерландах Александр Шульгин отмечал, что в принципе сложно найти юристов, согласных сотрудничать с российской стороной. По его словам, адвокаты «в большинстве своем боятся» санкций ЕС.

В итоге Апелляционный суд в 2021 году вынес вердикт отдать золото Украине, потому что оно часть ее культурного наследия. Российская сторона оспорила и это решение, но летом этого года его оставил в силе Верховный суд Нидерландов. Его решение является окончательным, таким образом, дело закрыто.

Как появилась крымская коллекция

Основу спорной коллекции составляют золотые украшения из Усть-Альминского некрополя (остатки поселения скифов на юго-западе Крыма). Там нашли несколько сотен предметов из драгоценных металлов.

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По воспоминаниям археологов, это стало «совершенной неожиданностью» даже для них. В 90-е могильники начали разворовывать, и ученым пришлось работать наперегонки с грабителями. Государство к происходящему не проявляло интерес, рассказал участник раскопок, директор музея-заповедника »Неаполь Скифский» Юрий Зайцев.

«Это все горько и неприятно наблюдать. То, что мы [тогда] вытаскивали из земли, никому не было нужно на государственном уровне. Возили на своих машинах, работали, можно сказать, на чистом энтузиазме. А сейчас это стало предметом высокой политики», - отметил он.

Зайцев уверен, что скифское золото должно вернуться домой, в Крым. Заграничная выставка разделила на части не только коллекцию, но и, буквально, отдельные предметы:

«Мы нашли разрушенную деревянную чашу, из нее взяли самый красивый фрагмент и увезли на выставку в Голландию. Это просто дико! Один фрагмент там, а остальные здесь. И таких примеров там несколько».