ХАМАС может отпустить всех иностранцев из сектора Газа. Россиян в списке на эвакуацию нет

Боевики движения ХАМАС не препятствуют выезду из сектора Газа иностранцев, но составляют списки на эвакуацию США и Израиль. 8 ноября ХАМАС опубликовал перечень людей, которые могут выехать в Египет — их 373 человека. Среди них граждане США, Канады, Румынии, Украины. Ни один россиянин в списке не указан. Дипломаты заявили, что к эвакуации россиян все готово, но необходимо дождаться одобрения Израиля.

Списки на выезд в Египет составляют США и Израиль

Представители радикального палестинского движения ХАМАС не препятствуют выезду из сектора Газа всех обладателей иностранных паспортов, которые хотят покинуть регион. При этом списки на выезд в Египет составляют Израиль и США, заявил агентству РИА Новости глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим.

«Мы не можем играть какую-либо роль в этом процессе и не обладаем полномочиями в формировании списков тех, кому разрешено выехать из сектора Газа в Египет. Но, конечно, мы не препятствуем тем, кто хочет это сделать, покинуть сектор Газа», — пояснил участник группировки ХАМАС.

Поводом для запроса со стороны агентства стала информация от 8 ноября, согласно которой ХАМАС опубликовал списки иностранных граждан, которые могут покинуть анклав через КПП «Рафах». В перечне числятся не менее 100 граждан США. Также значатся граждане Германии, Канады, Румынии, Украины и Филиппин. Всего в документе упомянуты имена и паспортные данные 373 человек. Россиян в списке нет.

К эвакуации россиян все готово

Как пишет агентство со ссылкой на сообщение источника в дипломатических кругах, к началу эвакуации россиян и граждан стран СНГ из Газы все готово. Однако пока нет одобрения со стороны Израиля. Собеседник издания подтвердил, что в опубликованном в среду списке граждан на эвакуацию россиян не оказалось.

«Формируют списки на выезд из сектора Газа среди тех, у кого есть другое гражданство, — это израильтяне и американцы, потом эти списки отсылают египтянам, а те пересылают в министерство внутренних дел, чтобы опубликовать на официальном сайте», — пояснил источник схему формирования списков.

Заместитель главы МИД России Михаил Богданов на прошлой неделе заявил, что власти Израиля пообещали выдать разрешение на выход граждан России из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Тогда он не уточнил причины промедления.

Россияне в плену

Чрезвычайный и полномочный посол России в Израиле Анатолий Викторов 1 ноября заявил, что в заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся пять или шесть российских граждан. В тот же день Викторов заявил, что Россия готова начать эвакуацию граждан с российским паспортом из сектора Газа, как только для них откроют пограничный переход, в списке около 600 граждан России и более 300 граждан стран СНГ.

Тогда же газета «Московский комсомолец» написала, что российских граждан отказались пропускать через контрольно-пропускной пункт «Рафах» в Египет из сектора Газа. Россиянка рассказала газете, что для российских граждан пока не дали «зеленый коридор».

26 октября в Москву для переговоров прибыли представители ХАМАС, среди которых был член политического бюро группировки Абу Марзук. В российской столице они вместе с представителями МИД обсудили вопрос освобождения заложников и эвакуацию россиян из сектора Газа. В Тель-Авиве осудили визит в Москву представителей ХАМАС.

МИД Израиля 4 ноября порекомендовал гражданам страны проявлять во время пребывания за рубежом особую осторожность из-за роста антисемитских настроений в мире. Власти призвали сограждан взвесить необходимость выезда за границу. 29 октября толпа мужчин ворвалась в аэропорт Махачкалы в поисках евреев после прибытия самолета из Тель-Авива.