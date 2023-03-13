Кадровый вопрос. В России повысился спрос на инженеров

«Важнейшее направление нашей работы - развитие инженерного образования, распространение уникальных методик преподавания естественно-научных дисциплин, подготовка учителей, прежде всего в этой сфере учителей математики, информатики, физики», — заявил осенью прошлого года президент Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года». По его словам, поддержка естественно-научных и технических предметов и методик их преподавания - один из приоритетов для развития системы образования в Российской Федерации.

Вопрос развития отечественного приборостроения и импортозамещения актуализировался в 2022 году после объявления западными странами санкций в отношении России. «Сейчас наша страна сталкивается с трансформацией профессиональных квалификаций. Так, инженерные профессии – новый вызов для высшего образования. Поскольку мы переходим в определенной степени к самообеспечению технологиями, это порождает дополнительные сегменты высококвалифицированных инженерно-технических кадров, но главное – совершенно меняет модель подготовки инженеров», — говорит глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Востребованные направления

Подготовке инженеров в высших учебных заведениях национальный проект «Наука и университеты» Минобрнауки уделяет особенное внимание. Об этом свидетельствуют и цифры. Так, прием в вузы на инженерные специальности в 2022 году вырос по сравнению с 2021 годом на таких направлениях, как «Машиностроение» (+12%), «Транспортные средства» (+5%) и «Технологические машины и оборудование» (+2%). При этом качество приема не падает. Это следует из данных мониторинга качества приема в российские вузы, который провели в этом году Высшая школа экономики совместно с Минобрнауки России. Мониторинг качества приема — это индикатор трендов, характеризующих предпочтения студентов, усилия университетов и государственную политику по повышению доступности и качества образования. В нем участвуют все российские вузы, прием в которые ведется по результатам ЕГЭ.

Согласно действующим перечням специальностей и направлений подготовки высшего образования в сферу «Инженерное дело, технологии и технические науки» входят 23 направления подготовки по группам специальностей. Начиная от архитектуры и технологий строительства, заканчивая технологиями легкой промышленности. Здесь и информатика с электроникой, и приборостроение с машиностроением, и электро-, тепло- и даже ядерная энергетика с физико-техническими науками. Есть также, химические технологии, авиационная и ракетно-космическая техника и многое другое.

Спектр профессий, который открывается перед выпускниками инженерно-технических вузов, достаточно широк. Они могут стать механиками, строителями, конструкторами, технологами, инженерами, архитекторами, программистами, связистами... И на сегодняшний день молодые специалисты в этих сферах становятся все более востребованными на рынке труда.

Перспективы

В настоящий момент большое внимание со стороны работодателей уделяется выпускникам инженерно-технических направлений подготовки, открывая большое количество вакансий, где на рабочие места требуются именно кадры с высшим образованием. Поэтому молодые специалисты в данной сфере точно смогут найти интересную для себя работу в федеральной или региональной организации, а также претендовать на карьерный рост с перспективой будущего получения руководящей должности.

Стартовать можно с должности специалиста — например, инженера-технолога, инженера-конструктора, мастера, инженера-программиста, инженера-микробиолога, инженера по охране труда. Молодой специалист может трудоустроиться в ведущие крупные профильные компании, которые трудоустраивают к себе выпускников инженерно-технических направлений подготовки, реализуют для них программы обучения и стажировок.

Господдержка

Премьер-министр Михаил Мишустин еще в середине 2021 года объявил о помощи в трудоустройстве всем выпускникам вузов и колледжей 2020 и 2021 годов. Правительство расширило действующую программу субсидирования найма и продлило ее, а также начало стимулировать компании трудоустраивать молодежь.

На поддержку высшего образования нацелен и федеральный проект «Передовые инженерные школы», также направленный на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики, запущен в прошлом году. В мае прошлого года было принято решение создать на базе ведущих вузов нашей страны передовые инженерные школы, которые будут готовить кадры нового формата. Проект разработан Минобрнауки России на основе одной из 42 стратегических инициатив, утвержденных председателем правительства Михаилом Мишустиным, и стал частью государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Подготовка кадров будет вестись в первую очередь по самым востребованным направлениям для российской экономики: микроэлектроника, генная инженерия, генетика, искусственный интеллект, агроинженерия и другие критически важные курсы.

Минобрнауки России оказывает содействие в трудоустройстве молодых специалистов на предприятия оборонно-промышленного комплекса, в этой связи ведомство направило в университеты методические рекомендации по содействию занятости и трудоустройству студентов и выпускников вузов на предприятия ОПК. Также Минобрнауки России по национальному проекту «Наука и университеты», в том числе благодаря программе «Приоритет 2030», оказывает содействие университетам в целях создания эффективной системы взаимодействия с предприятиями ОПК для обеспечения их кадровой потребности.

Еще одной мерой поддержки является программа «Стартап как диплом». Она реализуется с 2017 года и направлена на вовлечение талантливых студентов в развитие экосистемы технологического предпринимательства. Бизнес-проекты выпускников могут быть как реально существующими (с юридическими лицами и сформированной командой), так и находиться в стадии идеи. Основное отличие программы от классической защиты выпускной квалификационной работы заключается в том, что молодые люди во время учебы в университете создают реальный бизнес, а в конце защищают его показатели перед представителями инновационной экосистемы, в том числе потенциальными инвесторами. Это помогает студентам принимать осознанные решения в вопросе трудоустройства после окончания обучения в вузе.

Привлечь студентов в технические вузы и популяризировать инженерное образование призваны и различные конкурсы. Например, отборочный этап VIII Всероссийского инженерного конкурса проходил с 1 октября по 15 ноября 2022 года. Полуфинальный этап, в рамках которого пройдет акселерационная сессия, а также заключительный этап состоится в 2023 году.

В этом году министерство планирует расширить практику применения механизма целевого обучения в вузах по инженерным специальностям для того, чтобы обеспечить подготовку кадров для предприятий страны. Расширение целевого набора будет проходить через заключение договоров с поступающими на программы высшего образования, а также с теми, кто уже обучается на соответствующих программах. Минобрнауки также подсчитало, что численность обучающихся на разных курсах по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета по договорам о целевом обучении по инженерным специальностям составляет 67 385 человек. Министерство системно проводит политику увеличения числа цифр приема на инженерные направления последние несколько лет, отмечает директор Института образования ВШЭ Евгений Терентьев. По его словам, шаг министерства перспективный, он также призван вовлечь индустрию в развитие высшего образования.