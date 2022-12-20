Водитель уходил полями. Что известно о взрыве на газопроводе в Чувашии

Три человека погибли и как минимум один пострадал во вторник при взрыве на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород. ЧП произошло в Вурнарском районе Чувашии. Топливо по этому газопроводу, который пересекает российско-украинскую границу, поступает в европейские страны, в том числе в Словакию, Венгрию и Румынию. Поврежденный участок трубы после аварии перекрыт.

В Чувашии во вторник, 20 декабря, произошел пожар на газопроводе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.

«Возле деревни Ямбахтино произошла утечка с последующим возгоранием на подземном газопроводе»,

— рассказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре в Вурнарском районе поступило в экстренные службы Чувашии в 13:44 мск, уточнили в МЧС.

В пресс-службе администрации главы региона Олега Николаева позднее проинформировали, что на газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород произошел взрыв.

Три человека погибли при взрыве на газопроводе в Чувашии, передает РИА Новости со ссылкой на главу Калининского сельского поселения Ольгу Смирнову.

Кроме того, еще как минимум один человек пострадал. По данным экстренных служб региона, на месте ЧП работают 37 пожарных и спасателей, а также 13 единиц спецтехники.

Как пишет Telegram-канал Mash, погибших в Чувашии газовиков зовут Сергей Николаев, Александр Максимов и Юрий Ильин.

«Они приехали на взорвавшийся газопровод еще вчера из Красноармейска. Сегодня им нужно было заполнить трубу газом между селами Калинино и Шумерля. Сняться с работы они могли еще в 01:30. Но решили довести дело до конца.

В 13:30 вышли из КамАЗа, где ночевали, к участку трубы и начали заполнять его газом. Водитель машины, 36-летний Евгений Дмитриев, сперва стоял на улице с газовиками, но зашел в машину погреться. Тогда и произошел взрыв.

Евгений выжил — у него ожог рук. У машины, стоящей в шести метрах от места взрыва, отлетела форточка, она упала на водителя — и тот отполз внутрь салона. Затем выполз в поле и услышал еще один взрыв. КамАЗ загорелся. Через поле Евгений вышел к ближайшей деревне», — говорится в публикации.

В администрации Вурнарского района Чувашской республики рассказали «Газете.Ru», что газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, где произошел взрыв, находится в 3 км от ближайшего населенного пункта.

«Авария произошла не в населенном пункте. Это поле в трех километрах от населенного пункта Шоркасы Вурнарского района. На газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород высокое давление», — сообщили в отделе специальных программ администрации.

Уренгой — Помары — Ужгород — экспортный магистральный газопровод, построенный СССР в 1983 году для поставки природного газа с месторождений севера Западной Сибири потребителям в республиках Советского Союза и странах Центральной и Западной Европы. Один из крупнейших проектов при разработке Тюменской нефти.

Пропускная способность — 32 млрд куб. м природного газа в год (проектная). Фактическая пропускная способность — 28 млрд куб. м в год. Диаметр трубопровода — 1420 мм.

Сообщается, что поврежденный участок трубы, по которой идут поставки газа в Европу, после аварии в Чувашии перекрыт. Пожар локализован, транспортировка газа «обеспечивается в полном объеме по параллельным газопроводам», заявили в «Газпром Трансгаз Нижний Новгород».

Газопровод был построен на кредиты западноевропейских (ФРГ) и японских банков, выданные под выручку от последующих поставок природного газа (сделка «газ — трубы»). Официальная церемония пуска газопровода состоялась во Франции. Первый газ по трубопроводу пошел в январе 1984 года.

Трубопровод пересекает Уральский хребет и более 600 рек, включая Обь, Волгу, Дон и Днепр.

Общая длина газопровода — 4451 км, протяженность по территории Украины — 1160 км.

На трассе газопровода расположены 42 компрессорные станции. На данный момент газопровод пересекает российско-украинскую границу в районе ГИС «Суджа» (Курская область). На украинском участке находятся девять компрессорных станций (Ромны, Гребенковская, Софиевка, Ставишенская, Ильинецкая, Бар, Гусятин, Богородчаны, Голятин).

По территории Украины газ транспортируется в основном до компрессорной станции «Ужгород» на украинско-словацкой границе и в меньших объемах — до компрессорных станций на границе с Венгрией (ГИС «Берегово») и Румынией (ГИС «Теково»).