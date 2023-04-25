«Сосьвы почти не осталось»: на Урале горит поселок с населением 7000 человек

Огонь уничтожил значительную часть поселка Сосьва в Свердловской области — были разрушены около сотни жилых домов, магазины, школа, больница. Сгорело лечебно-исправительное учреждение, в котором лежали более 200 осужденных с туберкулезом и ВИЧ — их успели эвакуировать. По последним данным, есть один погибший, пламя пока не удается потушить. На борьбу с огнем бросили все силы региональных МЧС и Росгвардии, сообщается о работе пожарных вертолетов и поезда.

В Свердловской области бушуют пожары — самый крупный из них произошел 25 апреля в поселке городского типа Сосьва, расположенном в 260 км к северу от Екатеринбурга.

По словам очевидцев, огонь уничтожил половину поселка, в котором проживает около 7 тысяч человек. Сгорели школа, больница, находящаяся на территории населенного пункта колония, центральная улица. По последним данным, в Сосьве сгорели 92 жилых дома, пламя охватило площадь более 2000 квадратных метров.

Как рассказала днем во вторник в беседе с «Газетой.Ru» местная жительница Светлана Мишина, предположительно пожар начался с одного из поселковых предприятий.

«Говорят, с какой-то пилорамы все началось сегодня. Все еще горит, сгорело много домов, магазины, школа и больница управленческая. Горит все. Вертолет летал — и больше не видно. Говорят, школу отстояли. От меня в пяти кварталах горит», — сообщила женщина.

Несмотря на то, что пожар начался днем, режим ЧС местного значения ввели только в 21:00 по свердловскому времени (19:00 мск). На тот момент пламя охватило около 50 строений. По информации регионального МЧС, огонь начал распространяться с отходов деревопроизводства на строения по соседству. Но порывы ветра и сухая трава помогли пожару распространиться дальше.

Версию с пилорамой подтверждает и Свердловская областная прокуратура, организовавшая проверку. Однако точная причина возгорания пока не установлена.

В комментариях под постами о пожаре в Сосьве в соцсетях большинство пользователей склоняется к версии, что возгорания в разных частях Свердловской области произошли из-за неосторожного обращения с огнем при сжигании сухой травы: в последние дни в регионе стоит жаркая для апреля погода, воздух прогревается выше 20 градусов тепла.

На борьбу с пожаром сначала направили группировку из 60 человек и 14 единиц техники, включая вертолет Ми-8. К ночи в Сосьву были стянуты практически все силы регионального МЧС. По последним данным, в тушении участвуют 120 человек и 33 единицы техники. Среди них — два пожарных поезда, вертолет МЧС и Росгвардии.

На территории поселка находилось лечебно-исправительное учреждение №23, в котором содержались больные ВИЧ. По словам местных жителей, оно сгорело практически полностью. Позже руководитель пресс-службы регионального ГУФСИН Александр Левченко рассказал, что из учреждения было эвакуировано 240 осужденных.

«Две больницы находятся на территории учреждения, там с туберкулезом лежат, оно маленькое. Там мужчин около 200 и женщин несколько десятков. Женское отделение было создано несколько лет назад, раньше там были только мужчины. Мужчины поедут в мужское лечебно-исправительное учреждение, оно у нас еще одно есть в Нижнем Тагиле. Для женщин временно развернули специальное помещение в женской колонии», — сообщил Левченко.

Около 23:00 мск в свердловском управлении МЧС сообщили, что при тушении спасатели обнаружили тело одного погибшего.

«Стремительному распространению огня способствуют большое количество сухой растительности, порывы ветра 20 метров в секунду, а также отдаление водоисточников. Для подачи воды к месту тушения огнеборцами проложены магистральные линии от реки Сосьвы общей протяженностью 2 км. Работы по тушению пожара в поселке Сосьва Свердловской области не останавливаются ни на минуту», — добавили в пресс-службе ведомства.

Как рассказывают очевидцы местным СМИ и в социальных сетях, «Сосьвы почти не осталось». Несмотря на то, что ветер стих и распространение пламени замедлилось, положение дел в поселке жители характеризуют как «полный ужас».

Жителей сгоревших домов в данный момент расселяют по школам. Глава поселка Геннадий Макаров сообщил, что следующим утром проведет встречу с жителями. В 10 часов к ним выйдут министры, полиция, прокуратура и другие официальные лица.

«Будем сразу рассматривать вопросы каждого жителя, отмечать каждого пофамильно — кто в чем нуждается, кому чем помочь. Сейчас в Сосьве пожар продолжается. Работали вертолеты, пожарные машины, завтра снова вертолеты прилетят», — заявил Макаров.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев тем времен поручил мобилизовать все службы Минздрава региона на случай необходимости. Он также сообщил, что в ближайшее время будет решаться вопрос о материальной поддержке погорельцев.