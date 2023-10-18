«Уцепилась за фару». Сотрудница УК объяснила, почему дважды переехала женщину

В подмосковном Щелково 25-летняя сотрудница управляющей компании дважды переехала женщину на арендованном автомобиле, когда пыталась скрыться от недовольных местных жителей. Водитель утверждает, что потерпевшая «сама бросилась под колеса». После ДТП местную жительницу увезли в реанимацию. Множественные переломы ноги у нее не подтвердились, теперь она намерена наказать водителя по всей строгости.

В Щелково Московской области молодая женщина два раза переехала на автомобиле местную жительницу, которая была недовольна работой управляющей компании (УК) «Паритет». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, 17 октября жители домов пришли к зданию УК, так как в их квартирах отсутствует отопление и сотрудники организации не следят за подвалами. При этом присутствовали журналисты.

Одна женщин, которую присутствующие посчитали сотрудницей «Паритета», попыталась скрыться. Она села в Audi и поехала, несмотря на то, что люди окружили машину. 39-летняя пострадавшая в это время держала руки на багажнике транспортного средства. Когда связанная с УК девушка выезжала задом с парковки, местная жительница оказалась сбоку от автомобиля и дважды ударила по стеклам. При развороте машина ее зацепила, после чего она упала, а ее нога оказалась под колесами. Тогда девушка за рулем легкого автомобиля поехала вперед и переехала ноги пострадавшей еще раз. На видео, которое сняли очевидцы, слышен крик местной жительницы.

Водитель не стала покидать место ДТП. На кадрах видно, что она стоит около пострадавшей и с кем-то разговаривает по телефону.

Life со ссылкой на Telegram-канал Shot уточнил, что автомобиль принадлежит прокатной фирме.

На место происшествия приехали бригада скорой медицинской помощи и сотрудники правоохранительных органов. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Дело находится на контроле прокуратуры.

«Девушку под колеса подбросили»

По данным Shot, подозреваемая — 25-летняя Милена. Она работает в группе компаний «Основа», которая курирует работу всех УК в районе, в том числе и «Паритета».

В беседе с телеканалом «Москва 24» водитель сообщила, что не сбивала женщину:

«Не сбивала я ее, она уцепилась мне за фару, она сама бросилась мне под колеса. Я не превышала скоростной режим».

Девушка не стала отвечать на вопрос, видела ли она пострадавшую.

«Газета.Ru» поговорила с очевидцем инцидента Алексеем. По его словам, сразу после ДТП местные жители вызвали скорую и полицию, принесли из дома пледы и накрыли ими потерпевшую.

«Пострадавшая в больнице, дополнительной информации пока нет. Все началось с недовольства жителей работой управляющей компании, когда приехали снимать ролик, сотрудники управляющей компании начали разбегаться, как крысы с тонущего корабля, и пытались вынести документы. Сотрудница УК села в машину и в попытках убежать переехала девушку, после инцидента она даже не подходила к ней. Она сказала, что ей эту девушку под колеса подбросили. Из УК никого там не было — они разбежались, позакрывались по кабинетам, кинулись документы выносить из здания, в итоге оставили здание полностью открытым, забрали все, что нужно было, и сбежали», — рассказал мужчина.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека», сообщила прокуратура Московской области. Ей грозит до десяти лет лишения свободы. Девушку доставили в отделении полиции для допроса.

Состояние пострадавшей

Изначально в СМИ писали о том, что медики диагностировали у местной жительницы множественные переломы правой ноги: голени и стопы. Ее состояние оценили как средней степени тяжести. Женщину госпитализировали в ту больницу, где она работает санитаркой.

«Состояние женщины, пострадавшей в результате происшествия в Щелково, в настоящий момент оценивается как удовлетворительное. Она продолжает находиться под наблюдением специалистов», — сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области РИА Новости.

Пострадавшая рассказала Shot, что перелом ноги не подтвердился. Однако ее состояние после аварии было таким тяжелым, что врачи приняли решение сутки подержать ее в реанимации. Сейчас она находится в обычной палате.

По словам пострадавшей, ее 14-летняя дочь до сих пор не может поверить в случившееся. Местная жительница не намерена разговаривать с водителем Audi. Она не хочет ее прощать и будет требовать самого строгого наказания.

Вечный бан

Издание «Подъем» связалось с сервисом «Делимобиль», которому принадлежит Audi A3. В компании заявили, что пожизненно запретят девушке, которая была за рулем их автомобиля, пользоваться своими услугами:

«Разбираться с инцидентом, с учетом произошедшего, могут только компетентные органы и насколько нам известно – они уже на месте происшествия. Мы со своей стороны пожизненно заблокируем пользователя».

На следующий день после инцидента местные жители снова собрались у здания УК. Они требуют решить проблемы в их домах.