Замглавы Минцифры задержали при получении взятки

Заместитель главы Минцифры Максим Паршин задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Депутат Госдумы Александр Хинштейн уже заявил, что вину чиновника подтверждает большое количество собранных доказательств. По данным Telegram-канала Baza, взятку Паршину мог дать гендиректор компании «Бюджетные и финансовые технологии» Александр Моносов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина задержали по подозрению в совершении коррупционного преступления, сообщают российские агентства со ссылкой на Следственный комитет России.

Источники «Коммерсанта» указывают, что ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

«Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин задержан следственными органами Следственного комитета России. Он подозревается в совершении коррупционного преступления», — подтвердила «Интерфаксу» официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Как заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн, Паршин был задержан 12 июля в момент получения взятки в размере 3,5 млн руб. в одном из ресторанов Москвы.

«Деньги, по предварительной версии, предназначались за помощь в выделении грантов. Задержание Паршина стало полной неожиданностью для его коллег из Минцифры», — написал Хинштейн в Telegram.

По словам парламентария, совокупность доказательств «не вызывает сомнений» в виновности замглавы ведомства. Хинштейн выразил надежду, что уголовное дело «не бросит тень» на Минцифры в целом.

Басманный суд Москвы уже зарегистрировал ходатайство следствия об аресте Паршина до 12 сентября 2023 года.

По данным Telegram-канала Baza, вместе с Паршиным мог быть задержан гендиректор компании «Бюджетные и финансовые технологии» (БФТ) Александр Моносов. Басманный суд в ближайшее время должен избрать ему меру пресечения.

Согласно законодательству России, для должностного лица, получившего взятку в особо крупном размере, предусмотрено наказание — от 8 до 15 лет лишения свободы.

Паршина назначили на должность замглавы Минцифры в августе 2018 года. Он отвечал за развитие информационных технологий, создание благоприятных условий для российских ИТ-компаний, подготовку кадров для цифровой экономики, формирование и исполнение бюджета страны, а также деятельность подведомственных учебных заведений — МТУСИ, СПбГУТ им. профессора М.А. Бонч-Бруевича, СибГУТИ и ПГУТИ.

Ранее занимал посты замглавы «Почты России» и замглавы Федеральной службы по труду и занятости.

Рязанское дело

13 июля силовики также арестовали бывшего сенатора от Рязанской области и экс-замминистра здравоохранения региона Ирину Петину. Ее обвиняют по той же статье — в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает Shot, Петина проходит по делу о закупках медицинского оборудования.

Советский районный суд Рязани уже заключил ее под стражу. Согласно данным из картотеки, ходатайство об аресте поступило еще 11 июля.

«Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, в отношении П. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 9 сентября 2023 года включительно», — отмечает пресс-служба суда.

Петина занимала пост замминистра здравоохранения Рязанской области с 2011 года. С 2020 по 2022 год была сенатором от исполнительного органа власти региона.