Выпустили 11 пуль и одну в голову. Под Ростовом ищут напавших на участника спецоперации

В Батайске Ростовской области неизвестный выпустил 12 пуль из травматического пистолета в участника специальной военной операции. Стрельбе предшествовала перепалка и групповое избиение вагнеровца. Возбуждено уголовное дело, за инцидентом следит губернатор Василий Голубев.

В городе Батайск Ростовской области разыскивают подозреваемого в стрельбе по участнику специальной военной операции Вячеславу К. Об этом заявила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Как сообщили полицейские, инцидент произошел 3 сентября.

«В результате конфликта неизвестный произвел выстрелы в своего оппонента из травматического оружия и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении ГУ МВД России по Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

«Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, а также задержание подозреваемого в совершении преступления», — сообщили ростовские полицейские.

Одна пуля попала в голову

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», конфликт вспыхнул, когда Вячеслав гулял с девушкой в батайском Парке культуры и отдыха им. Ленина. Возле кафе «Клевер» он вступил в перепалку с незнакомым мужчиной. Через какое-то время из заведения вышла группа людей и напала на Вячеслава.

Затем мужчина, с которым у военного изначально произошел конфликт, достал травматический пистолет и выпустил в него около 12 пуль (одна из них попала в голову).

«Выбежали гости нашей страны, от 10 до 20 человек, визуально. И избили человека. После расстреляли в упор», — цитирует «Осторожно, новости» очевидцев избиения.

Свидетели нападения также рассказали, что в адрес Вячеслава звучали оскорбления по национальному признаку (потому что он русский) и из-за его участия в спецоперации.

После драки Вячеслава госпитализировали в тяжелом состоянии. Однако, по данным «Осторожно, новости», он уже «ходит на перевязки», а его семья пытается привлечь внимание к случившемуся, «чтобы виновные не ушли от ответственности».

К делу подключился губернатор

По данным 161.ru, Вячеславу К. 28 лет. Военный несколько раз был в Африке в составе ЧВК «Вагнер», нес службу в зоне специальной военной операции на Украине.

На сообщения об избиении участника СВО отреагировал ростовский губернатор Василий Голубев.

«Буду внимательно следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить по закону», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Нападения на ветеранов спецоперации

17 августа в Комсомольске-на-Амуре было возбуждено уголовное дело по факту кражи 1 млн рублей и наград у военнослужащего.

В Забайкалье продолжается расследование уголовного дела о нападении на двух участников спецоперации — Михаила Таскина и Сергея Елгина, потерявших конечности в ходе боевых действий. По версии следствия, ветераны, приехавшие на отдых, столкнулись с агрессивной компанией из шести человек, после чего попытались решить конфликт, покинув заведение. В дальнейшем автомобилю ветеранов преградили дорогу, вытащили их из него, избили, а машину сильно повредили. Нападавшие выражали претензии по поводу участия мужчин в спецоперации. С одного из бывших бойцов они сорвали награды. Суммарный ущерб составил более 800 тыс. руб. Все трое подозреваемых арестованы.