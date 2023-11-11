«Пусть воюет против сатанистов». Дудя проверяют на дискредитацию армии

Прокуратура Москвы проверяет журналиста и блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) по статье о дискредитации российской армии, сообщает агенство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Прокуратура Москвы проводит проверку в отношении журналиста Юрия Александровича Дудя на наличие преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ)», — рассказал собеседник агентства.
Проверка, начавшаяся сразу после публикации интервью с певицей Викой Цыгановой и ее продюсером и мужем Вадимом Цыгановым, должна завершиться в начале декабря. В случае необходимости эти сроки могут продлить.
Если журналиста признают виновным, ему может грозить лишение свободы на срок до семи лет. Юрий Дудь после начала военной операции на Украине покинул Россию и ни разу не возвращался.
Что стало поводом
По словам силовика, проверку начали после «обращения от общественника» по поводу опубликованного на YouTube интервью с Цыгановыми. Оно вышло 27 октября, к настоящему моменту запись посмотрели более 10 млн человек.
Известно, что глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин ранее обращался в прокуратуру с просьбой проверить журналиста по статье о дискредитации ВС РФ. Он указывал, что Дудь в течение всего интервью, которое длилось более трех часов, в «циничной и уничижительной форме выражал свое мнение о действиях ВС РФ на территории Украины, называя СВО войной».
Самого Бородина накануне лишили статуса адвоката. Причиной стали нарушения этики, в частности, совмещение адвокатской деятельности с правозащитной.
28 октября Цыганова в своем Telegram-канале призвала подписчиков не смотреть интервью, так как «его создала нейросеть». Ее супруг и продюсер позже объяснил, что певица пыталась таким образом «избежать дурных вопросов».
«Рептилоиды не будут православными»
В беседе с «Подъемом» Цыганов выразил мнение, что Дудь «получил, что заслужил». По его мнению, журналист «дискредитирует всю Россию».
«Я тоже думал, что он православный христианин, как он говорил, а он обманул. За обман надо судить. Рептилоиды не могут быть православными христианами. Он вообще дискредитирует Россию, у него задача — дискредитация. Он получил, что он заслужил. Слава богу, что на это обратили внимание. Мне бы хотелось, чтобы на многие СМИ обратили внимание. Особенно на те, кто рептилоиды: Собчак Ксения, всякие Моргенштерны (рэпер Моргенштерн признан в РФ иностранным агентом) и другая нечисть», — сказал продюсер.
Певица в свою очередь предложила журналисту поехать в зону боевых действий и «доказать, что он за Россию».
«Если Юра не дискредитировал армию, то пусть идет в армию и воюет против сатанистов и личным примером докажет, что он никого не дискредитировал, что он любит Россию, что он за правду», — призвала звезда 90-х.