Силовики задержали замглавы МВД Дагестана. Его вывезли на допрос в Москву

Силовики задержали заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова. По информации РИА Новости и Mash, его подозревают в получении взятки. Вместе с заместителем начальника следственного управления МВД Далгатом Абдулгапуровым Исмаилова отправили на допрос в Москву. В доме и офисе замминистра прошли обыски. Сообщение о задержании появилось на фоне расследования массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы.

В Дагестане задержали замминистра внутренних дел республики – начальника следственного управления Дагестана Руфата Исмаилова. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах республики.

«Задержан замминистра внутренних дел Республики Дагестан Руфат Исмаилов, у него проходят обыски дома и на работе», — приводит слова своего собеседника ТАСС.

В агентстве не уточнили причину задержания.

«По предварительной информации, его подозревают в получении взятки», – цитируют своего источника РИА Новости.

Там также уточнили, что обыски проводят сотрудники центрального аппарата ФСБ России.

«По нашей информации, начальника СУ МВД по республике обвиняют по ч. 6 статьи 290 — получение взятки. Вместе с заместителем, Далгатом Абдулгапуровым, мужчину уже вывезли на допрос в Москву — работает ФСБ», — пишет Mash.

Telegram-канал также сообщает, что Исмаилов недавно вернулся из Азербайджана, куда ездил по личным делам.

Руфат Исмаилов — полковник юстиции, в органах внутренних дел служит с 1996 года. По данным «Коммерсанта», родился в Дербенте. Окончил Нижегородскую академию МВД РФ, работал заместителем начальника Дербентского ГОВД по следственной работе. На должность замминистра Исмаилов был назначен 4 декабря 2019 года, а до этого несколько месяцев занимал этот пост в качестве временно исполняющего обязанности.

Расследование дела о массовых беспорядках

Сообщение о задержании Руфата Исмаилова появилось на фоне расследования массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы 29 октября.

В этот день несколько сотен человек собрались у здания аэровокзала перед прибытием самолета из Тель-Авива, в котором, как утверждалось в Telegram-каналах, якобы летели беженцы из Израиля. Собравшиеся останавливали выезжающие с территории аэропорта автомобили и проверяли паспорта у находившихся там людей в поиске евреев. Толпа ворвалась в здание аэровокзала, погромщики обыскивали служебные помещения в поисках прибывших из Израиля. Позднее часть людей выбежала на взлетно-посадочную полосу и пыталась проникнуть в самолет, прилетевший из Тель-Авива.

В результате беспорядков более 20 человек пострадали (среди них – девять сотрудников полиции), двое оказались в крайне тяжелом состоянии. Ущерб аэропорту был оценен в размере около 285 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по организации массовых беспорядков, его взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«За нарушения общественного порядка полицией задержан 201 гражданин, на 155 из них составлены административные материалы», — сообщил начальник Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин.

За неповиновение распоряжению сотрудника полиции привлечено 82 гражданина, за мелкое хулиганство — 107, за нарушения установленного порядка организации и проведения митинга — 17.