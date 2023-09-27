Было четыре взрыва: появились новые сведения о диверсии на «Северных потоках»

На газопроводах «Северный поток» в 2022 году произошло не менее четырех взрывов, сообщает британская пресса со ссылкой на сейсмологов из Норвегии. Второй и третий взрывы случились на расстоянии всего 220 метров друг от друга. Власти ведущих расследование стран Европы от комментариев по новым данным о диверсии на газопроводах отказались, а в Кремле отметили, что «так или иначе» к этому теракту причастны США и Британия. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Четыре взрыва зафиксировали норвежские сейсмологи в районе газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в 2022 году. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

«Первый взрыв на «Северном потоке — 2» произошел в 2.03:24 по местному времени, второй взрыв произошел на «Северном потоке» в 19.03:50 по местному времени», — говорится в статье.

Спустя семь секунд произошел третий взрыв, а еще через 10 секунд — четвертый. Специалисты из NORSAR — сейсмической норвежско-американской группы по фиксации землетрясений и ядерных взрывов — утверждают, что взрывов могло быть и больше.

При этом второй и третий взрывы произошли на небольшом расстоянии друг от друга – 220 метров. Однако на расстоянии нескольких километров от места второго взрыва заметили четвертый подводный хлопок.

Сейсмологи намерены опубликовать на страницах газеты результаты собственного расследования инцидента на трубопроводе.

Профильные ведомства Германии, Дании и Швеции, расследующие инцидент на «Северных потоках», отказались давать журналистам комментарий по поводу информации о четырех взрывах.

27 сентября американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил в своем блоге, что власти Дании и Швеции закрывали глаза на действия США и Норвегии в отношении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Высокопоставленные чиновники Швеции и Дании, которые по-прежнему утверждают, что они понятия не имели о том, что происходит в их общих территориальных водах, закрывали глаза на деятельность американских и норвежских оперативников», — указал журналист.

По его словам, американскую команду водолазов и вспомогательный персонал на корабле миссии — норвежском тральщике — было бы трудно спрятать, пока водолазы делали свою работу.

Херш также заявил в своей статье, что причастные к подрыву «Северных потоков» граждане Соединенных Штатов не оставили следов, никакая значимая информация о миссии не вносилась в компьютер.

По его словам, отчеты об операции в Норвегии посылались лишь главе ЦРУ США Уильяму Бернсу, который поддерживал связь с президентом Джо Байденом.

Он также утверждает, что после подрыва газопроводов бумажные документы об операции уничтожили.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новые данные американского журналиста Сеймура Херша, заявил, что теракты на «Северных потоках» так или иначе устроили Соединенные Штаты и Великобритания.

«Мы не знаем, какие источники у господина Херша. Но в основе информация, которую он опубликовал, совпадает с теми данными, которыми обладают наши спецслужбы. Тут важно, что де-факто такой теракт так или иначе был организован Соединенными Штатами и Великобританией. Они так или иначе причастны к этому террористическому акту», — заявил Песков.

Сеймур Херш еще в феврале 2023 года опубликовал первый материал, в котором со ссылкой на анонимные источники в спецслужбах, Пентагоне и Белом доме сообщил, что теракт на газопроводах подготовили и реализовали США при поддержке норвежских военных.

Согласно расследованию автора, диверсию начали готовить еще до начала спецоперации на Украине — в конце 2021 года. Соответствующее указание исходило непосредственно от Байдена. В июне 2022 американские военные водолазы под прикрытием тех же учений Baltops заложили заряды с дистанционными взрывателями на трубы в районе датского острова Борнхольм. А в сентябре их привели в действие с помощью брошенного с норвежского разведывательного самолета морского буя.