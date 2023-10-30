«Прощения не будет никому». Чем закончился погром в аэропорту Махачкалы

Более 20 человек пострадали в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы, двое находятся в крайне тяжёлом состоянии. Установлено более 150 активных участников акции, 60 из них доставлены в отделы полиции. Возбуждено уголовное дело по организации массовых беспорядков, его взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Предполагается, что аэропорт заработает в ночь на вторник. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что беспорядками руководили с Украины предатели и бандеровцы.

Более 20 человек пострадали в результате беспорядков в махачкалинском аэропорту. Об этом сообщил региональный Минздрав.

«Лечением десяти пострадавших в результате инцидента в аэропорту Махачкалы заняты медики республиканских стационаров. Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Двое человек в крайне тяжёлом состоянии. Врачи делают все возможное для сохранения их здоровья. Ещё более десяти человек с лёгкими травмами обратились за медпомощью амбулаторно», — говорится в сообщении Минздрава республики.

В ГУ МВД по СКФО сообщили, что в ходе беспорядков пострадали девять сотрудников полиции, двое из них находятся в больнице.

Аэропорт Махачкалы предполагается открыть предстоящей ночью, сообщили в Росавиации.

«Подчеркиваем: открытие аэропорта произойдет только после тщательной проверки правоохранительными органами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории!», — говорится в сообщении Росавиации.

О восстановлении работы аэропорта «в ближайшие дни» также сообщили в правительстве Дагестана — после проведения «проверочных и восстановительных мероприятий».

Полицейские установили более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и доставлены в отделы полиции.

«Полиция проводит дальнейшие оперативно-розыскные мероприятий по установлению всех причастных к беспорядкам», — сообщили в ГУ МВД России по СКФО.

В СУ СК России по Республике Дагестан заявили о возбуждении уголовного дела по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль.

«Все ответственные за созданную вчера ситуацию понесут ответственность, прощения не будет никому. <…> Многие факты зарегистрированы, производилась фото- и видеофиксация. Поэтому от ответственности не должен уйти никто», — сообщил журналистам глава региона Сергей Меликов.

Толпа встречала рейс из Израиля

29 октября около 20.00 несколько сотен человек собрались у здания аэропорта Махачкалы перед прибытием рейса из Тель-Авива.

Это произошло после того, как в Telegram-каналах распространились сообщения о том, что в Дагестан якобы прибывают беженцы из Израиля. Погромщики останавливали выезжающие с территории аэропорта автомобили и проверяли паспорта у находившихся там людей.

«Я узбек, но я не знаю узбекский, я вырос уже в Смоленске», — оправдывался перед толпой молодой человек (видео с эпизодом распространилось по соцсетям).

По всей видимости, участники акции напали на полицейских, на одном из роликов видно, как они раскачивали автомобиль патрульно-постовой службы. Толпа смяла охрану аэропорта, ворвалась в здание аэровокзала, собравшиеся обыскивали служебные помещения. Позднее часть людей выбежала на взлетно-посадочную полосу и пыталась проникнуть в самолет, прилетевший из Тель-Авива.

«Не пытайтесь открыть двери, на улице разъяренная толпа», — обратился к пассажирам командир воздушного судна.

SOTA сообщила, что большинство прилетевших из Тель-Авива, по всей видимости, не выходили из аэропорта, поскольку летели с пересадкой в Москву.

По данным «Осторожно, новости», полиция глушила связь в районе аэропорта, чтобы толпа не могла координировать свои действия.

Как сообщила в своем Telegram-канале Росавиация, аэродром был освобожден от «несанкционированно проникших граждан» в 22.20 по московскому времени. На видео, снятом пассажиром одного из самолетов, видно, как на летном поле лежат несколько скрученных участников беспорядков, вокруг которых ходят полицейские.

Нож в спину

В разговоре с журналистами глава региона Сергей Меликов заявил, что попытки дестабилизировать ситуацию в регионе совершаются из-за рубежа. По его информации, Telegram-канал, распространявший призывы к беспорядкам, администрируется «с территории Украины — предателями, бандеровцами».

«Все участники сегодняшнего беспредела своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины — и в 1999 году, когда мы остановили международных террористов на пороге Дагестана, и сегодня, когда наши земляки борются с нацистами в зоне СВО, достойно представляя республику. Все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине. Но то, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов! И это обязательно будет сделано!», — говорится в сообщении от имени Сергея Меликова в его Telegram-канале.