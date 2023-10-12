Один разбился насмерть, другой в коме: четыре российских футболиста попали в страшное ДТП

Экс-футболист пермского «Амкара» Евгений Ситников погиб в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. Его одноклубник Кирилл Кочетов находится в коме. Причиной страшного ДТП стало то, что их одноклубник Денис Федорочев не справился с управлением и врезался в «Газель». МВД решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Поздним вечером в среду, 11 октября, на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием футболистов клуба «Уралец ТС» из Нижнего Тагила. Один из них — 33-летний Евгений Ситников — погиб на месте. У него остались жена и сын.

«Большая беда пришла в нашу футбольную семью… Сегодня ночью на трассе Пермь — Екатеринбург разбилась машина с четырьмя нашими футболистами.

ФК «Уралец-ТС» с прискорбием сообщает, что Евгений Ситников погиб на месте.

Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Вся команда и болельщики скорбят вместе с вами», — говорится в заявлении клуба.

Все четверо являются воспитанниками пермского «Амкара». Клуб из Перми также сообщил о произошедшей аварии, добавив, что еще один футболист Кирилл Кочетов находится в больнице в тяжелом состоянии. Находившиеся в машине Кирилл Мыльников и Денис Федорочев избежали тяжелых повреждений. «Амкар» сообщил, что совместно с «Уральцем ТС» окажет всю необходимую помощь семье Ситникова.

В «Уральце ТС» раскрыли подробности о состоянии Кочетова. Сообщается, что он находится в коме.

«В машине, попавшей сегодня ночью в аварию, находились еще трое наших футболистов — Кирилл Кочетов, Денис Федорочев и Кирилл Мыльников.

Кирилл Кочетов находится в коме, у Дениса Федорочева и Кирилла Мыльникова травмы различной степени тяжести.

Как только у нас будет вся достоверная информация, мы поделимся всем в официальной группе», — сказал представитель клуба «Спорт-Экспрессу».

Детали ДТП раскрыли в ГИБДД Пермского края. В ведомстве уточнили, что авария произошла 11 октября в 22:00. Находившийся за рулем автомобиля Денис Федорочев не справился с управлением, выехав на встречную полосу и столкнувшись с «Газелью». В региональном управлении МВД добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«11 октября в 22:00 по автодороге Горнозаводск — граница Свердловской области двигался автомобиль «Лада Приора» под управлением жителя Пермского района 2000 года рождения. Предварительно установлено, что на 25 км трассы водитель выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем «Газель». В результате ДТП один из пассажиров «Лады», мужчина 1990 года рождения, скончался на месте. Кроме этого, водитель легкового транспортного средства и два его пассажира 2002 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

В настоящее время по факту автоаварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела»,

— цитирует сообщение МВД VETTA.

Местные издания также опубликовали фото автомобиля, в котором ехали футболисты.

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В комментариях под публикациями о трагедии в социальных сетях пользователи оставляют сообщения с соболезнованиями. Также отреагировал на случившееся казанский «Рубин».

«Сегодня ночью в клубе «Уралец ТС» произошла ужасная трагедия. Четверо футболистов клуба попали в аварию на трассе Пермь — Екатеринбург, в результате которой Евгений Ситников погиб на месте, а трое игроков серьезно пострадали — Кирилл Кочетов находится в коме, у Дениса Федорочева и Кирилла Мыльникова травмы различной степени тяжести.

От лица футбольного клуба «Рубин» выражаем соболезнования уральскому клубу, родным и близким погибшего и пострадавших футболистов.

Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении пресс-службы казанцев.