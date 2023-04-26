«Люди ночь провели без сна». В двух поселках на Урале сгорело больше 130 домов

Почти 100 домов сгорели за сутки во время пожара в свердловском поселке Сосьва, погиб один человек, еще двое пострадали. Не менее 660 человек остались без крова. Спасатели работали всю ночь и к утру локализовали пожар на площади 9000 кв. м. По некоторым данным, возгорание могло начаться на лесопилке, ее владелец сбежал.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела из-за пожара в поселке Сосьва Свердловской области, где сгорели, по разным оценкам, от 90 до 120 домов.

«Одно из них — по ст. 293 УК РФ по факту возможной халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности… Второе уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ по факту причинения смерти по неосторожности гражданину, тело которого обнаружено в ходе тушения пожара», — сообщает региональное управление СК.

Следователи сообщили, что в Сосьве сгорели около 90 жилых домов, а огонь повредил имущество лечебного исправительного учреждения № 23, откуда эвакуировали всех осужденных (240 человек). По информации ТАСС, оно сгорело полностью.

Прокуратура также взяла на контроль расследование этих уголовных дел. Следствию предстоит установить обстоятельства масштабного пожара в Сосьве и гибели местного жителя.

Пожар локализовали к утру

Утром 26 апреля в пресс-службе МЧС РФ отчитались, что пожары в поселках Сосьва и Таежный удалось локализовать на площади 9 тыс. кв. м и 2,7 тыс. кв. м соответственно. В населенных пунктах сгорели более 130 жилых домов, всего уничтожено 178 строений. В Сосьве от огня удалось спасти почти 1,2 тыс. домов, сообщили в МЧС.

По данным телеканала ОТВ, только в Сосьве сгорели 120 домов. По данным «Интерфакса», сгорели как минимум 110 строений, 108 из них — это дома. Окончательно точное число сгоревших строений не установлено.

Не менее 660 человек остались без крова, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«Это какой-то апокалипсис полнейший был, — рассказала «КП-Екатеринбург» местная жительница Ирина. – От улицы Ленина до улицы Митина четыре квартала повыгорали начисто… Пошел пожар откуда-то с пилорамы. И ветер был страшенный».

Пожарные боролись с возгоранием всю ночь. В поселке продолжают работать более 120 пожарных и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии.

«Быстрому распространению огня способствовали большое количество сухой растительности, порывы ветра 20 м/с, а также отдаление водоисточников», — сообщили в МЧС.

По данным службы, сгорели восемь вагонов с пиломатериалами. Огонь также повредил ЛЭП и трансформаторы, без электричества остались 1,4 тыс. человек.

В Свердловскую область 26 апреля прибыла оперативная группа МЧС во главе с заместителем министра Ильей Денисовым для координации работ по тушению и помощи пострадавшим.

«На данный момент в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева пожары локализованы, продолжаются работы по ликвидации возгораний», — заявили в ведомстве.

Власти региона в свою очередь сообщили, что пожарные смогли полностью ликвидировать возгорания в Первоуральском городском округе, в Ирбите и в Горноуральском городском округе. При этом за сутки в области зафиксировали 23 лесных пожара.

Жертвы и пострадавшие

25 апреля в ходе тушения и разбора завалов обнаружили одного погибшего — 62-летнего местного жителя. Telegram-канал Mash сообщил о двоих пострадавших. По его информации, 64-летний Александр В. получил ожог кисти, а Александр П., которому 37 лет, был доставлен в больницу с ушибом головы и ожогом.

Одна жительница Сосьвы числится пропавшей без вести. Дом 89-летней Тамары Алистратовой на улице Ленина полностью сгорел, но женщину до сих пор ищут, отмечает Telegram-канал Shot.

«Люди эту ночь провели почти без сна. Взрослые дежурили посменно, боясь, что огонь доберется до их дома. А дети оставались на ночь в одежде — на случай, если надо будет экстренно эвакуироваться», — уточняет Shot.

Утром состоялась встреча погорельцев с первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым. Местные власти сообщили, что в Сосьве уже составили список жителей, лишившихся домов и имущества при пожаре.

«У меня дом сгорел дотла. – рассказала участница этой встречи Татьяна изданию «КП-Екатеринбург». — За десять минут все сгорело. Я успела только прибежать и забрать документы».

В ближайшее время людям предоставят первую обязательную выплату — 10 тыс. рублей. Далее специальная комиссия будет определять ущерб, нанесенный каждому строению.

Причина пожара

Пожар в Сосьве начался днем 25 апреля возле лечебно-исправительного учреждения №23. По данным регионального ГУ ФСИН, там загорелась сухая трава, а огонь быстро распространился на жилые дома из-за сильного ветра.

По предварительной информации, которую приводит Telegram-канал Shot, пожар начался с местной лесопилки, принадлежащей ИП «Мамедов». Как пишет канал со ссылкой на источники, ее владелец Мамедолиев Натиг Оглы сбежал. Возможной причиной пожара могли стать строительные работы. Во время резки металла от искр могла загореться сухая трава и опилки, а затем огонь мог распространиться по всему поселку.

25 апреля в Свердловской области произошло сразу несколько крупных пожаров. В регионе за минувшие сутки сгорело около 180 строений, сообщили в МЧС. Пожары тушили 380 человек и 112 единиц техники.

Из-за многочисленных возгораний на территории региона губернатор Евгений Куйвашев 26 апреля ввел режим повышенной готовности в Свердловской области.