Вернулся с СВО и погиб в ДТП: что известно о смерти бойца ЧВК «Вагнер» под Волгоградом

Боец ЧВК «Вагнер» вернулся из зоны специальной военной операции на Украине в родной город под Волгоградом, устроился работать таксистом и погиб в ДТП. На перекрестке у школы его машина столкнулась с Audi, чья стрелка спидометра «замерла в районе отметки в 200 км/ч». По словам знакомых, мужчина «не имел отношения к криминалу», несмотря на службу в ЧВК, и был «абсолютно положительным парнем».

В «Вагнере» был, но с криминалом не связан

Боец ЧВК «Вагнер» Павел Глазин погиб в ДТП в родном городе Калач-на-Дону Волгоградской области, сообщил региональный портал V1. Как рассказали изданию местные жители, 43-летний мужчина вернулся из зоны военной операции на Украине и устроился работать таксистом.

Авария произошла в ночь с 11 на 12 октября, когда автомобили Renault и Audi A4 столкнулись на регулируемом перекрестке на улице Дубинец. В результате погиб 43-летний водитель Renault. Его 18-летний пассажир и 22-летняя девушка, управлявшая Audi, госпитализированы. Очевидцы заявили, что машины столкнулись возле школы, а стрелка на спидометре Audi после ДТП «замерла в районе отметки в 200 км/ч».

«Павел — наш местный, жил в Калаче-на-Дону, ушел на СВО. В «Вагнере» был, но он к криминалу никакого отношения не имеет. Абсолютно положительный парень», — рассказали изданию знакомые погибшего.

По их словам, к ЧВК мужчина присоединился добровольно, за время службы в зоне боевых действий получил награды. Поминки состоялись 12 октября в доме, где жил Глазин.

«Расстреляли в упор»

3 сентября текущего года в Батайске Ростовской области неизвестный 12 раз выстрелил из травматического пистолета в участника военной операции на Украине Вячеслава К. По данным 161.ru, он несколько раз был в Африке в составе ЧВК «Вагнер», нес службу в зоне специальной военной операции на Украине и планировал туда вернуться.

Как сообщал Telegram-канал «Осторожно, новости», нападавший вступил в перепалку с военнослужащим, когда тот гулял по парку с девушкой. После этого из кафе, расположенного неподалеку, вышла группа людей, они избили Вячеслава, а затем произошла стрельба. Одна из пуль попала мужчине в голову, он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

«Выбежали гости нашей страны, от 10 до 20 человек, визуально. И избили человека. После расстреляли в упор», — рассказал очевидец.

Ростовское управления Следственного комитета России сообщило о задержании подозреваемого, ему предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство, совершенное из хулиганских побуждений.

Кража наград и убийство у реки

Также в августе стало известно, что на набережной в Ростове-на-Дону у бойца ЧВК «Вагнер» украли боевые награды. Как сообщил близкий к компании канал «Оркестр Вагнера», жертвой стал 58-летний боец Юрий.

По его словам, к нему подошли несколько человек и заявили, что его медали «ненастоящие», после чего один из них сдернул награды с одежды мужчины и «ушел в сторону Ворошиловского моста». Речь идет о медалях «За отвагу» и «Бахмутская мясорубка», а также о значке «Проект К» — так в рядах «Вагнера» называют систему вербовки заключенных из колоний.

Кроме того, в августе в поселке Дедеркой под Туапсе обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. Как сообщали Telegram-каналы, убитые были сотрудниками ЧВК «Вагнер», однако официальных подтверждений этой информации не поступало.

По данным управления СК по Краснодарскому краю, между двумя компаниями возник конфликт на берегу реки Дедеркой, в результате чего оппоненты напали на предполагаемых бойцов «Вагнера» и до смерти забили их камнями.

Двое подозреваемых были задержаны, им предъявили обвинение по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц. Им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.