«Генерируется QR-код, который вы предъявляете»: когда и как можно будет применять цифровые документы

Минцифры подготовило проект указа президента РФ о применении документов с использованием цифровых технологий. Министерство предлагает предъявлять при необходимости цифровые паспорта и другие документы, удостоверяющие личность, наравне с бумажными. Такую меру разрабатывают уже больше двух лет. В 2021 году планировалось, что россияне получат паспорта с чипами и смогут через приложение генерировать QR-коды с личными данными.

Минцифры России предлагает разрешить в некоторых случаях использовать электронные документы с портала «Госуслуги» наравне с бумажными. Это может коснуться паспорта и других бумаг, удостоверяющих личность.

«Предполагается, что такой механизм можно будет использовать в простых жизненных ситуациях. Например, при покупках в магазине, при посадке на поезд, для получения госуслуг в МФЦ», – заявили в пресс-службе Минцифры.

В пояснительной записке указано, что электронный документ может пригодиться россиянам при покупке алкоголя или сигарет. Однако в самом проекте указа президента подчеркивается, что порядок использования цифровых сведений будет определен правительством в течение 90 дней со дня вступления в силу закона. Кабмин установит также условия применения приложения «Госуслуг», а также способы обработки и проверки электронных документов. При этом использование приложения «Госуслуг» для предъявления сведений будет добровольным.

«Цифровые версии не заменяют бумажные документы, при желании по-прежнему можно будет предъявлять оригиналы», – добавили в Минцифры.

Кабмин также согласует с МВД и ФСБ, как будет использоваться мобильное приложение «Госуслуги» вместо реальных документов.

Авторы указа полагают, что это позволит усовершенствовать процесс установления личности и «не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также отрицательно не повлияет на достижение целей государственных программ РФ».

Проект указа «О предъявлении документов с использованием информационных технологий» разработан в соответствии с поручением президента России Владимира Путина от 15 февраля. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Впервые Минцифры опубликовало проект указа Путина о цифровом паспорте чуть больше двух лет назад – 19 марта 2021 года. Предполагалось, что с 1 декабря того же года москвичи первыми оформят и получат соответствующие документы. По всей России эту практику планировалось внедрить не позднее 1 июля 2023 года.

Законодатели хотели разместить в паспорте чип, в котором была бы информация о его владельце, в том числе фото и отпечатки пальцев. Россиянин мог бы установить мобильное приложение, которое заменяло бы ему паспорт.

Но к июню 2022 года проект заморозили на неопределенный срок из-за западных санкций против России и спецоперации на Украине, писал Forbes со ссылкой на источники. Собеседник издания, участвовавший в разработке проекта, уточнил, что от создания электронного паспорта отказались «по финансовым причинам».

«Это вызвало бы большой резонанс в обществе: если жители Москвы могли бы себе позволить такие расходы, то в регионах не стали бы столько платить, учитывая, что практическая польза от такого паспорта неочевидна», — сказал собеседник издания.

Хотя технически проект и был готов, но правительство не согласовало его запуск. Предполагается также, что это произошло из-за дефицита чипов, которых «не хватает даже для банковских карт».

В то же время источник Forbes, близкий к одному из производителей микроэлектроники, отметил, что чипы, необходимые для смарт-карт, можно создавать в больших объемах, но так как нет технической документации, неизвестно, какие именно чипы нужны для электронного паспорта.

В середине февраля этого года президент России Владимир Путин и глава Минцифры Максут Шадаев вернулись к указу. Министр рассказал, как устроена технология: «Вы на смартфон загружаете с биометрического паспорта фотографию, дальше у вас генерируется QR-код, который вы предъявляете. И тот, кто хочет проверить у вас основание, из мобильного приложения «Госуслуг» проверяет ваш возраст либо фамилию, имя, отчество».

Предполагается, что в большинстве случаев это позволит использовать россиянам смартфон вместо оригинала паспорта, а сама технология, как утверждали в министерстве, безопасна и уже согласована с ФСБ.

Впоследствии Путин распорядился составить до 1 мая проект указа, в котором определялось бы, когда и как можно будет использовать цифровой вариант удостоверения личности вместо бумажного.

«Конечно, такие сервисы в большой степени востребованы и нужно ускорить их внедрение», — подчеркнул российский президент.