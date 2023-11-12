Из Газы в Каир эвакуировали 70 россиян. Им оказывают медицинскую и психологическую помощь

В Каир из сектора Газа эвакуировали 70 россиян, сообщили в МЧС. В Египте им оказывают медицинскую и психологическую помощь, а также помогают с оформлением документов. По данным на начало ноября, эвакуацию из сектора Газа ожидали несколько сотен граждан РФ. В СМИ появлялись сообщения об отказе пропускать россиян через КПП «Рафах» в Египет, разрешение якобы не давали власти Израиля. Подробности — у «Газеты.Ru».

Через КПП «Рафах» сектор Газа покинули 70 российских граждан, которые в настоящее время находятся на территории Египта. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, эвакуация мирных жителей началась в первой половине дня 12 октября. Сообщалось, что всех россиян, которые пересекут границу, отправят в Каир. Там развернут оперативный штаб спасателей, которые окажут людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечат их питанием и водой, помогут оформить необходимые документы.

«Пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта», — говорилось в одном из постов.

10 ноября агентство ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы каирского аэропорта передавало, что в египетской столице находятся два российских спецборта Ил-76, готовых к эвакуации россиян из сектора Газа.

600 россиян в секторе Газа

Посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщал в начале ноября, что дипломаты работают с властями Египта над тем, чтобы вывезти из сектора Газа около 600 россиян и еще 300 граждан соседних стран.

10 октября погранслужба сектора Газа, подконтрольная радикальной палестинской группировке ХАМАС, опубликовала списки иностранцев, которым разрешено покинуть сектор Газа через КПП «Рафах». В перечне значились 85 граждан России. МИД допускал, что переход границы может занять до трех дней в связи с пропускными возможностями КПП.

«594 человека, имеющих иностранное гражданство, будут эвакуированы в пятницу из Газы через КПП «Рафах», среди них 85 человек, имеющих российское гражданство», — сообщил РИА Новости представитель погранперехода.

9 ноября официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что со стороны России все готово для эвакуации соотечественников и обратившихся граждан стран СНГ.

Промедление с эвакуацией россиян

1 ноября газета «Московский комсомолец» писала со ссылкой на сообщение россиянки, что соотечественников отказались пропускать через «Рафах» в Египет из сектора Газа. По ее словам, на тот момент эвакуации россиян не давали «зеленый коридор».

Глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим 8 ноября заявил, что представители ХАМАС не препятствуют выезду из сектора Газа всех обладателей иностранных паспортов, которые хотят покинуть регион. Он отмечал, что списки на выезд в Египет составляют Израиль и США.

Так он прокомментировал информацию, согласно которой в списках иностранных граждан на эвакуацию из анклава, которые опубликовало движение, числились 373 человек, из которых около 100 американцев, а также немцы, канадцы, румыны, украинцы, но россиян в списке не оказалось.

Как сообщало РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатических кругах, одобрение на эвакуацию россиян и граждан стран СНГ из Газы не давал Израиль. 9 ноября Захарова говорила о том, что Израиль заверяет в готовности разблокировать процесс эвакуации граждан России из сектора Газа, но эти обещания даются уже как минимум четыре дня. В ХАМАС заявляли о готовности отпустить всех россиян, когда обнаружат их.