«Соседи кормили ее из-под полы капустой». Сын блогера-праноеда умер от истощения, жена задержана

Следователи задержали мать месячного ребенка, который скончался 8 марта от истощения. Отец ребенка — блогер Максим Лютый. Своих подписчиков он призывает питаться энергией солнца и сырой пищей. Предполагается, что пара пыталась привить младенцу свой образ жизни, но из-за практик отца ребенок умер. Знакомая семьи охарактеризовала мужчину как «абьюзера и психопата».

Следователи Краснодарского края предъявили обвинение 33-летней матери погибшего от истощения младенца — супруги блогера Максима Лютого, который пропагандирует сыроедение и праноедение — насыщение энергией солнца без еды и даже воды.

Женщину обвиняют по ч.1 ст.109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Максимальное наказание – два года тюремного заключения.

«Установлено, что фигурантка с сыном и сожителем проживала в съемном жилье в поселке Вардане. 11 февраля 2023 года женщина, находясь дома, родила ребенка, при этом за квалифицированной помощью в больницу она не обращалась», – говорится в сообщении Telegram-канала Следственного комитета России.

Отмечается, что она также не поставила сына на учет в медучреждение. Таким образом, врачи не могли провести осмотр младенца, который необходим для диагностики, профилактики и лечения заболеваний.

«В связи с ухудшением состояния здоровья младенца и его длительным отказом от пищи, женщина с сожителем самостоятельно решили доставить ребенка в лечебное учреждение 8 марта текущего года, однако ребенок скончался до его доставления в больницу», – считают следователи.

Сторона обвинения намерена обратиться в суд для заключения женщины под домашний арест. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судмедэкспертиза, чтобы установить точную причину смерти ребенка.

В СМИ звучали предположения, что мальчик скончался от пневмонии и истощения. Состояние ребенка стало постепенно ухудшаться во время путешествия семьи из Петербурга в Сочи, пишет Telegram-канал Kub Mash. Отмечается, что после смерти сына женщина легла на обследование в клинику и через два дня выписалась.

15 марта Kub Mash сообщил о задержании на 10 суток самого блогера – отца погибшего ребенка. «После работы со следователями он попытался сбежать из служебной машины», – говорится в посте.

Лютый активно пропагандирует в своем блоге питание солнечной энергией, отказ от пищи животного происхождения и термически обработанной еды. Предполагается, что родители недокармливали ребенка и пытались привить ему свою систему питания.

«Ребенок отказался от груди. И он тогда сказал: «Ну все, значит, он тогда будет праноедом». Ему, наверное, было все равно. Вот он верит в эту философию и все», – рассказала «Известиям» знакомая семьи.

Она предположила, что супруга Лютого «была под сильным давлением, в позиции жертвы». «Потому что должны включаться материнские инстинкты, когда ребенок голодал. Более того, она приходила беременная в соседский дом и кушала из-под полы. Ее кормили знакомые девочки капустой. Видимо, он не давал ей кушать», – добавила женщина.

Блогер ведет курсы, в соцсетях он известен как тренер и автор методики «очищения организма».

«К нему ежегодно приезжали на программу по очищению и сыроедению. Приезжали по 15-20 человек, занимались йогой, лекции были и вот это аскетичное питание. А-ля легкое голодание. В принципе, многим нравилась эта программа, потому что многие сбрасывали лишние килограммы», – поделилась знакомая пары.

При этом она характеризует Лютого как «абьюзера и психопата».

«Было очень странно, что он позиционировал себя царем, богом. Короче, он больной человек. Внешне это не скажешь. Но, кто был у него на программах, многие приходили к нам. Мужчины были в ужасе от того, как он относится к женщинам. Жесткий абьюзер, психопат с садистическими наклонностями», – уверена она.

Лютый писал в блоге и о своем отношении к женщинам. Он считает, что девушкам стоит забыть о «платьях и косметике» и «выйти из иллюзии о независимости».