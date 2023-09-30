Взрыв и пожар: в Ивано-Франковской области Украины прорвало нефтепровод

В Ивано-Франковской области Украины произошел взрыв из-за прорыва нефтепровода. Вскоре разлившиеся нефтепродукты загорелись, огонь распространился. В результате ЧП пострадали девять человек, двое из них дети. На место прибыл мэр близлежащего города. Он опубликовал ролик, на котором можно рассмотреть местную речку Стрымбу, покрытую пленкой из нефти.

Около 17:00 30 октября в селе Стримба Ивано-Франковской области Украины произошел взрыв. Как сообщило МВД страны в официальном Telegram-канале страны, причиной стал прорыв нефтепровода.

По данным ведомства, диаметр отверстия составил 150 мм, в результате произошедшего нефтепродукты разлились у ручья. Площадь загрязнения составила 100 кв. метров. Вскоре разлившиеся нефтепродукты загорелись, огонь перекинулся на частный дом площадью 20 квадратных метров.

В 17:54 пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Изначально в СМИ появилась информация о трех пострадавших. Затем стало известно, что пострадали девять человек, из них двое несовершеннолетних. Пятерых, в том числе детей, госпитализировали. Врачи следят за их состоянием.

Река покрыта пленкой из нефти

В социальных сетях появилось видео взрыва в районе города Надворная, который расположен недалеко от села. На кадрах виден огромный столб огня, от которого поднимается черный дым.

Мэр города Зиновий Андриевич приехал на место происшествия. Он опубликовал ролик, на котором можно рассмотреть местную речку Стрымбу, полностью покрытую пленкой из нефти.

Чиновник добавил, что сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины произошедшего, будут проведены необходимые экспертизы.

Андриевич проинформировал, что трое взрослых и двое детей были направлены в больницы, у них диагностировали повреждения разной степени тяжести. Будет рассматриваться вопрос о переводе пациентов в областную больницу.

Мэр призвал местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Чрезвычайные службы делают все возможное для устранения последствий инцидента. Они намерены предпринять меры, чтобы не допустить повторения произошедшего.

Андриевич спустился к руслу реки и набрал немного воды в пластиковую бутылку. На кадрах видно, что жидкость темно-черного цвета.

Устранение последствий

Задвижки на нефтепроводе оперативно перекрыли. В настоящее время на месте работают специальные службы. Для устранения последствий инцидента привлечено 25 человек и шесть единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

За два с половиной часа с момента аварии специалисты смогли установить три боновых заграждения, которые препятствуют дальнейшему распространению нефтепродуктов по поверхности воды. Также они обработали остатки нефти сорбентами. Через час установили еще четыре бона. Их общая длина составила 14 метров.

В 20:20 специалисты завершили работы. На месте все еще дежурят спасатели.

Взрыв на газопроводе

26 сентября врио главы Полтавской области Украины Дмитрий Лунин сообщил в своем Telegram-канале, что на магистральном газопроводе произошел взрыв.

Как отмечалось, в Лубенском районе произошла разгерметизация подземного газопровода высокого давления. На кадрах, опубликованных чиновником, виден сильный пожар и высокий столб дыма. На месте инцидента выгорали остатки газа. Пожарные устранили возгорание сухой травы.

«Обслуживающим персоналом перекрыты промежуточные задвижки. Давление в газопроводе на этом участке постепенно снижается, угрозы населенным пунктам нет», — сообщили в МВД Украины.

В социальных сетях местный поставщик газа «Лубнигаз» сообщил, что инцидент произошел на компрессорной станции «Укртрансгаза». Пресс-служба компании уточнила, что ограничений газоснабжения не ожидается.

Через Полтавскую область проходит магистральный газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, через который российский газ поставляется в Европу. Однако нет точной информации, какой именно газопровод взорвался.