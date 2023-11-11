«Пусть воюет против сатанистов». Дудя проверяют на дискредитацию армии

Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) во время интервью Вики и Вадима Цыгановых

Российская прокуратура проверяет журналиста Юрия Дудя* на «дискредитацию» армии из-за интервью с певицей Викой Цыгановой и ее продюсером и супругом Вадимом Цыгановым, пишет ТАСС. Проверка, вероятно, была начата после обращения главы «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина, которого ранее лишили статуса адвоката. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Прокуратура Москвы проверяет журналиста и блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) по статье о дискредитации российской армии, сообщает агенство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Прокуратура Москвы проводит проверку в отношении журналиста Юрия Александровича Дудя на наличие преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ)», — рассказал собеседник агентства.

Проверка, начавшаяся сразу после публикации интервью с певицей Викой Цыгановой и ее продюсером и мужем Вадимом Цыгановым, должна завершиться в начале декабря. В случае необходимости эти сроки могут продлить.

Если журналиста признают виновным, ему может грозить лишение свободы на срок до семи лет. Юрий Дудь после начала военной операции на Украине покинул Россию и ни разу не возвращался.

Что стало поводом

По словам силовика, проверку начали после «обращения от общественника» по поводу опубликованного на YouTube интервью с Цыгановыми. Оно вышло 27 октября, к настоящему моменту запись посмотрели более 10 млн человек.

Известно, что глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин ранее обращался в прокуратуру с просьбой проверить журналиста по статье о дискредитации ВС РФ. Он указывал, что Дудь в течение всего интервью, которое длилось более трех часов, в «циничной и уничижительной форме выражал свое мнение о действиях ВС РФ на территории Украины, называя СВО войной».

Самого Бородина накануне лишили статуса адвоката. Причиной стали нарушения этики, в частности, совмещение адвокатской деятельности с правозащитной.

​​28 октября Цыганова в своем Telegram-канале призвала подписчиков не смотреть интервью, так как «его создала нейросеть». Ее супруг и продюсер позже объяснил, что певица пыталась таким образом «избежать дурных вопросов».

«Рептилоиды не будут православными»

В беседе с «Подъемом» Цыганов выразил мнение, что Дудь «получил, что заслужил». По его мнению, журналист «дискредитирует всю Россию».

«Я тоже думал, что он православный христианин, как он говорил, а он обманул. За обман надо судить. Рептилоиды не могут быть православными христианами. Он вообще дискредитирует Россию, у него задача — дискредитация. Он получил, что он заслужил. Слава богу, что на это обратили внимание. Мне бы хотелось, чтобы на многие СМИ обратили внимание. Особенно на те, кто рептилоиды: Собчак Ксения, всякие Моргенштерны (рэпер Моргенштерн признан в РФ иностранным агентом) и другая нечисть», — сказал продюсер.

Певица в свою очередь предложила журналисту поехать в зону боевых действий и «доказать, что он за Россию».

«Если Юра не дискредитировал армию, то пусть идет в армию и воюет против сатанистов и личным примером докажет, что он никого не дискредитировал, что он любит Россию, что он за правду», — призвала звезда 90-х.