Хотели «воспитать» мать. Два школьника сбежали из дома из-за двоек и потерянного телефона

Пропавшие в Подмосковье братья 11 и 13 лет найдены живыми спустя два дня поисков. Они сбежали из дома, потому что один боялся признаться в плохих оценках, а второй — в потере телефона. Вечером 20 октября мальчики уехали в Москву. По словам матери, в этом им помог старший товарищ. Утром следующего дня дети пришли в гости к подруге, где их и обнаружили. Братья отказываются говорить, где провели ночь. Мать считает, что они хотели «за что-то ее воспитать». По данным Shot, семья является благополучной. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Найдены два брата 11 и 13 лет, пропавшие в подмосковной деревне Мисайлово 20 октября. Объявления о поисках впервые были опубликованы в ночь на 21 октября отделением Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области «Спас Град».

По данным центра, мальчики ростом около 153 см, с русыми волосами карими глазами, имели при себе рюкзаки. Младший был одет в бежево-черную куртку, черные спортивные штаны и синие полуботинки, старший – в желто-серую куртку, черные спортивные штаны и синие ботинки.

В настоящее время в обоих объявлениях указано, что дети найдены живыми.

Как сообщил Telegram-канал Shot, мальчики сбежали, так как боялись родителей: один из них получил несколько двоек в школе, а второй потерял телефон. После учебного дня они не вернулись домой.

«Они решили бежать из дома, и пока я с дочкой была младшей в поликлинике, они собрали тёплые вещи и пошли к школе», — рассказала мать мальчиков в беседе с РЕН ТВ.

После окончания уроков дети отправились на прогулку с одноклассниками, этот момент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видна группа из троих детей, идущих по улице, один из них катит перед собой тележку из супермаркета — по данным Shot, это один из пропавших. РЕН ТВ сообщил, что после школы их также видели в кинотеатре.

Затем, как рассказала телеканалу мать мальчиков, братья встретили у школы старшего товарища, который помог им отправиться на автобусе в Москву. По словам женщины, сначала они зашли к другу в гости, после чего «ушли в неизвестном направлении». По данным РЕН ТВ, старший брат, у которого на момент пропажи был телефон, достал из него сим-карту. Банковских карт при себе у детей не было. Вечером 20 октября их видели в московском районе Отрадное на улице Хачатуряна.

В разговоре с Shot мать мальчиков предположила, что дети своим побегом решили ее «за что-то воспитать». По данным канала, семья является благополучной.

К поискам детей были привлечены сотрудники правоохранительных органов и волонтеры, проверялись дома одноклассников. Нашли мальчиков 21 октября после того, как утром они пришли в квартиру своей подруги в московских Кузьминках. По информации Shot, оперативники не проверяли это место сразу, так как братья перестали общаться со знакомой полгода назад.

Рассказывать, где провели ночь, мальчики отказываются.

Глава регионального отделения центра «Спас Град» Юрий Шитиков рассказал каналу «360», что к поиску братьев подключились местные жители, они распространяли ориентировки и опрашивали население.

«Вместе с нами они не спали, отрабатывали подъезды, заброшки и все остальное», — заявил Шитиков.

Он выразил благодарность всем, кто оказывал помощь, и подтвердил, что поиск детей закончен.