«Мы шокированы»: МИД РФ не понял причину задержки эвакуации россиян из Газы

В МИД РФ назвали «шокирующими» слова израильского посла о том, что согласование российских списков на эвакуацию из Газы через КПП «Рафах» займет две недели. Там заявили, что Москва выполнила все условия партнеров и все «упирается только в позицию израильской стороны». Глава дипмиссии Израиля объяснил задержку ограничением Египта на число въезжающих. В ХАМАС же утверждают, что Беньямин Нетаньяху в последний момент заблокировал соглашение по освобождению заложников с двойным гражданством.

Россия не понимает, почему процесс эвакуации ее граждан из сектора Газа до сих пор не разблокирован, несмотря на соблюдение РФ всех требований и условий партнеров, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы были по-настоящему шокированы, услышав заявление вчера посла Израиля в Москве о том, что для согласования российских списков может потребоваться до двух недель. Это логика, конечно, недопустимая», — сказала она.

По ее словам, глава российской дипмиссии в Израиле Анатолий Викторов в течение «последних как минимум четырех дней» получал от израильских властей обещания, что разрешение на эвакуацию будет выдано «завтра».

Дипломат также сообщила, что к России с просьбой о вывозе своих граждан обратились и другие государства, все соответствующие списки были составлены и переданы «всем, кто сейчас в регионе занимается вопросами эвакуации». Она заверила, что с российской стороны уже проведены все необходимые приготовления, начало эвакуации «упирается только в позицию израильской стороны» .

Захарова заявила, что причины сложностей с выдачей разрешения Москве не объяснили, и выразила надежду на преодоление всех препятствий.

Проблемы с эвакуацией россиян

8 ноября радикальная палестинская организация ХАМАС опубликовала списки иностранцев, которые могут покинуть Газу через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом. В перечне указаны 373 человека, в их числе — не менее 100 американцев, а также граждане Германии, Канады, Румынии, Украины и Филиппин. При этом россиян в списке не оказалось.

Глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим заявил РИА Новости, что движение готово выпустить из анклава всех иностранных граждан, однако списки для выезда составляют Израиль и США.

Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан в интервью испанской газете El Mundo утверждал, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в последний момент заблокировал соглашение по освобождению удерживаемых в Газе заложников с двойным гражданством.

Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви сообщил, что процесс согласования списков для эвакуации россиян через «Рафах» может занять около двух недель. По его словам, Египет установил ограничение на число въезжающих — 500-600 человек в день.

«Это может занять, если будут пропускать 600 в день, две недели <...> Это просто арифметика», — сказал израильский дипломат.

В тот же день МИД РФ сообщил о встрече заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова с послом Египта в Москве Назихом Нагари. По заявлению ведомства, в ходе встречи в числе прочего обсуждалась необходимость обеспечения безопасного выезда россиян из Газы. О достижении каких-либо договоренностей данных не было.

Сколько россиян в Газе

В середине октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщал, что заложниками блокады сектора Газа оказались около тысячи российских граждан, а также члены их семей.

1 ноября посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что в российских списках на эвакуацию находятся около 600 россиян и «чуть больше 300 граждан других стран», в основном – стран СНГ. На следующий день представить МИД Захарова сказала, что в списках находятся около тысячи россиян.

Кроме того, Викторов отмечал, что данные о пленных «меняются ежедневно».

«Наверное, информация очень чувствительна, и прежде чем говорить, сколько и у кого они находятся, надо еще это устанавливать.

Поэтому я бы воздержался, но речь идет о нескольких [заложниках]», — сказал посол.

Он подчеркнул, что у российской стороны имеется пофамильный список, над освобождением удерживаемых ведется работа.