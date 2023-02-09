«Промывать мозги не будут». В Госдуме хотят вовлечь родителей в школьные «Разговоры о важном»

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова поддержала идею Национальной родительской ассоциации распространить школьные «Разговоры о важном» на родителей. Она сообщила, что предложит министерству просвещения России проводить родительские собрания в этом формате. Основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила «Газете.Ru», что при этом взрослым не будут «промывать мозги».

Новый формат родительских собраний

В четверг состоялось расширенное заседание комитета по просвещению, на котором представители Национальной родительской ассоциации отметили, что занятия «Разговоры о важном» необходимо распространить и на родителей. Они предложили организовывать тематические родительские собрания, на которых будут обсуждать не только «покупку штор».

«Хорошая идея. Мы как раз в результате нашей встречи предложим. В министерство (просвещения – «Газета.Ru») направим такое предложение — «Разговоры о важном» для родителей <...> Тогда, может, и ходить будут охотнее на родительские собрания», — поддержала инициативу председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

Основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила «Газете.Ru», что считает очень важным, чтобы «семья и школа действовали по согласованной линии». По ее мнению, родителям должно быть понятно, о чем в учебном учреждении рассказывают детям.

«Сегодня в школы вернулась воспитательная функция, и как раз «Разговоры о важном» в том числе эту функцию выполняют. Но многие родители не знают, чему там учат детей, как их воспитывают. Во-первых, им самим очень интересно это знать. Во-вторых, я уверена, это знать очень важно, потому что все идет в первую очередь из семьи. Школа имеет большое значение, но ребенок формируется в первую очередь в своей семье», — пояснила она.

Волынец предположила, что родители из-за незнания «каких-то моментов» часто могут «не суметь объяснить политические события, исторические» детям. Она также полагает, что родители «поддаются манипуляциям, дезинформации, которой сейчас очень много».

«Сегодня тот, кто направляет и контролирует информационные потоки, тот владеет душами и умами людей. Поэтому родителям очень важно правильно уметь ориентироваться в информационном поле, уметь отличать фейки от правды, не поддаваться манипуляциям. А для этого важно, чтобы с ними тоже проводилась работа», — отметила основатель Национального родительского комитета.

Как это будет

Она подчеркнула, что при этом взрослым не будут «промывать мозги, как правильно им думать», но помогут «выработать единую линию по воспитанию детей», чтобы не было такого, «что родители дома говорят одно, а в школе — совсем другое». По ее словам, в противном случае «у ребенка может возникнуть дискомфорт».

«Для детской психики небезопасно, когда его тянут в разные стороны. Поэтому это — выработка единой стратегии подхода к воспитанию детей и обучение родителей, как правильно ориентироваться в информационном пространстве. Депутатами Госдумы было предложено учить детей отличать фейки от правды, но у нас и многие родители не умеют этого делать», — уверена собеседница «Газеты.Ru».

Волынец полагает, что многие родители «находятся в прострации» из-за противоречивой информации, поступающей из разных источников. Ей «хотелось бы, чтобы эти «Разговоры о важном» были действительно разговорами о важном».

«Я вижу это таким образом, что эти уроки с родителями могут превратиться в родительский клуб, где люди могут обмениваться своим взглядом на происходящее, взаимодействовать, а не просто слушать. У школы будет таким образом возможность получать обратную связь от родителей. У родителей и у школ задача одна — воспитание счастливых детей, которые подкованы в информационном плане, которые умеют реагировать на вызовы сегодняшнего дня», — пояснила она.

Волынец не сомневается, что «родители отреагируют положительно» на инициативу. Но важно будет подобрать правильный подход к ним, чтобы все проводилось «не в назидательном порядке», без «нотаций скучных», а в формате взаимодействия.

«Дефицит общения на лицо, и многие уже понимают, что нужно объединяться, общаться. Родители приходят в школу постоянно, дорогу знают. Можно в рамках родительских собраний часть времени уделять вопросам, которые сегодня наиболее актуальны. Я уверена, что родители будут это приветствовать», — заключила она.

Новый классный час

«Разговоры о важном» – это цикл школьных занятий в формате классного часа, которые проводятся в учебных учреждениях в начале каждой учебной недели. Главная цель таких занятий — развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность и историческое просвещение.

30 августа в прошлом году министр просвещения Сергей Кравцов заявил ТАСС, что «Разговоры о важном» начнутся в школах с 1 сентября 2022 года. Он уточнил, что эти занятия призваны сформировать у школьников гордость за Россию, а также в увлекательной форме познакомить ребят с историей, традициями и культурным наследием страны.

«События, люди, их деяния и идеи — все это может стать предметом бесед. Наверное, найдутся скептики, которые скажут, что нельзя интересно рассказать про государственные праздники или про семейные ценности. Но мы делаем все, чтобы доказать обратное — про историю, традиции и культурное наследие нашей страны можно и нужно рассказывать увлекательно, побуждать детей самостоятельно искать исторические факты, больше читать, узнавать новое», — сказал министр.

По его словам, с детьми будут обсуждать простые человеческие ценности — дружбу, уважение к труду, сохранение исторической памяти, милосердие и справедливость.

«Отдельный классный час будет посвящен государственным символам. На нем как раз расскажем, для чего нужна церемония поднятия государственного флага в школе, что она олицетворяет. И, реализуя все эти начинания, мы хотим, чтобы нынешнее поколение школьников — выросло в совсем других традициях, гордилось своей родиной», — отметил Кравцов.