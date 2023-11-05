«Туфли и нейросеть». Цыгановы сообщили, что к ним пришли с обыском после доноса Собчак Певица Вика Цыганова сообщила, что при обыске из ее дома изъяли улики

Муж певицы Вики Цыгановой, продюсер Вадим Цыганов сообщил, что в их доме проходит обыск. По его словам, правоохранители пришли к ним по наводке телеведущей Ксении Собчак. Сама Собчак заявила, что «с большей вероятностью заведет муравьиную ферму», чем будет следить за звездными супругами. Позже в Telegram-канале Цыгановой сообщалось, что из ее квартиры изъяли улики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Дома у российской певицы Виктории Цыгановой проходят обыски, следует из видеозаписи, опубликованной в ее Telegram.

«Вообще не могу говорить. К нам пришли с обыском. Я постараюсь сейчас сделать буквально несколько звонков… Не открывайте пока», — говорит на видео муж артистки Вадим Цыганов.

Подпись под постом похожа на автонабор по звуку, в нем много ошибок.

«Пр шли с обыском. ищут. астучала сабчак. помогате. номераа знаите. званите скарееее», — говорится в сообщении.

Журналистка Ксения Собчак практически сразу отреагировала на обвинения и заявила, что «не стучала» на певицу. Она добавила, что не понимает, как ее имя связано с Цыгановыми.

«Не понимаю, в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом, чтобы я тратила хотя бы минуту своего времени на то, чтобы на вас стучать. С большей вероятностью я заведу в кабинете муравьиную ферму, примерно равнозначные по важности наблюдения для меня объекты», — написала Собчак в соцсетях.

В 23:11 мск в Telegram-канале Цыгановой появился новый пост: «Все закончилось. Искали улики».

О каких именно уликах идет речь, не уточнялось.

«Расходимся. улики изьяли. туфли и нейросеть. Читайте Русскую классику. Александра Пушкина», — написала певица, добавив, что все подробности «будут завтра на нашей кухне вместе с шаманом в 12.00».

Дудь, интервью, нейросеть

26 октября на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) вышло интервью с супругами Цыгановыми. В начале беседы журналист рассказал, что они стали одними из первых за год, кто согласился побеседовать с Дудем, имея при этом отличные от интервьюера политические взгляды.

28 октября Цыганова в своем Telegram-канале опубликовала видеозаписи интервью и призвала подписчиков не смотреть его, так как «его создала нейросеть».

Вадим Цыганов позже объяснил, что супруга пыталась «избежать дурных вопросов». Он добавил, что после публикации интервью певицу внесли в «черный список» и отменили поздравление Цыгановой, которое должно было выйти на Первом канале.

Пару дней назад певица в ответ на критику в соцсетях заявила, что у нее «были проблемы с головой». «Господи, я не буду вам объяснять, что были у меня проблемы с головой очень большие. Лечилась я 15 лет», — цитирует ее слова сайт kp.ru. Цыганова отметила, что ее когнитивные функции «не всегда очень хорошо устанавливаются».

«Тотальная русскость в Chanel»

Ранее Собчак на своем YouTube-канале высмеяла Цыганову, которая дала интервью Дудю в туфлях от Chanel.

«Я, как девушка модная, считаю, что разговоры о тотальной русскости в туфлях Chanel за тысячу долларов — это прямо класс. Ирония высшего уровня. Но главное — те, кто считает, что их взгляды кем-то придуманы и оплачены, жестоко ошибаются. Это абсолютно натуральная и бесплатная шиза», — пошутила Собчак.

«Квасной патриотизм, корневой антисемитизм и муж в качестве источника информации дают все это», — добавила она.

Телеведущая также прокомментировала слова звездной пары о том, что интервью вместо них создала нейросеть.

«Подобного рода объяснения могут иметь вес только в случае с Иосифом Пригожиным, который также говорил, что его разговор с другом подделал искусственный интеллект», — подчеркнула Собчак.